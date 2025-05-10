Мобилизация на Украине полностью провалилась
Киевский режим полностью провалил мобилизацию – глава центра набора добровольцев в ВСУ
© AP Photo / Dmitry LovetskyМужчина с гербом Украины в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Из-за отсутствия финансирования и четких сроков службы мобилизация на Украине полностью провалилась. В срыве этого процесса руководитель рекрутингового центра для набора добровольцев в ВСУ от 116-й отдельной механизированной бригады Юрий Максимов обвинил киевский режим.
"Государство целиком и полностью на сегодняшний день провалило процесс мобилизации. Провалило отсутствием призывов и мотивации в информационном пространстве, отсутствием должного финансирования и четких сроков службы", - заявил Максимов в эфире одного из украинских телеканалов.
С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом в апреле украинскую журналистку приговорили к пяти годам лишения свободы за публикацию видеозаписи силовой мобилизации.
Ранее сообщалось, что житель Харьковской области умер от приступа эпилепсии, когда его попытались задержать для мобилизации в ряды ВСУ. А в Луцке сотрудники ТЦК мобилизовали курьера прямо с рабочей сумкой-термосом для еды.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизации в стране продлевалось каждые 90 дней. Рада продлила военное положение и общую мобилизацию на 90 дней 16 апреля.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы. С тех пор ограничен выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.
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