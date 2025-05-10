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Мерц пригрозил России масштабными санкциями - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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Мерц пригрозил России масштабными санкциями
Мерц пригрозил России масштабными санкциями - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Мерц пригрозил России масштабными санкциями
В случае отказа от "перемирия" на Украине, против России развернут масштабное усиление санкций. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T14:15
2025-05-10T14:17
фридрих мерц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В случае отказа от "перемирия" на Украине, против России развернут масштабное усиление санкций. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью Bild.Он утверждает, что действия ЕС и Великобритании в обязательном порядке будут скоординированы с США.28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". 29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, ВСУ не прекратили огонь. 10 мая в Минобороны сообщили, что ВСУ нарушили режим прекращения огня 9318 раз, а также предприняли четыре попытки прорыва через российскую границу в Белгородской и Курской областях. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Мерц пригрозил России масштабными санкциями

Мерц пригрозил России масштабным ужесточением санкций в случае отказа от перемирия

14:15 10.05.2025 (обновлено: 14:17 10.05.2025)
 
© AP Photo Ebrahim NorooziКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo Ebrahim Noroozi
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В случае отказа от "перемирия" на Украине, против России развернут масштабное усиление санкций. Такое заявление сделал канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью Bild.
Он утверждает, что действия ЕС и Великобритании в обязательном порядке будут скоординированы с США.

"Последует масштабное ужесточение санкций, и Украине будет по-прежнему оказываться масштабная помощь: политическая, финансовая, а также военная", — сказал Мерц.

28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ".
29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.
В свою очередь, Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы. По данным Минобороны, ВСУ не прекратили огонь.
10 мая в Минобороны сообщили, что ВСУ нарушили режим прекращения огня 9318 раз, а также предприняли четыре попытки прорыва через российскую границу в Белгородской и Курской областях.
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