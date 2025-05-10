https://crimea.ria.ru/20250510/gotovnost-k-peremiriyu-i-dtp-s-detmi-v-krymu-glavnoe-za-den-1146351787.html

Готовность к перемирию и ДТП с детьми в Крыму: главное за день

Готовность к перемирию и ДТП с детьми в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Готовность к перемирию и ДТП с детьми в Крыму: главное за день

Украина и западные партнеры заявили о готовности к 30-дневному прекращению огня с Россией. В Кремле обещали обдумать это. Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России... РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T21:58

2025-05-10T21:58

2025-05-10T21:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Украина и западные партнеры заявили о готовности к 30-дневному прекращению огня с Россией. В Кремле обещали обдумать это. Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае нападения западных стран. Индия и Пакистан договорились о немедленном перемирии. Президент России Владимир Путин провел переговоры в Кремле. В Крыму по вине несовершеннолетних водителей произошло резонансное ДТП.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украина готова к 30-дневному перемириюМИД Украины заявил о готовности к полному прекращению огня с Россией на 30 дней. Такое заявление было сделано во время встречи участников так называемой "коалиции желающих" в Киеве.В украинскую столицу в субботу прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.При этом Мерц заявил, что рассчитывает обсудить с президентом России предложенное Западом перемирие.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва обдумает предложение о 30-дневном перемирии на Украине.Помощь России от КНДРКорейская народно-демократическая республика окажет помощь России в случае, если "прислужники Америки" не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на Россию, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна. Такое заявление сделал глава КНДР Ким Чен Ын.Индия и Пакистан договорились о перемирииВ субботу утром Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. Однако уже после обеда министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что стороны договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу. К вечеру эта договоренность была нарушена Пакистаном.Встречи Путина в КремлеВ субботу президент России Владимир Путин провел переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и главой Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Также российский лидер провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.В Крыму подростки-водители устроили ДТПВ селе Журавлевка Симферопольского района Крыма столкнулись мопед и легковушка, за рулем обоих транспортных средств находились подростки 12 и 14 лет. В результате ДТП пострадали несовершеннолетние водитель и пассажир двухколесного транспорта. По факту случившегося глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

https://crimea.ria.ru/20250510/evropu-nerviruet-konsolidatsiya-vokrug-dnya-pobedy-v-moskve--peskov-1146345565.html

https://crimea.ria.ru/20250510/lastochka-razdavila-legkovushku-na-kubani--voditel-pogib-1146352735.html

https://crimea.ria.ru/20250510/prezident-brazilii-sdelal-zayavlenie-o-peregovorakh-rossii-i-ukrainy-1146346062.html

https://crimea.ria.ru/20250510/vsu-narushili-peremirie-s-rossiey-9318-raz-1146346892.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, политика, внешняя политика, россия, крым, украина, коллективный запад, перемирие, новости