https://crimea.ria.ru/20250510/opasnyy-dlya-zemli-kosmicheskiy-apparat-upal-v-indiyskom-okeane-1146348530.html

Опасный для Земли космический аппарат упал в Индийском океане

Опасный для Земли космический аппарат упал в Индийском океане - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Опасный для Земли космический аппарат упал в Индийском океане

Запущенный в 1972 году космический аппарат "Космос-482", который считался потенциально опасным для Земли, сошел с орбиты и упал в Индийском океане. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T15:17

2025-05-10T15:17

2025-05-10T14:50

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индийский океан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Запущенный в 1972 году космический аппарат "Космос-482", который считался потенциально опасным для Земли, сошел с орбиты и упал в Индийском океане. Об этом в субботу сообщает Роскосмос.Как отметили в госкорпорации, аппарат был запущен весной 1972 года для исследования Венеры, но из-за неисправности разгонного блока остался на высокой эллиптической орбите Земли. Все это время он постепенно приближался к планете."В соответствии с расчетами специалистов, аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты", - уточнили в Роскосмосе.Некоторые исследователи ранее выдвигали опасения, что "Космос-482" мог упасть в каком-либо густонаселенном районе Земли и нанести непоправимый урон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ближайшее время в России будет утвержден нацпроект по развитию космосаКосмическая девочка: 16-летняя школьница из Ростова изобретает спутникиПутин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса

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индийский океан

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскосмос, космос, земля, новости, индийский океан