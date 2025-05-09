https://crimea.ria.ru/20250509/zarubezhnye-lidery-pribyvayut-v-kreml-dlya-uchastiya-v-parade-pobedy-1146322309.html

Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде Победы

Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде Победы

Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T09:05

2025-05-09T09:05

2025-05-09T09:00

80 лет победы

москва

кремль

россия

новости

великая отечественная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/09/1146322192_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_3f9ea6ff3ee2447c42490b0f9b40ed00.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Из Кремля лидеры преследуют на Красную площадь и займут места на трибунах. По традиции военный парад по случаю дня Победы в Великой Отечественной Войне начнется в 10.00 по московскому времени.По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России.Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Москва ожидает, что 27 зарубежных глав государств будут присутствовать на параде в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8 мая 1965 года впервые присвоили звания городам-героямОт Великой Отечественной до СВО - новая выставка открылась в СимферополеАрхивные фотографии от Совинформбюро передали первым лицам Крыма

https://crimea.ria.ru/20250509/simvoly-i-traditsii-velikoy-pobedy--infografika-1146298056.html

https://crimea.ria.ru/20250509/utro-mira-o-chem-pisali-gazety-sovetskogo-soyuza-9-maya-1945-goda-1146245579.html

москва

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, москва, кремль, россия, новости, великая отечественная война