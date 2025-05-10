Европу нервирует консолидация вокруг Дня Победы в Москве – Песков
Европу нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы в Москве – Песков
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Сплоченность мировых лидеров и участие представителей десятка стран в Параде Победы, который прошел в Москве 9 мая, нервирует европейских политиков. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля оценил визит в Киев политиков западных стран.
"Я думаю, европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая, европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы. И большая международная консолидация вокруг гордости за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
В субботу в столицу Украины для участия в так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.
Сенатор Алексей Пушков назвал эту встречу попыткой "продолжать уже проигранную войну".
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