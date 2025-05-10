Готовность к перемирию и ДТП с детьми в Крыму: главное за день
Украина заявила о готовности к перемирию с Россией и ДТП с детьми в Крыму: главное за день
© AP Photo Stefan RousseauПремьер-министр Польши Дональд Туск, Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмануэль Макрон, жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская и канцлер Германии Фридрих Мерц на Майдане в Киеве, 10 мая 2025 года, во время встречи европейских лидеров для переговоров
© AP Photo Stefan Rousseau
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Украина и западные партнеры заявили о готовности к 30-дневному прекращению огня с Россией. В Кремле обещали обдумать это. Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае нападения западных стран. Индия и Пакистан договорились о немедленном перемирии. Президент России Владимир Путин провел переговоры в Кремле. В Крыму по вине несовершеннолетних водителей произошло резонансное ДТП.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Украина готова к 30-дневному перемирию
МИД Украины заявил о готовности к полному прекращению огня с Россией на 30 дней. Такое заявление было сделано во время встречи участников так называемой "коалиции желающих" в Киеве.
В украинскую столицу в субботу прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.
При этом Мерц заявил, что рассчитывает обсудить с президентом России предложенное Западом перемирие.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва обдумает предложение о 30-дневном перемирии на Украине.
Помощь России от КНДР
Корейская народно-демократическая республика окажет помощь России в случае, если "прислужники Америки" не откажутся от своих опасных мыслей о военном нападении на Россию, то их ждет ответ со стороны Пхеньяна. Такое заявление сделал глава КНДР Ким Чен Ын.
"Я с удовольствием, в соответствии со статьями и духом корейско-российского договора, без колебаний отдам приказ о применении вооруженных сил КНДР в целях отражения вооруженного нападения врагов", — сказал Ким Чен Ын.
Индия и Пакистан договорились о перемирии
В субботу утром Пакистан начал крупномасштабную военную операцию против Индии. Однако уже после обеда министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что стороны договорились о прекращении огня с немедленным его вступлением в силу. К вечеру эта договоренность была нарушена Пакистаном.
Встречи Путина в Кремле
В субботу президент России Владимир Путин провел переговоры с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом, президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой и главой Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Также российский лидер провел встречу с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром.
В Крыму подростки-водители устроили ДТП
В селе Журавлевка Симферопольского района Крыма столкнулись мопед и легковушка, за рулем обоих транспортных средств находились подростки 12 и 14 лет. В результате ДТП пострадали несовершеннолетние водитель и пассажир двухколесного транспорта.
По факту случившегося глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.