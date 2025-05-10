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Обстановка на Крымском мосту сейчас: данные к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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Обстановка на Крымском мосту сейчас: данные к вечеру субботы
Обстановка на Крымском мосту сейчас: данные к вечеру субботы - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Обстановка на Крымском мосту сейчас: данные к вечеру субботы
К вечеру субботы очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает увеличиваться. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T18:06
2025-05-10T18:07
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. К вечеру субботы очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает увеличиваться. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.При это въезд в Крым свободен – со стороны Тамани пробок у досмотровых пунктов нет.Очередь на выезде из Крыма начала расти в 13:00. Тогда у досмотровых пунктов ожидали 50 автомобилей. Спустя час очередь увеличилась до 85 машин. К 15:00 досмотра ждали 120 авто.Советы по подготовке к поездке и досмотруСамое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Эту информацию надо учитывать, чтобы, по возможности, избежать длительного простоя в очередях.Но ситуации бывают разные, поэтому в Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.А еще предупреждает о важности не отключать кондиционер в машине, чтобы ожидание было комфортным. Для этого придется подумать заранее, еще до подъезда к мосту, о заправке, заехав в ближайший автозаправочный комплекс.Здесь же туристам советуют предусмотрительно посетить туалет, чтобы обеспечить себе комфорт и спокойствие на время ожидания в очереди. Вдоль дорог на подъездах к мосту также установлены дополнительные санитарные точки, а зоны ожидания в местах досмотра обеспечены всеми необходимыми санитарно-бытовыми условиями, уточняют власти.Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом. Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются в зону транспортной безопасности.В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту сейчас: данные к вечеру субботы

У Крымского моста сейчас в пробке стоят 215 машин

18:06 10.05.2025 (обновлено: 18:07 10.05.2025)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. К вечеру субботы очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает увеличиваться. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе.
"По данным на 18:00, в очереди со стороны Керчи находится 215 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении.
При это въезд в Крым свободен – со стороны Тамани пробок у досмотровых пунктов нет.
Очередь на выезде из Крыма начала расти в 13:00. Тогда у досмотровых пунктов ожидали 50 автомобилей. Спустя час очередь увеличилась до 85 машин. К 15:00 досмотра ждали 120 авто.

Советы по подготовке к поездке и досмотру

Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Эту информацию надо учитывать, чтобы, по возможности, избежать длительного простоя в очередях.
Но ситуации бывают разные, поэтому в Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рекомендует иметь не более 3–5 сумок, вес которых должен быть удобным для переноски. Также он советует подготовить заранее к досмотру бардачки, ниши в подлокотниках и отделение для запаски.
А еще предупреждает о важности не отключать кондиционер в машине, чтобы ожидание было комфортным. Для этого придется подумать заранее, еще до подъезда к мосту, о заправке, заехав в ближайший автозаправочный комплекс.
Здесь же туристам советуют предусмотрительно посетить туалет, чтобы обеспечить себе комфорт и спокойствие на время ожидания в очереди. Вдоль дорог на подъездах к мосту также установлены дополнительные санитарные точки, а зоны ожидания в местах досмотра обеспечены всеми необходимыми санитарно-бытовыми условиями, уточняют власти.
Если собирается очередь из разного транспорта, то автобусы следуют по отдельной полосе. Перед пунктом досмотра, который проводится на специально оборудованных площадках, машины разделяют в зависимости от загруженности: без багажа и с большим багажом. Автобусы проходят досмотр на сканере, на личном авто можно проехать и через сканер, и пройти ручной досмотр. Если в вашей машине много багажа, то досмотр надо пройти на сканере. По окончании процедуры пассажиры возвращаются в зону транспортной безопасности.
В ГАИ предупреждают, что обгонять и проезжать мимо очереди нельзя – нарушителей процедуры поставят в конец досмотра.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовостиНовости Крыма
 
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