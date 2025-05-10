https://crimea.ria.ru/20250510/novosti-svo-v-minoborony-ozvuchili-sutochnye-poteri-ukrainskoy-armii-1146347312.html

Новости СВО: в Минобороны озвучили суточные потери украинской армии

Новости СВО: в Минобороны озвучили суточные потери украинской армии - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Новости СВО: в Минобороны озвучили суточные потери украинской армии

В министерстве обороны Российской Федерации назвали цифры потерь ВСУ в ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 10 мая. РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T13:58

2025-05-10T13:58

2025-05-10T13:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В министерстве обороны Российской Федерации назвали цифры потерь ВСУ в ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 10 мая.Так, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение скоплениям живой силы и техники двух бригад теробороны, не соблюдавших режим временного прекращения огня, в районах населенных пунктов Бессаловка и Павловка Сумской области.Группировка войск "Запад" отразила атаку противника в районе населенного пункта Липовое Донецкой Народной Республики. Киев потерял до 170 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины, реактивную систему залпового огня "Град" и артиллерийское орудие производства НАТО."Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Кракен" и склад боеприпасов", - уточняют в военном ведомстве.Свыше 110 солдат, четыре боевые бронированные машины и три орудия полевой артиллерии потеряли ВСУ в районе населенного пункта Валентиновка ДНР в результате действий подразделений "Южной" группировки войск.Подразделения "Центра" отразили восемь атак украинских боевиков в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Елизаветовка, Котляровка, Новосергеевка и Алексеевка Донецкой Народной Республики."Противник потерял более 130 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - уточняют цифры в Минобороны.До 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США потеряли ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Зеленое Поле и Новополь ДНР, где две механизированных бригады ВСУ нарушали режим прекращения огня. Удары отражали подразделения группировки войск "Восток" российской армии.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, не соблюдавшим режим прекращения огня, в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области и Понятовка Херсонской области. Там были уничтожены более 20 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии.В Минобороны уточняют, что за прошедшие сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации удары не наносились, а средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная бомба JDAM производства США и 86 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ четыре раза попытались прорваться в Курскую и Белгородскую областиВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 разРоссийская ПВО сбила 8 ракет Storm Shadow и 9 "Нептунов" за неделю

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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