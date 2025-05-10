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Новости СВО: в Минобороны озвучили суточные потери украинской армии - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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Новости СВО: в Минобороны озвучили суточные потери украинской армии
Новости СВО: в Минобороны озвучили суточные потери украинской армии - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Новости СВО: в Минобороны озвучили суточные потери украинской армии
В министерстве обороны Российской Федерации назвали цифры потерь ВСУ в ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 10 мая. РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T13:58
2025-05-10T13:58
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "днепр"
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В министерстве обороны Российской Федерации назвали цифры потерь ВСУ в ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 10 мая.Так, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавших режим временного прекращения огня, в районах населенных пунктов Бессаловка и Павловка Сумской области.Группировка войск "Запад" отразила атаку противника в районе населенного пункта Липовое Донецкой Народной Республики. Киев потерял до 170 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, реактивную систему залпового огня "Град" и артиллерийское орудие производства НАТО."Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Кракен" и склад боеприпасов", - уточняют в военном ведомстве.Свыше 110 солдат, четыре боевые бронированные машины и три орудия полевой артиллерии потеряли ВСУ в районе населенного пункта Валентиновка ДНР в результате действий подразделений "Южной" группировки войск.Подразделения "Центра" отразили восемь атак украинских боевиков в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Котляровка, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял более 130 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - уточняют цифры в Минобороны.До 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США потеряли ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Зеленое Поле и Новополь ДНР, где две механизированных бригады ВСУ нарушали режим прекращения огня. Удары отражали подразделения группировки войск "Восток" российской армии.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, не соблюдавшим режим прекращения огня, в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области. Там были уничтожены более 20 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.В Минобороны уточняют, что за прошедшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации удары не наносились, а средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 86 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ четыре раза попытались прорваться в Курскую и Белгородскую областиВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 разРоссийская ПВО сбила 8 ракет Storm Shadow и 9 "Нептунов" за неделю
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , группировка войск "днепр", группировка войск "южная", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр"
Новости СВО: в Минобороны озвучили суточные потери украинской армии

Не соблюдали режим временного прекращения огня: ВСУ потеряли 780 боевиков

13:58 10.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов отдельного батальона "АрБат" в Курской области
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В министерстве обороны Российской Федерации назвали цифры потерь ВСУ в ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 10 мая.
Так, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавших режим временного прекращения огня, в районах населенных пунктов Бессаловка и Павловка Сумской области.

"Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 10 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии", - сообщают в Минобороны и добавляют, что также уничтожен склад боеприпасов.

Группировка войск "Запад" отразила атаку противника в районе населенного пункта Липовое Донецкой Народной Республики. Киев потерял до 170 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, реактивную систему залпового огня "Град" и артиллерийское орудие производства НАТО.
"Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Кракен" и склад боеприпасов", - уточняют в военном ведомстве.
Свыше 110 солдат, четыре боевые бронированные машины и три орудия полевой артиллерии потеряли ВСУ в районе населенного пункта Валентиновка ДНР в результате действий подразделений "Южной" группировки войск.
Подразделения "Центра" отразили восемь атак украинских боевиков в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Котляровка, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики.
"Противник потерял более 130 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - уточняют цифры в Минобороны.
До 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США потеряли ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Зеленое Поле и Новополь ДНР, где две механизированных бригады ВСУ нарушали режим прекращения огня. Удары отражали подразделения группировки войск "Восток" российской армии.
Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, не соблюдавшим режим прекращения огня, в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области. Там были уничтожены более 20 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.
В Минобороны уточняют, что за прошедшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации удары не наносились, а средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 86 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Южная"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"
 
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