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Европу нервирует консолидация вокруг Дня Победы в Москве – Песков - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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Европу нервирует консолидация вокруг Дня Победы в Москве – Песков
Европу нервирует консолидация вокруг Дня Победы в Москве – Песков - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Европу нервирует консолидация вокруг Дня Победы в Москве – Песков
Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T12:16
2025-05-10T12:16
дмитрий песков
европа
москва
коллективный запад
политика
внешняя политика
в мире
9 мая
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Сплоченность мировых лидеров и участие представителей десятка стран в Параде Победы, который прошел в Москве 9 мая, нервирует европейских политиков. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Так представитель Кремля оценил визит в Киев политиков западных стран.В субботу в столицу Украины для участия в так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.Сенатор Алексей Пушков назвал эту встречу попыткой "продолжать уже проигранную войну".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Запад переписывает историю Второй мировой войны – мнениеВ Кремле сделали заявление о переговорах с УкраинойКто приедет в Киев 9 мая к Зеленскому
европа
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дмитрий песков, европа, москва, коллективный запад, политика, внешняя политика, в мире, 9 мая, новости
Европу нервирует консолидация вокруг Дня Победы в Москве – Песков

Европу нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы в Москве – Песков

12:16 10.05.2025
 
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Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Сплоченность мировых лидеров и участие представителей десятка стран в Параде Победы, который прошел в Москве 9 мая, нервирует европейских политиков. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля оценил визит в Киев политиков западных стран.
"Я думаю, европейцев нервирует то, что происходит в Москве 9 мая, европейцев нервирует большая международная консолидация вокруг Дня Победы. И большая международная консолидация вокруг гордости за ту победу над фашизмом и за освобождение мира от фашизма", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
В субботу в столицу Украины для участия в так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.
Сенатор Алексей Пушков назвал эту встречу попыткой "продолжать уже проигранную войну".
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Дмитрий ПесковЕвропаМоскваКоллективный ЗападПолитикаВнешняя политикаВ мире9 маяНовости
 
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Заголовок открываемого материала
12:40Президент Бразилии сделал заявление о переговорах России и Украины
12:21Крымский мост сейчас: обстановка к полудню субботы
12:16Европу нервирует консолидация вокруг Дня Победы в Москве – Песков
11:51В Севастополе водитель мотороллера влетел в забор и погиб
11:37Продолжать проигранную войну – сенатор о визите западных политиков в Киев
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