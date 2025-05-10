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Опасный для Земли космический аппарат упал в Индийском океане
Опасный для Земли космический аппарат упал в Индийском океане - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Опасный для Земли космический аппарат упал в Индийском океане
Запущенный в 1972 году космический аппарат "Космос-482", который считался потенциально опасным для Земли, сошел с орбиты и упал в Индийском океане. Об этом в... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T15:17
2025-05-10T15:17
2025-05-10T14:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Запущенный в 1972 году космический аппарат "Космос-482", который считался потенциально опасным для Земли, сошел с орбиты и упал в Индийском океане. Об этом в субботу сообщает Роскосмос.Как отметили в госкорпорации, аппарат был запущен весной 1972 года для исследования Венеры, но из-за неисправности разгонного блока остался на высокой эллиптической орбите Земли. Все это время он постепенно приближался к планете."В соответствии с расчетами специалистов, аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты", - уточнили в Роскосмосе.Некоторые исследователи ранее выдвигали опасения, что "Космос-482" мог упасть в каком-либо густонаселенном районе Земли и нанести непоправимый урон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ближайшее время в России будет утвержден нацпроект по развитию космосаКосмическая девочка: 16-летняя школьница из Ростова изобретает спутникиПутин рассказал о планах сотрудничества России и Китая в области космоса
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роскосмос, космос, земля, новости, индийский океан
Опасный для Земли космический аппарат упал в Индийском океане
Потенциально опасный для Земли советский аппарат сошел с орбиты и упал в океан
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Запущенный в 1972 году космический аппарат "Космос-482", который считался потенциально опасным для Земли, сошел с орбиты и упал в Индийском океане. Об этом в субботу сообщает Роскосмос.
"Схождение аппарата контролировалось средствами Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве", - говорится в сообщении организации.
Как отметили в госкорпорации, аппарат был запущен весной 1972 года для исследования Венеры, но из-за неисправности разгонного блока остался на высокой эллиптической орбите Земли. Все это время он постепенно приближался к планете.
"В соответствии с расчетами специалистов, аппарат вошел в плотные слои атмосферы в 560 километрах западнее острова Средний Андаман и упал в Индийском океане западнее Джакарты", - уточнили в Роскосмосе.
Некоторые исследователи ранее выдвигали опасения, что "Космос-482" мог упасть в каком-либо густонаселенном районе Земли и нанести непоправимый урон.
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