Мерц хочет поговорить с Путиным о перемирии
Мерц рассчитывает поговорить с Путиным о 30-дневном перемирии на Украине
© AP Photo Vitalii NosachКанцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo Vitalii Nosach
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Киев заявил, что рассчитывает обсудить предложенное Западом перемирие на Украине с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.
"Если представится такая возможность, я это сделаю. Но в координации со всеми европейскими партнерами. Мы говорим здесь единым голосом. И если до этого дойдет, я также буду действовать в согласовании с президентом США", - сказал он он в интервью телеканалу ZDF.
10 мая в Киев для участия в так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.
Новоиспеченный канцлер ФРГ тут же заявил, что в случае отказа от "перемирия" на Украине, против России развернут масштабное усиление санкций.
Позже МИД Украины заявил, что после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом по поводу мирных переговоров, Киев и его партнеры готовы к полному прекращению боевых действий на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
На следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.
При этом Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.
По данным Минобороны, ВСУ не прекратили огонь. 10 мая в военном ведомстве сообщили, что ВСУ нарушили режим прекращения огня 9318 раз, а также предприняли четыре попытки прорыва через российскую границу в Белгородской и Курской областях.
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