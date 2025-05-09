https://crimea.ria.ru/20250509/ves-narod-rossii-podderzhivaet-uchastnikov-svo--putin-1146324176.html
Весь народ России поддерживает участников СВО – Путин
Весь народ России поддерживает участников СВО – Путин - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Весь народ России поддерживает участников СВО – Путин
Вся страна и весь российский народ поддерживают участников специальной военной операции и гордится их смелостью и решительностью. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T10:33
2025-05-09T10:33
2025-05-09T10:40
владимир путин (политик)
парад
москва
80 лет победы
россия
участники сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вся страна и весь российский народ поддерживают участников специальной военной операции и гордится их смелостью и решительностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отмечая героизм воинов Красной армии и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, Путин отметил, что Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. "Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым, все республики несли общую, тяжелую ношу войны", - подчеркнул президент РФ. В частности, огромным был вклад жителей Средней Азии и Закавказья. Отсюда бесперебойно шли эшелоны со всем, в чем нуждался фронт. Здесь размещались госпитали и нашли свой второй дом сотни тысяч эвакуированных людей. С ними делились кровом, хлебом, сердечным теплом, указал Путин. "Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны, склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за Победу. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы началсяСимволы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
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владимир путин (политик), парад, москва, 80 лет победы, россия, участники сво, общество
Весь народ России поддерживает участников СВО – Путин
Участников специальной военной операции поддерживает вся страна и весь народ РФ - Путин
10:33 09.05.2025 (обновлено: 10:40 09.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вся страна и весь российский народ поддерживают участников специальной военной операции и гордится их смелостью и решительностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу", - сказал глава государства.
Отмечая героизм воинов Красной армии и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, Путин отметил, что Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага.
"Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым, все республики несли общую, тяжелую ношу войны", - подчеркнул президент РФ.
В частности, огромным был вклад жителей Средней Азии и Закавказья. Отсюда бесперебойно шли эшелоны со всем, в чем нуждался фронт. Здесь размещались госпитали и нашли свой второй дом сотни тысяч эвакуированных людей. С ними делились кровом, хлебом, сердечным теплом, указал Путин.
"Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны, склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за Победу. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию", - добавил он.
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