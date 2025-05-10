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Крымский мост: очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост: очередь выросла в три раза
Крымский мост: очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Крымский мост: очередь выросла в три раза
Очередь на выезд с Крымского полуострова на Тамань у досмотровых пунктах растет. Оперативный штаб сообщает цифры скопившихся автомобилей на 15.00 10 мая. РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T15:27
2025-05-10T15:27
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Очередь на выезд с Крымского полуострова на Тамань у досмотровых пунктах растет. Оперативный штаб сообщает цифры скопившихся автомобилей на 15.00 10 мая.В то же время со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Пробка на выезде из Крыма начала расти в 13:00. Тогда у досмотровых пунктов ожидали проезда 50 автомобилей. Спустя час очередь увеличилась до 85 машин.Ранее сообщалось, что оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00. Эту информацию надо учитывать, чтобы, по возможности, избежать длительного простоя в очередях.В Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост: очередь выросла в три раза

У Крымского моста очередь со стороны Керчи выросла до 120 машин

15:27 10.05.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымский мост растет
Очередь на Крымский мост растет - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Очередь на выезд с Крымского полуострова на Тамань у досмотровых пунктах растет. Оперативный штаб сообщает цифры скопившихся автомобилей на 15.00 10 мая.
"В очереди со стороны Керчи находится 120 транспортных средств", - пишет Telegram-канал "Крымский мост".
В то же время со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Пробка на выезде из Крыма начала расти в 13:00. Тогда у досмотровых пунктов ожидали проезда 50 автомобилей. Спустя час очередь увеличилась до 85 машин.
Ранее сообщалось, что оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00. Эту информацию надо учитывать, чтобы, по возможности, избежать длительного простоя в очередях.
В Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.
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