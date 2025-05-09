https://crimea.ria.ru/20250509/vsu-bolee-5000-raz-narushali-rezhim-prekrascheniya-ognya---minoborony-1146332422.html

ВСУ более 5000 раз нарушали режим прекращения огня - Минобороны

ВСУ более 5000 раз нарушали режим прекращения огня - Минобороны - РИА Новости Крым, 09.05.2025

ВСУ более 5000 раз нарушали режим прекращения огня - Минобороны

Российская сторона зафиксировала более 5000 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, в том числе формирования ВСУ совершили более 1400 обстрелов из РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T14:05

2025-05-09T14:05

2025-05-09T14:07

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

новости сво

перемирие

80 лет победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Российская сторона зафиксировала более 5000 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, в том числе формирования ВСУ совершили более 1400 обстрелов из ствольной артиллерии. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.В этих условиях Вооруженные силы РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима, подчеркнули в ведомстве.28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250509/vsu-za-vremya-peremiriya-pytalis-chetyrezhdy-prorvatsya-cherez-gosgranitsu-rf-1146332263.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, перемирие, 80 лет победы