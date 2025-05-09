https://crimea.ria.ru/20250509/vengriya-vyslala-iz-strany-dvukh-ukrainskikh-shpionov-1146335043.html

Венгрия выслала из страны двух украинских шпионов

Венгрия выслала из страны двух украинских шпионов - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Венгрия выслала из страны двух украинских шпионов

Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. Об этом сообщил министр иностранных дел и... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T16:17

2025-05-09T16:17

2025-05-09T16:27

петер сийярто

венгрия

будапешт

шпионаж

украина

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111430/73/1114307351_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_77fdccacfade17f2d77bf90be5b5a2ba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети.Служба безопасности Украины в пятницу сообщила о задержании в Закарпатье 40-летнего экс-военного и бывшей военнослужащей ВСУ по подозрению в шпионаже в пользу Венгрии. Задержанные, по версии СБУ, якобы занимались поиском уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона и должны были находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ и актуальных событиях с линии фронта.Сийярто назвал это сообщение СБУ антивенгерской пропагандой и отметил, что Будапешт пока не получал официальной информации по этому делу.Министр уточнил, что "после получения подробностей или официальной информации" венгерская сторона "сможет с этим разобраться".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

венгрия

будапешт

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петер сийярто, венгрия, будапешт, шпионаж, украина, в мире, новости