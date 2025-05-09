https://crimea.ria.ru/20250509/vlasti-kryma-vozlozhili-tsvety-k-vechnomu-ognyu-v-simferopole-1146323704.html
Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе - видео
Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе - видео - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе - видео
Власти Крыма в честь 80-й годовщины Великой Победы возложили цветы к мемориалу на Воинском кладбище и к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T10:23
2025-05-09T10:23
2025-05-09T11:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Власти Крыма в честь 80-й годовщины Великой Победы возложили цветы к мемориалу на Воинском кладбище и к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Ю.А. Гагарина в Симферополе. Глава республики Сергей Аксенов поздравил крымчан с 80-летием Великой Победы. Он отметил, что мы встречаем этот великий праздник в сложное время. На фронтах специальной военной операции решается судьба России. Наши воины снова сражаются с нацизмом, громят врага. Они – наши герои, соль русской земли, достойные наследники великого поколения победителей. Мы преклоняемся перед их мужеством и воинской доблестью, стойкостью и силой духа. Сергей Аксенов подчеркнул, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, святые слова "все для фронта, все для Победы" стали принципом жизни для многих миллионов людей. Воинский и трудовой подвиг отцов, дедов и прадедов, наших ветеранов – вечный пример для всех нас. В нем мы черпаем силу, которая помогает нам укреплять и развивать нашу страну, бороться и побеждать. "К юбилею мы подготовились серьезно: поздравили наших ветеранов, проделали большую работу в части благоустройства памятных мест, патриотического воспитания подрастающего поколения. Несмотря на все ограничения, праздник в Крыму получился насыщенным, глубоким. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! С праздником, крымчане!" - написал в своем ТГ-канале спикер крымского парламента Владимир Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия была и будет несокрушимой преградой на пути нацизма – ПутинПарад на Красной площади в честь 80-летия Победы началсяСимволы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
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80 лет победы, симферополь, крым, новости крыма, сергей аксенов, владимир константинов, великая отечественная война, общество, видео
Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе - видео
Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе - видео
10:23 09.05.2025 (обновлено: 11:07 09.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Власти Крыма в честь 80-й годовщины Великой Победы возложили цветы к мемориалу на Воинском кладбище и к Вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата в парке имени Ю.А. Гагарина в Симферополе.
Глава республики Сергей Аксенов поздравил крымчан с 80-летием Великой Победы. Он отметил, что мы встречаем этот великий праздник в сложное время. На фронтах специальной военной операции решается судьба России. Наши воины снова сражаются с нацизмом, громят врага. Они – наши герои, соль русской земли, достойные наследники великого поколения победителей. Мы преклоняемся перед их мужеством и воинской доблестью, стойкостью и силой духа.
"Я хочу пожелать всем ветеранам, кто ныне здравствует - берегите себя, спасибо Вам за Победу! И вечная память и низкий поклон всем, кто не вернулся домой", - сказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Сергей Аксенов подчеркнул, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, святые слова "все для фронта, все для Победы" стали принципом жизни для многих миллионов людей. Воинский и трудовой подвиг отцов, дедов и прадедов, наших ветеранов – вечный пример для всех нас. В нем мы черпаем силу, которая помогает нам укреплять и развивать нашу страну, бороться и побеждать.
"К юбилею мы подготовились серьезно: поздравили наших ветеранов, проделали большую работу в части благоустройства памятных мест, патриотического воспитания подрастающего поколения. Несмотря на все ограничения, праздник в Крыму получился насыщенным, глубоким. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! С праздником, крымчане!" - написал в своем ТГ-канале спикер крымского парламента Владимир Константинов.
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