https://crimea.ria.ru/20250510/lastochka-razdavila-legkovushku-na-kubani--voditel-pogib-1146352735.html

"Ласточка" раздавила легковушку на Кубани – водитель погиб

"Ласточка" раздавила легковушку на Кубани – водитель погиб - РИА Новости Крым, 10.05.2025

"Ласточка" раздавила легковушку на Кубани – водитель погиб

поездом на переезде в Краснодарском крае. Об этом сообщают в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T19:59

2025-05-10T19:59

2025-05-10T20:00

происшествия

краснодарский край

поезд

дтп

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля погиб в столкновении с поездом на переезде в Краснодарском крае. Об этом сообщают в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.Отмеается, что авария произошла в субботу около 17:30 между станциями Васюринская и Варилка.По предварительной информации, в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба. При этом схода подвижного состава не произошло, пассажиры и локомотивная бригада "Ласточки" за медицинской помощью не обращались."Состав продолжил движение через 26 минут. На движение других поездов ситуация не повлияла", - уточняют в управлении железной дороги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нетрезвый мужчина упал под поезд в Бахчисарайском районе КрымаГрузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погибТаксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка

краснодарский край

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, краснодарский край, поезд, дтп, новости