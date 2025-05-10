https://crimea.ria.ru/20250510/merts-khochet-pogovorit-s-putinym-o-peremirii-1146351551.html

Мерц хочет поговорить с Путиным о перемирии

Мерц хочет поговорить с Путиным о перемирии - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Мерц хочет поговорить с Путиным о перемирии

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Киев заявил, что рассчитывает обсудить предложенное Западом перемирие на Украине с президентом Российской РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T18:48

2025-05-10T18:48

2025-05-10T18:38

фридрих мерц

германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Киев заявил, что рассчитывает обсудить предложенное Западом перемирие на Украине с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.10 мая в Киев для участия в так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Новоиспеченный канцлер ФРГ тут же заявил, что в случае отказа от "перемирия" на Украине, против России развернут масштабное усиление санкций.Позже МИД Украины заявил, что после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом по поводу мирных переговоров, Киев и его партнеры готовы к полному прекращению боевых действий на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.На следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.При этом Владимир Зеленский отверг мирное предложение Москвы.По данным Минобороны, ВСУ не прекратили огонь. 10 мая в военном ведомстве сообщили, что ВСУ нарушили режим прекращения огня 9318 раз, а также предприняли четыре попытки прорыва через российскую границу в Белгородской и Курской областях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 разВ Кремле сделали заявление о переговорах с УкраинойПрезидент Бразилии сделал заявление о переговорах России и Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фридрих мерц, германия, владимир путин (политик), россия, украина, политика, внешняя политика, перемирие, новости, в мире