https://crimea.ria.ru/20250510/grozy-i-do-6-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-10-maya-1146319981.html
Грозы и до +6: чего ждать от погоды в Крыму 10 мая
Грозы и до +6: чего ждать от погоды в Крыму 10 мая - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Грозы и до +6: чего ждать от погоды в Крыму 10 мая
В субботу в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в южных и восточных районах... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T00:01
2025-05-10T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в южных и восточных районах сильные, грозы; ночью без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8; днем +13...+15 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +6...+11 градусов, днем от +13 до +15 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение на 10 - 11 мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Грозы и до +6: чего ждать от погоды в Крыму 10 мая
Погода в Крыму 10 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в южных и восточных районах сильные, грозы; ночью без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17, в горах +6…+11 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8; днем +13...+15 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +14...+16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +6...+11 градусов, днем от +13 до +15 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение на 10 - 11 мая.
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