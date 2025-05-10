https://crimea.ria.ru/20250510/lastochka-razdavila-legkovushku-na-kubani--voditel-pogib-1146352735.html
"Ласточка" раздавила легковушку на Кубани – водитель погиб
"Ласточка" раздавила легковушку на Кубани – водитель погиб - РИА Новости Крым, 10.05.2025
"Ласточка" раздавила легковушку на Кубани – водитель погиб
поездом на переезде в Краснодарском крае. Об этом сообщают в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T19:59
2025-05-10T19:59
2025-05-10T20:00
происшествия
краснодарский край
поезд
дтп
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111767/99/1117679954_0:146:3136:1909_1920x0_80_0_0_99a2a8e92bf5a775c88a9a57baee8b41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля погиб в столкновении с поездом на переезде в Краснодарском крае. Об этом сообщают в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.Отмеается, что авария произошла в субботу около 17:30 между станциями Васюринская и Варилка.По предварительной информации, в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба. При этом схода подвижного состава не произошло, пассажиры и локомотивная бригада "Ласточки" за медицинской помощью не обращались."Состав продолжил движение через 26 минут. На движение других поездов ситуация не повлияла", - уточняют в управлении железной дороги.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нетрезвый мужчина упал под поезд в Бахчисарайском районе КрымаГрузовик столкнулся с поездом в Новороссийске – водитель погибТаксист вылетел под электричку на красный свет – погибла пассажирка
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111767/99/1117679954_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_7dcc3ff674d99cc62610a80ff3460fda.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, поезд, дтп, новости
"Ласточка" раздавила легковушку на Кубани – водитель погиб
На Кубани водитель легковушки погиб при столкновении с поездом "Ласточка"
19:59 10.05.2025 (обновлено: 20:00 10.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости Крым. Водитель легкового автомобиля погиб в столкновении с поездом на переезде в Краснодарском крае. Об этом сообщают в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Отмеается, что авария произошла в субботу около 17:30 между станциями Васюринская и Варилка.
"Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом "Ласточка" №818 Краснодар – Кисловодск. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось", - говорится в приведенной информации.
По предварительной информации, в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, сообщает пресс-служба.
При этом схода подвижного состава не произошло, пассажиры и локомотивная бригада "Ласточки" за медицинской помощью не обращались.
"Состав продолжил движение через 26 минут. На движение других поездов ситуация не повлияла", - уточняют в управлении железной дороги.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: