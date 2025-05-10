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Грозы и до +6: чего ждать от погоды в Крыму 10 мая

Грозы и до +6: чего ждать от погоды в Крыму 10 мая - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Грозы и до +6: чего ждать от погоды в Крыму 10 мая

В субботу в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в южных и восточных районах... РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T00:01

2025-05-10T00:01

2025-05-10T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в южных и восточных районах сильные, грозы; ночью без осадков. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8; днем +13...+15 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +14...+16.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь с грозой. В ночные часы столбики термометров покажут +6...+11 градусов, днем от +13 до +15 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение на 10 - 11 мая.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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