https://crimea.ria.ru/20250510/pakistan-i-indiya-obyavili-o-nemedlennom-peremirii-1146349021.html
Пакистан и Индия объявили о немедленном перемирии
Пакистан и Индия объявили о немедленном перемирии - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Пакистан и Индия объявили о немедленном перемирии
Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу. Об этом заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T15:45
2025-05-10T15:45
2025-05-10T15:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу. Об этом заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, сообщают РИА Новости.Президент США Дональд Трамп заявил, что "после долгой ночи переговоров, в которых США выступали в качестве посредника", Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка после заявления о начале крупномасштабной военной операции Пакистана против Индии предложила свою помощь в урегулировании конфликта.Напряженные отношения между Индией и Пакистаном обострились 22 апреля после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Вооруженные боевики открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран. В результате погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.В ответ на теракт в Пахалгаме Индия начала операцию "Синдур". Агентство АНИ со ссылкой на источники сообщило, что целью ударов Индии в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России).Индийские военные нанесли удары по девяти объектам. Ни один пакистанский военный объект не был атакован, уточнили в агентстве. После удара индийских войск власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. По данным Reuters, количество погибших пакистанцев возросло до 26, 46 человек пострадали.МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии и выразил ему протест в связи с ударами индийских военных по территории страны.МИД некоторых стран, в том числе и России, призвали обе стороны к сдержанности.По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, это обострение конфликта между Индией и Пакистаном выгодно Западу, поскольку мешает реализации глобального китайского проекта "Один пояс – один путь".* Запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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индия, пакистан, в мире, политика, сша, дональд трамп, новости, внешняя политика
Пакистан и Индия объявили о немедленном перемирии
Индия и Пакистан договорились о прекращении огня
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу. Об этом заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар, сообщают РИА Новости.
"Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не поступаясь своим суверенитетом и территориальной целостностью", - заявил Дар.
Президент США Дональд Трамп заявил, что "после долгой ночи переговоров, в которых США выступали в качестве посредника", Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка после заявления о начале крупномасштабной военной операции Пакистана против Индии предложила свою помощь в урегулировании конфликта
.
Напряженные отношения между Индией и Пакистаном обострились 22 апреля после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир. Вооруженные боевики открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран. В результате погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*.
В ответ на теракт в Пахалгаме Индия начала операцию "Синдур
". Агентство АНИ со ссылкой на источники сообщило, что целью ударов Индии в Пакистане было высшее руководство террористических группировок "Джайш-и-Мухаммед" и "Лашкар-и-Тайба"* (запрещена в России).
Индийские военные нанесли удары по девяти объектам. Ни один пакистанский военный объект не был атакован, уточнили в агентстве. После удара индийских войск власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. По данным Reuters, количество погибших пакистанцев возросло до 26, 46 человек пострадали.
МИД Пакистана вызвал временного поверенного в делах Индии и выразил ему протест в связи с ударами индийских военных по территории страны.
МИД некоторых стран, в том числе и России, призвали обе стороны к сдержанности.
По мнению гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, это обострение конфликта между Индией и Пакистаном выгодно Западу
, поскольку мешает реализации глобального китайского проекта "Один пояс – один путь".
* Запрещенная в России террористическая организация
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