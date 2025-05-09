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Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде Победы
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде Победы
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T09:05
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80 лет победы
москва
кремль
россия
новости
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Из Кремля лидеры преследуют на Красную площадь и займут места на трибунах. По традиции военный парад по случаю дня Победы в Великой Отечественной Войне начнется в 10.00 по московскому времени.По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России.Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Москва ожидает, что 27 зарубежных глав государств будут присутствовать на параде в Москве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8 мая 1965 года впервые присвоили звания городам-героямОт Великой Отечественной до СВО - новая выставка открылась в СимферополеАрхивные фотографии от Совинформбюро передали первым лицам Крыма
https://crimea.ria.ru/20250509/simvoly-i-traditsii-velikoy-pobedy--infografika-1146298056.html
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80 лет победы, москва, кремль, россия, новости, великая отечественная война
Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде Победы

Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде Победы

09:05 09.05.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрилет президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
Прилет президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Из Кремля лидеры преследуют на Красную площадь и займут места на трибунах. По традиции военный парад по случаю дня Победы в Великой Отечественной Войне начнется в 10.00 по московскому времени.
По завершении парада запланировано традиционное совместное возложение лидерами венков к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. После этого начнется официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей от имени президента России.
С праздником! - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
08:45Инфографика
Символы и традиции Великой Победы – инфографика
Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что Москва ожидает, что 27 зарубежных глав государств будут присутствовать на параде в Москве.
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С Днем Победы
07:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Утро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 года
 
80 лет ПобедыМоскваКремльРоссияНовостиВеликая Отечественная война
 
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10:33Весь народ России поддерживает участников СВО – Путин
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10:20Россия была и будет несокрушимой преградой на пути нацизма – Путин
10:02Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы начался
09:33Никто не забыт: лидеры Крыма поздравили россиян с 80-летием Победы
09:05Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде Победы
08:45Символы и традиции Великой Победы – инфографика
08:14Погодные аномалии в Крыму: как наполнились водохранилища полуострова
07:37В Севастополе 9 мая запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес"
07:10Утро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 года
00:43Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
00:30Одна на всех: вклад советских республик в Победу
00:01Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 9 мая 2:37
22:15Встреча Путина с Си Цзиньпином и избрание папы римского – главное за день
21:47В Симферополе на 9 мая ограничат движение
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