https://crimea.ria.ru/20250510/besplatnaya-pomosch-inostrantsam-v-rossii-utverdili-pravila-1146352598.html

Бесплатная помощь иностранцам: в России утвердили правила

Бесплатная помощь иностранцам: в России утвердили правила - РИА Новости Крым, 10.05.2025

Бесплатная помощь иностранцам: в России утвердили правила

Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи иностранцам в стране. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации. РИА Новости Крым, 10.05.2025

2025-05-10T20:14

2025-05-10T20:14

2025-05-10T19:58

россия

общество

правительство россии

здравоохранение в россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/07/1132615978_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_67747de84a60287ba5abbed8994f4858.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Правительство России утвердило правила оказания медицинской помощи иностранцам в стране. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.Документ вступает в силу с 1 сентября текущего года. Он предусматривает, что медицинское освидетельствование иностранцев на территории страны будет осуществляться в соответствии с законодательством РФ.Иностранцы также имеют право на оказание бесплатной скорой помощи, в том числе специализированной, в случае заболевания, несчастного случая, травм, отравлении и других состояниях, требующих срочного вмешательства. Застрахованные иностранные граждане имеют право на бесплатное оказание врачебной помощи в рамках ОМС.В неотложной и плановой форме иностранцы могут получить медпомощь в соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг или договора добровольного медицинского страхования, или по договорам обязательного медицинского страхования в РФ.Если международным договором установлен другой порядок оказания медпомощи иностранным гражданам, действуют правила этого соглашения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество, правительство россии, здравоохранение в россии, новости