https://crimea.ria.ru/20250510/lyudi-zavisli-vniz-golovoy-na-vysote-chp-na-attraktsione-v-magnitogorske-1146353232.html

Люди зависли вниз головой на высоте: ЧП на аттракционе в Магнитогорске

Люди зависли вниз головой на высоте: ЧП на аттракционе в Магнитогорске - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Люди зависли вниз головой на высоте: ЧП на аттракционе в Магнитогорске

В одном из парков Магнитогорска аттракцион завис на высоте вместе с людьми. По данному факту началась проверка, сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T20:57

2025-05-10T20:57

2025-05-10T20:39

челябинская область

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

аттракционы

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111734/35/1117343506_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_4d1ae348bf50c065b3f70be214d0c6db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В одном из парков Магнитогорска аттракцион завис на высоте вместе с людьми. По данному факту началась проверка, сообщили в Следственном комитете России.Отмечается, что инцидент произошел 9 мая.После ЧП следственные органы начали доследственную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Председатель СК России Александр Бастрыкин держит на контроле установку всех обстоятельств произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму земля под сезонные аттракционы будет бесплатнойИз-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопаснымиВ зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадь

челябинская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), аттракционы, новости, общество