https://crimea.ria.ru/20250510/mobilizatsiya-na-ukraine-polnostyu-provalilas-1146349459.html

Мобилизация на Украине полностью провалилась

Мобилизация на Украине полностью провалилась - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Мобилизация на Украине полностью провалилась

Из-за отсутствия финансирования и четких сроков службы мобилизация на Украине полностью провалилась. В срыве этого процесса руководитель рекрутингового центра... РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T17:36

2025-05-10T17:36

2025-05-10T17:36

украина

мобилизация на украине

в мире

всу (вооруженные силы украины)

новости

тцк на украине (территориальный центр комплектования)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Из-за отсутствия финансирования и четких сроков службы мобилизация на Украине полностью провалилась. В срыве этого процесса руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в ВСУ от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов обвинил киевский режим.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.При этом в апреле украинскую журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикацию видеозаписи силовой мобилизации.Ранее сообщалось, что житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ. А в Луцке сотрудники ТЦК мобилизовали курьера прямо с рабочей сумкой-термосом для еды.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нас ведут на убой: украинцы бунтуют из-за слов Сырского о мобилизацииСША Зеленского додавили: что значит заявление об усилении мобилизацииУкраинец укусил за ногу сотрудника ТЦК в попытке отбиться от мобилизации

https://crimea.ria.ru/20250410/v-rade-obrushilis-s-kritikoy-na-zelenskogo-iz-za-separa-iz-ukrainy-1145569918.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мобилизация на украине, в мире, всу (вооруженные силы украины), новости, тцк на украине (территориальный центр комплектования)