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ВСУ более 5000 раз нарушали режим прекращения огня - Минобороны - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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ВСУ более 5000 раз нарушали режим прекращения огня - Минобороны
ВСУ более 5000 раз нарушали режим прекращения огня - Минобороны - РИА Новости Крым, 09.05.2025
ВСУ более 5000 раз нарушали режим прекращения огня - Минобороны
Российская сторона зафиксировала более 5000 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, в том числе формирования ВСУ совершили более 1400 обстрелов из РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T14:05
2025-05-09T14:07
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
новости сво
перемирие
80 лет победы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Российская сторона зафиксировала более 5000 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, в том числе формирования ВСУ совершили более 1400 обстрелов из ствольной артиллерии. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.В этих условиях Вооруженные силы РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима, подчеркнули в ведомстве.28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, новости сво, перемирие, 80 лет победы
ВСУ более 5000 раз нарушали режим прекращения огня - Минобороны

Украинские военные свыше 5000 раз нарушили режим прекращения огня – Минобороны

14:05 09.05.2025 (обновлено: 14:07 09.05.2025)
 
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ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Российская сторона зафиксировала более 5000 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, в том числе формирования ВСУ совершили более 1400 обстрелов из ствольной артиллерии. Об этом сообщает в пятницу Минобороны РФ.
"По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также 23 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
В этих условиях Вооруженные силы РФ зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима, подчеркнули в ведомстве.
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28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.
29 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел БРИКС заявил, что предложение президента РФ Владимира Путина о перемирии ко Дню Победы можно расценивать как начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.
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