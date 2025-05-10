https://crimea.ria.ru/20250510/evropu-nerviruet-konsolidatsiya-vokrug-dnya-pobedy-v-moskve--peskov-1146345565.html

Европу нервирует консолидация вокруг Дня Победы в Москве – Песков

Европу нервирует консолидация вокруг Дня Победы в Москве – Песков - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Европу нервирует консолидация вокруг Дня Победы в Москве – Песков

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T12:16

2025-05-10T12:16

2025-05-10T12:16

дмитрий песков

европа

москва

коллективный запад

политика

внешняя политика

в мире

9 мая

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Сплоченность мировых лидеров и участие представителей десятка стран в Параде Победы, который прошел в Москве 9 мая, нервирует европейских политиков. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Так представитель Кремля оценил визит в Киев политиков западных стран.В субботу в столицу Украины для участия в так называемой "коалиции желающих" прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск.Сенатор Алексей Пушков назвал эту встречу попыткой "продолжать уже проигранную войну".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Запад переписывает историю Второй мировой войны – мнениеВ Кремле сделали заявление о переговорах с УкраинойКто приедет в Киев 9 мая к Зеленскому

европа

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, европа, москва, коллективный запад, политика, внешняя политика, в мире, 9 мая, новости