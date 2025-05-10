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Грозы и до +6: чего ждать от погоды в Крыму 10 мая - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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Грозы и до +6: чего ждать от погоды в Крыму 10 мая
Грозы и до +6: чего ждать от погоды в Крыму 10 мая - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Грозы и до +6: чего ждать от погоды в Крыму 10 мая
В субботу в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в южных и восточных районах... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T00:01
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погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в южных и восточных районах сильные, грозы; ночью без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8; днем +13...+15 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +6...+11 градусов, днем от +13 до +15 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение на 10 - 11 мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Грозы и до +6: чего ждать от погоды в Крыму 10 мая

Погода в Крыму 10 мая

00:01 10.05.2025
 
© Официальный канал администрации города СочиДождь
Дождь
© Официальный канал администрации города Сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в южных и восточных районах сильные, грозы; ночью без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17, в горах +6…+11 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8; днем +13...+15 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +14...+16.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +6...+11 градусов, днем от +13 до +15 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение на 10 - 11 мая.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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