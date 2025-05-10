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Люди зависли вниз головой на высоте: ЧП на аттракционе в Магнитогорске
Люди зависли вниз головой на высоте: ЧП на аттракционе в Магнитогорске - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Люди зависли вниз головой на высоте: ЧП на аттракционе в Магнитогорске
В одном из парков Магнитогорска аттракцион завис на высоте вместе с людьми. По данному факту началась проверка, сообщили в Следственном комитете России. РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T20:57
2025-05-10T20:57
2025-05-10T20:39
челябинская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
аттракционы
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В одном из парков Магнитогорска аттракцион завис на высоте вместе с людьми. По данному факту началась проверка, сообщили в Следственном комитете России.Отмечается, что инцидент произошел 9 мая.После ЧП следственные органы начали доследственную проверку по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).Председатель СК России Александр Бастрыкин держит на контроле установку всех обстоятельств произошедшего.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму земля под сезонные аттракционы будет бесплатнойИз-за санкций аттракционы в парках становятся менее безопаснымиВ зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадь
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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челябинская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), аттракционы, новости, общество
Люди зависли вниз головой на высоте: ЧП на аттракционе в Магнитогорске
В Магнитогорске аттракцион с людьми остановился на высоте – СК начал проверку