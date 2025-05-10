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Бесплатная помощь иностранцам: в России утвердили правила - РИА Новости Крым, 10.05.2025
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Бесплатная помощь иностранцам: в России утвердили правила
Бесплатная помощь иностранцам: в России утвердили правила - РИА Новости Крым, 10.05.2025
Бесплатная помощь иностранцам: в России утвердили правила
Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи иностранцам в стране. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. РИА Новости Крым, 10.05.2025
2025-05-10T20:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи иностранцам в стране. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.Документ вступает в силу с 1 сентября текущего года. Он предусматривает, что медицинское освидетельствование иностранцев на территории страны будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ.Иностранцы также имеют право на оказание бесплатной скорой помощи, в том числе специализированной, в случае заболевания, несчастного случая, травм, отравлении и других состояниях, требующих срочного вмешательства. Застрахованные иностранные граждане имеют право на бесплатное оказание врачебной помощи в рамках ОМС.В неотложной и плановой форме иностранцы могут получить медпомощь в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг или договора добровольного медицинского страхования, или по договорам обязательного медицинского страхования в РФ.Если международным договором установлен другой порядок оказания медпомощи иностранным гражданам, действуют правила этого соглашения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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россия, общество, правительство россии, здравоохранение в россии, новости
Бесплатная помощь иностранцам: в России утвердили правила

Правительство утвердило правила оказания медпомощи иностранцам на территории России

20:14 10.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкОперационный светильник
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© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи иностранцам в стране. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Документ вступает в силу с 1 сентября текущего года. Он предусматривает, что медицинское освидетельствование иностранцев на территории страны будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ.
Кроме того, в постановлении прописано, что помощь врачей в экстренных случаях или при внезапных острых заболеваниях, а также при обострении хронических заболеваний, угрожающих жизни, оказывается бесплатно.
Иностранцы также имеют право на оказание бесплатной скорой помощи, в том числе специализированной, в случае заболевания, несчастного случая, травм, отравлении и других состояниях, требующих срочного вмешательства.
Застрахованные иностранные граждане имеют право на бесплатное оказание врачебной помощи в рамках ОМС.
В неотложной и плановой форме иностранцы могут получить медпомощь в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг или договора добровольного медицинского страхования, или по договорам обязательного медицинского страхования в РФ.
Если международным договором установлен другой порядок оказания медпомощи иностранным гражданам, действуют правила этого соглашения.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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