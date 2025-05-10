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Готовность к перемирию и ДТП с детьми в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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Готовность к перемирию и ДТП с детьми в Крыму: главное за день
Готовность к перемирию и ДТП с детьми в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Готовность к перемирию и ДТП с детьми в Крыму: главное за день
Украина и западные партнеры заявили о готовности к 30-дневному прекращению огня с Россией. В Кремле обещали обдумать это. Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России... РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T21:58
2025-05-10T21:58
главное за день
политика
внешняя политика
россия
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украина
коллективный запад
перемирие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Украина и западные партнеры заявили о готовности к 30-дневному прекращению огня с Россией. В Кремле обещали обдумать это. Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае нападения западных стран. Индия и Пакистан договорились о немедленном перемирии. Президент России Владимир Путин провел переговоры в Кремле. В Крыму по вине несовершеннолетних водителей произошло резонансное ДТП.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украина готова к 30-дневному перемириюМИД Украины заявил о готовности к полному прекращению огня с Россией на 30 дней. Такое заявление было сделано во время встречи участников так называемой "коалиции желающих" в Киеве.В украинскую столицу в субботу прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.При этом Мерц заявил, что рассчитывает обсудить с президентом России предложенное Западом перемирие.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва обдумает предложение о 30-дневном перемирии на Украине.Помощь России от КНДРКорейская народно-демократическая республика окажет помощь России в случае, если "прислужники Америки" не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на Россию, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна. Такое заявление сделал глава КНДР Ким Чен Ын.Индия и Пакистан договорились о перемирииВ субботу утром Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. Однако уже после обеда министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что стороны договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу. К вечеру эта договоренность была нарушена Пакистаном.Встречи Путина в КремлеВ субботу президент России Владимир Путин провел переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и главой Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Также российский лидер провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.В Крыму подростки-водители устроили ДТПВ селе Журавлевка Симферопольского района Крыма столкнулись мопед и легковушка, за рулем обоих транспортных средств находились подростки 12 и 14 лет. В результате ДТП пострадали несовершеннолетние водитель и пассажир двухколесного транспорта. По факту случившегося глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://crimea.ria.ru/20250510/evropu-nerviruet-konsolidatsiya-vokrug-dnya-pobedy-v-moskve--peskov-1146345565.html
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главное за день, политика, внешняя политика, россия, крым, украина, коллективный запад, перемирие, новости
Готовность к перемирию и ДТП с детьми в Крыму: главное за день

Украина заявила о готовности к перемирию с Россией и ДТП с детьми в Крыму: главное за день

21:58 10.05.2025
 
© AP Photo Stefan RousseauПремьер-министр Польши Дональд Туск, Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмануэль Макрон, жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская и канцлер Германии Фридрих Мерц на Майдане в Киеве, 10 мая 2025 года, во время встречи европейских лидеров для переговоров
Премьер-министр Польши Дональд Туск, Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмануэль Макрон, жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская и канцлер Германии Фридрих Мерц на Майдане в Киеве, 10 мая 2025 года, во время встречи европейских лидеров для переговоров - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
© AP Photo Stefan Rousseau
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Украина и западные партнеры заявили о готовности к 30-дневному прекращению огня с Россией. В Кремле обещали обдумать это. Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае нападения западных стран. Индия и Пакистан договорились о немедленном перемирии. Президент России Владимир Путин провел переговоры в Кремле. В Крыму по вине несовершеннолетних водителей произошло резонансное ДТП.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Украина готова к 30-дневному перемирию

МИД Украины заявил о готовности к полному прекращению огня с Россией на 30 дней. Такое заявление было сделано во время встречи участников так называемой "коалиции желающих" в Киеве.
В украинскую столицу в субботу прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.
При этом Мерц заявил, что рассчитывает обсудить с президентом России предложенное Западом перемирие.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва обдумает предложение о 30-дневном перемирии на Украине.
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Европу нервирует консолидация вокруг Дня Победы в Москве – Песков

Помощь России от КНДР

Корейская народно-демократическая республика окажет помощь России в случае, если "прислужники Америки" не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на Россию, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна. Такое заявление сделал глава КНДР Ким Чен Ын.
"Я с удовольствием, в соответствии со статьями и духом корейско-российского договора, без колебаний отдам приказ о применении вооруженных сил КНДР в целях отражения вооруженного нападения врагов", — сказал Ким Чен Ын.

Индия и Пакистан договорились о перемирии

В субботу утром Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. Однако уже после обеда министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что стороны договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу. К вечеру эта договоренность была нарушена Пакистаном.
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Встречи Путина в Кремле

В субботу президент России Владимир Путин провел переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и главой Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Также российский лидер провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
12:40
Президент Бразилии сделал заявление о переговорах России и Украины

В Крыму подростки-водители устроили ДТП

В селе Журавлевка Симферопольского района Крыма столкнулись мопед и легковушка, за рулем обоих транспортных средств находились подростки 12 и 14 лет. В результате ДТП пострадали несовершеннолетние водитель и пассажир двухколесного транспорта.
По факту случившегося глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Солдаты ВСУ
13:23
ВСУ нарушили перемирие с Россией 9318 раз
 
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Заголовок открываемого материала
21:58Готовность к перемирию и ДТП с детьми в Крыму: главное за день
21:28Россия продолжит оказывать Африке помощь в борьбе с радикалами - Путин
21:10В Кремле ответили на предложение о перемирии на Украине на 30 дней
20:57Люди зависли вниз головой на высоте: ЧП на аттракционе в Магнитогорске
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