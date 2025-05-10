Рейтинг@Mail.ru
Опасный для Земли космический аппарат упал в Индийском океане - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250510/opasnyy-dlya-zemli-kosmicheskiy-apparat-upal-v-indiyskom-okeane-1146348530.html
Опасный для Земли космический аппарат упал в Индийском океане
Опасный для Земли космический аппарат упал в Индийском океане - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Опасный для Земли космический аппарат упал в Индийском океане
Запущенный в 1972 году космический аппарат "Космос-482", который считался потенциально опасным для Земли, сошел с орбиты и упал в Индийском океане. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T15:17
2025-05-10T14:50
роскосмос
космос
земля
новости
индийский океан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/15/1121808545_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdb49d49065140a9bba59fda74d6c901.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Запущенный в 1972 году космический аппарат "Космос-482", который считался потенциально опасным для Земли, сошел с орбиты и упал в Индийском океане. Об этом в субботу сообщает Роскосмос.Как отметили в госкорпорации, аппарат был запущен весной 1972 года для исследования Венеры, но из-за неисправности разгонного блока остался на высокой эллиптической орбите Земли. Все это время он постепенно приближался к планете."В соответствии с расчетами специалистов, аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты", - уточнили в Роскосмосе.Некоторые исследователи ранее выдвигали опасения, что "Космос-482" мог упасть в каком-либо густонаселенном районе Земли и нанести непоправимый урон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ближайшее время в России будет утвержден нацпроект по развитию космосаКосмическая девочка: 16-летняя школьница из Ростова изобретает спутникиПутин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса
космос
индийский океан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/15/1121808545_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_829119722e9604c032c4a648616a0206.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роскосмос, космос, земля, новости, индийский океан
Опасный для Земли космический аппарат упал в Индийском океане

Потенциально опасный для Земли советский аппарат сошел с орбиты и упал в океан

15:17 10.05.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРадиотелескоп РТ-70 в Крыму
Радиотелескоп РТ-70 в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Запущенный в 1972 году космический аппарат "Космос-482", который считался потенциально опасным для Земли, сошел с орбиты и упал в Индийском океане. Об этом в субботу сообщает Роскосмос.
"Схождение аппарата контролировалось средствами Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве", - говорится в сообщении организации.
Как отметили в госкорпорации, аппарат был запущен весной 1972 года для исследования Венеры, но из-за неисправности разгонного блока остался на высокой эллиптической орбите Земли. Все это время он постепенно приближался к планете.
"В соответствии с расчетами специалистов, аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты", - уточнили в Роскосмосе.
Некоторые исследователи ранее выдвигали опасения, что "Космос-482" мог упасть в каком-либо густонаселенном районе Земли и нанести непоправимый урон.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В ближайшее время в России будет утвержден нацпроект по развитию космоса
Космическая девочка: 16-летняя школьница из Ростова изобретает спутники
Путин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса
 
РоскосмоскосмосЗемляНовостиИндийский океан
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:45Пакистан и Индия объявили о немедленном перемирии
15:27Крымский мост: очередь выросла в три раза
15:17Опасный для Земли космический аппарат упал в Индийском океане
14:56Погиб за мир: Армянск чествует погибшего героя
14:39Украина заявила о готовности к 30-дневному прекращению огня
14:15Мерц пригрозил России масштабными санкциями
13:58Новости СВО: в Минобороны озвучили суточные потери украинской армии
13:34ВСУ четыре раза попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области
13:23ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз
13:17В столкновении c грузовиком на встречке погиб 26-летний водитель ВАЗ
13:05У Крымского моста начала расти очередь
12:40Президент Бразилии сделал заявление о переговорах России и Украины
12:21Крымский мост сейчас: обстановка к полудню субботы
12:16Европу нервирует консолидация вокруг Дня Победы в Москве – Песков
11:51В Севастополе водитель мотороллера влетел в забор и погиб
11:37Продолжать проигранную войну – сенатор о визите западных политиков в Киев
11:22Пожар в многоэтажке в Феодосии: 11 человек спасены и 41 эвакуированы
10:46Ким Чен Ын дал громкое обещание России
10:25Заморозки возвращаются в Крым
10:05Троих детей и двоих взрослых с отравлением эвакуировали в горах Крыма
Лента новостейМолния