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Вопреки запрету: в столице Молдавии тысячи людей праздную День Победы
Вопреки запрету: в столице Молдавии тысячи людей праздную День Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Вопреки запрету: в столице Молдавии тысячи людей праздную День Победы
В Кишиневе вопреки запрету местных властей тысячи людей вышли в центр города 9 мая, чтобы принять участие в "Марше Победы" и шествии "Бессмертного полка". Об... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T12:23
2025-05-09T12:23
2025-05-09T12:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Кишиневе вопреки запрету местных властей тысячи людей вышли в центр города 9 мая, чтобы принять участие в "Марше Победы" и шествии "Бессмертного полка". Об этом сообщает Sputnik Молдова.Многотысячная колонна стартовала из центра города. Жители Кишинева несут в руках цветы и портреты своих отцов, дедов и прадедов, сражавшихся с фашизмом. Шествие сопровождает духовой оркестр, исполняющий песни военных лет.Некоторые идут в исторической военной форме солдат Красной Армии, многие держат национальные флаги Молдавии и красные знамена. Участники скандируют: "Ура!", "Победа!". Некоторые из участников прикрепили к одежде георгиевскую ленточку, которая официально запрещена молдавскими властями. Сотрудники правоохранительных органов, присутствующие на мероприятии, пока не предпринимают активных действий в отношении нарушителей запрета, сообщает РИА Новости.Марш завершится возложением цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность".Лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович ранее сообщил, власти Кишинева по итогам совещания запретили праздновать День Победы на главной площади страны. По словам руководства города, 9 мая на главной площади страны будет отмечаться "только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может".В четверг представители блока "Победа", участвовавшие в доставке в Кишинев частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту после возвращения из Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
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молдавия, 80 лет победы, новости, в мире, великая отечественная война, история, общество
Вопреки запрету: в столице Молдавии тысячи людей праздную День Победы
В Кишиневе тысячи людей вышли на "Марш Победы" и шествие "Бессмертного полка"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым.
В Кишиневе вопреки запрету местных властей тысячи людей вышли в центр города 9 мая, чтобы принять участие в "Марше Победы" и шествии "Бессмертного полка". Об этом сообщает
Sputnik Молдова.
Многотысячная колонна стартовала из центра города. Жители Кишинева несут в руках цветы и портреты своих отцов, дедов и прадедов, сражавшихся с фашизмом. Шествие сопровождает духовой оркестр, исполняющий песни военных лет.
Некоторые идут в исторической военной форме солдат Красной Армии, многие держат национальные флаги Молдавии и красные знамена. Участники скандируют: "Ура!", "Победа!". Некоторые из участников прикрепили к одежде георгиевскую ленточку, которая официально запрещена молдавскими властями. Сотрудники правоохранительных органов, присутствующие на мероприятии, пока не предпринимают активных действий в отношении нарушителей запрета, сообщает РИА Новости.
Марш завершится возложением цветов к Вечному огню на мемориальном комплексе "Вечность".
Лидер координационного комитета "Победа" Алексей Петрович ранее сообщил, власти Кишинева по итогам совещания запретили праздновать День Победы на главной площади страны. По словам руководства города, 9 мая на главной площади страны будет отмечаться "только один идеологически правильный праздник, а именно День Европы, ни о каком Дне Победы речи быть не может".
В четверг представители блока "Победа", участвовавшие в доставке в Кишинев частицы Вечного огня, подверглись дополнительному досмотру в аэропорту после возвращения из Москвы.
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