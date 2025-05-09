ВСУ более 5000 раз нарушали режим прекращения огня - Минобороны
Украинские военные свыше 5000 раз нарушили режим прекращения огня – Минобороны
14:05 09.05.2025 (обновлено: 14:07 09.05.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Российская сторона зафиксировала более 5000 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, в том числе формирования ВСУ совершили более 1400 обстрелов из ствольной артиллерии. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 23 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
В этих условиях Вооруженные силы РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима, подчеркнули в ведомстве.
28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.
29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.
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