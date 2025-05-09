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Вопреки запрету: в столице Молдавии тысячи людей праздную День Победы

Вопреки запрету: в столице Молдавии тысячи людей праздную День Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Вопреки запрету: в столице Молдавии тысячи людей праздную День Победы

В Кишиневе вопреки запрету местных властей тысячи людей вышли в центр города 9 мая, чтобы принять участие в "Марше Победы" и шествии "Бессмертного полка". Об... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T12:23

2025-05-09T12:23

2025-05-09T12:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Кишиневе вопреки запрету местных властей тысячи людей вышли в центр города 9 мая, чтобы принять участие в "Марше Победы" и шествии "Бессмертного полка". Об этом сообщает Sputnik Молдова.Многотысячная колонна стартовала из центра города. Жители Кишинева несут в руках цветы и портреты своих отцов, дедов и прадедов, сражавшихся с фашизмом. Шествие сопровождает духовой оркестр, исполняющий песни военных лет.Некоторые идут в исторической военной форме солдат Красной Армии, многие держат национальные флаги Молдавии и красные знамена. Участники скандируют: "Ура!", "Победа!". Некоторые из участников прикрепили к одежде георгиевскую ленточку, которая официально запрещена молдавскими властями. Сотрудники правоохранительных органов, присутствующие на мероприятии, пока не предпринимают активных действий в отношении нарушителей запрета, сообщает РИА Новости.Марш завершится возложением цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность".Лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович ранее сообщил, власти Кишинева по итогам совещания запретили праздновать День Победы на главной площади страны. По словам руководства города, 9 мая на главной площади страны будет отмечаться "только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может".В четверг представители блока "Победа", участвовавшие в доставке в Кишинев частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту после возвращения из Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было

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молдавия, 80 лет победы, новости, в мире, великая отечественная война, история, общество