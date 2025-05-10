https://crimea.ria.ru/20250510/krymskiy-most-ochered-vyrosla-v-tri-raza-1146348694.html

Крымский мост: очередь выросла в три раза

Крымский мост: очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Крымский мост: очередь выросла в три раза

Очередь на выезд с Крымского полуострова на Тамань у досмотровых пунктах растет. Оперативный штаб сообщает цифры скопившихся автомобилей на 15.00 10 мая. РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T15:27

2025-05-10T15:27

2025-05-10T15:27

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крым

крымский мост

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логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Очередь на выезд с Крымского полуострова на Тамань у досмотровых пунктах растет. Оперативный штаб сообщает цифры скопившихся автомобилей на 15.00 10 мая.В то же время со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Пробка на выезде из Крыма начала расти в 13:00. Тогда у досмотровых пунктов ожидали проезда 50 автомобилей. Спустя час очередь увеличилась до 85 машин.Ранее сообщалось, что оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. Самый напряженный период – с 17:00 до 23:00. Эту информацию надо учитывать, чтобы, по возможности, избежать длительного простоя в очередях.В Минтрансе советуют, кроме документов (паспорта и документов на авто) иметь при себе много питьевой воды и небольшой перекус. А чтобы процесс досмотра машин проходил как можно быстрее, рекомендуют брать с собой по возможности меньше вещей и компактно их упаковывать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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