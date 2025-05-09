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Венгрия выслала из страны двух украинских шпионов
Венгрия выслала из страны двух украинских шпионов - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Венгрия выслала из страны двух украинских шпионов
Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. Об этом сообщил министр иностранных дел и... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T16:17
2025-05-09T16:17
2025-05-09T16:27
петер сийярто
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети.Служба безопасности Украины в пятницу сообщила о задержании в Закарпатье 40-летнего экс-военного и бывшей военнослужащей ВСУ по подозрению в шпионаже в пользу Венгрии. Задержанные, по версии СБУ, якобы занимались поиском уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона и должны были находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ и актуальных событиях с линии фронта.Сийярто назвал это сообщение СБУ антивенгерской пропагандой и отметил, что Будапешт пока не получал официальной информации по этому делу.Министр уточнил, что "после получения подробностей или официальной информации" венгерская сторона "сможет с этим разобраться".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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петер сийярто, венгрия, будапешт, шпионаж, украина, в мире, новости
Венгрия выслала из страны двух украинских шпионов
Венгрия выслала двух работавших под дипломатическим прикрытием шпионов Украины
16:17 09.05.2025 (обновлено: 16:27 09.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Венгрия высылает двух украинских шпионов, работавших под дипломатическим прикрытием в посольстве в Будапеште. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети.
"Сегодня мы выслали из Венгрии двух шпионов, работавших в посольстве Украины в Будапеште под дипломатическим прикрытием", - сказал он.
Служба безопасности Украины в пятницу сообщила о задержании в Закарпатье 40-летнего экс-военного и бывшей военнослужащей ВСУ по подозрению в шпионаже в пользу Венгрии. Задержанные, по версии СБУ, якобы занимались поиском уязвимых мест в наземной и воздушной обороне региона и должны были находить и передавать венгерской спецслужбе данные о потерях ВСУ и актуальных событиях с линии фронта.
Сийярто назвал это сообщение СБУ антивенгерской пропагандой и отметил, что Будапешт пока не получал официальной информации по этому делу.
Министр уточнил, что "после получения подробностей или официальной информации" венгерская сторона "сможет с этим разобраться".
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