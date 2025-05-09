https://crimea.ria.ru/20250509/ves-narod-rossii-podderzhivaet-uchastnikov-svo--putin-1146324176.html

Весь народ России поддерживает участников СВО – Путин

Весь народ России поддерживает участников СВО – Путин - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Весь народ России поддерживает участников СВО – Путин

Вся страна и весь российский народ поддерживают участников специальной военной операции и гордится их смелостью и решительностью. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T10:33

2025-05-09T10:33

2025-05-09T10:40

владимир путин (политик)

парад

москва

80 лет победы

россия

участники сво

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/09/1146324061_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_e77efc313d9e08430b0140b71dd07e19.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вся страна и весь российский народ поддерживают участников специальной военной операции и гордится их смелостью и решительностью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Отмечая героизм воинов Красной армии и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, Путин отметил, что Советский Союз принял на себя самые свирепые, беспощадные удары врага. "Планы нацистов по захвату Советского Союза разбились о поистине железное единство страны. Героизм народа был массовым, все республики несли общую, тяжелую ношу войны", - подчеркнул президент РФ. В частности, огромным был вклад жителей Средней Азии и Закавказья. Отсюда бесперебойно шли эшелоны со всем, в чем нуждался фронт. Здесь размещались госпитали и нашли свой второй дом сотни тысяч эвакуированных людей. С ними делились кровом, хлебом, сердечным теплом, указал Путин. "Мы чтим каждого ветерана Великой Отечественной войны, склоняем головы перед памятью всех, кто отдал свою жизнь за Победу. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, прадедов, мужей, жен, братьев, сестер, родных, друзей. Склоняем головы перед нашими боевыми товарищами, погибшими смертью храбрых в праведном бою за Россию", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы началсяСимволы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было

https://crimea.ria.ru/20250509/rossiya-byla-i-budet-nesokrushimoy-pregradoy-na-puti-natsizma--putin--1146323480.html

москва

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), парад, москва, 80 лет победы, россия, участники сво, общество