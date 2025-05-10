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Крымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследование - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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Крымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследование
Крымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследование - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Крымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследование
Результаты исследований крымской тепличной клубники показали ее безопасность для потребителей. Об этом заявили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T08:16
2025-05-10T08:16
клубника
россельхознадзор
новости крыма
крым
ягоды
бахчисарайский район
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здоровое питание
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Результаты исследований крымской тепличной клубники показали ее безопасность для потребителей. Об этом заявили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.В рамках мониторинга тепличных хозяйств, занимающихся выращиванием и реализацией плодоовощной продукции закрытого грунта, специалисты отдела земельного надзора по Крыму и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели выездное обследование тепличного комплекса, расположенного в Бахчисарайском районе полуострова.В ходе обследования были отобраны образцы ягод и направлены на исследования в испытательную лабораторию.Азово-Черноморское управление ведомства продолжает мероприятия в тепличных хозяйствах Крыма и Севастополя в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при производстве сельскохозяйственной продукции.Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что стали чаще фиксироваться поставки опасных овощей и фруктов в Россию из Турции.В Крыму выявили крупную партию опасной мясной продукции без необходимых ветеринарных документов – она направлялась из Белогорского района в Ялту, где должна была поступить в реализацию в мясной магазин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму нашли фальсифицированное сливочное маслоНасколько безопасны ранние овощи в КрымуОпасное применение пестицидов – в Ялте накажут виноградарей
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РИА Новости Крым
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клубника, россельхознадзор, новости крыма, крым, ягоды, бахчисарайский район, здоровье, здоровое питание
Крымская тепличная клубника безопасна для потребителей – исследование

Крымская тепличная клубника безопасна для потребителей – результаты исследований

08:16 10.05.2025
 
© РоссельхознадзорКлубника
Клубника
© Россельхознадзор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Результаты исследований крымской тепличной клубники показали ее безопасность для потребителей. Об этом заявили в Азово-Черноморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
В рамках мониторинга тепличных хозяйств, занимающихся выращиванием и реализацией плодоовощной продукции закрытого грунта, специалисты отдела земельного надзора по Крыму и Севастополю Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора провели выездное обследование тепличного комплекса, расположенного в Бахчисарайском районе полуострова.
В ходе обследования были отобраны образцы ягод и направлены на исследования в испытательную лабораторию.
"Результаты исследований показали, что превышения содержания нитратов и пестицидов в пробах клубники не выявлены", – сказано в сообщении Россельхознадзора.
Азово-Черноморское управление ведомства продолжает мероприятия в тепличных хозяйствах Крыма и Севастополя в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами при производстве сельскохозяйственной продукции.
Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что стали чаще фиксироваться поставки опасных овощей и фруктов в Россию из Турции.
В Крыму выявили крупную партию опасной мясной продукции без необходимых ветеринарных документов – она направлялась из Белогорского района в Ялту, где должна была поступить в реализацию в мясной магазин.
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КлубникаРоссельхознадзорНовости КрымаКрымЯгодыБахчисарайский районЗдоровьеЗдоровое питание
 
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