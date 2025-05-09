https://crimea.ria.ru/20250509/v-simferopole-otkrylas-virtualnaya-diorama-1146330579.html

В Симферополе открылась первая в России виртуальная диорама под землей

В Симферополе открылась первая в России виртуальная диорама под землей - РИА Новости Крым, 09.05.2025

В Симферополе открылась первая в России виртуальная диорама под землей

В Симферополе открылась первая в России виртуальная диорама в подземном переходе, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T13:07

2025-05-09T13:07

2025-05-09T13:30

симферополь

крым

новости крыма

80 лет победы

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/09/1146330688_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b606d89aad8804cbe46b659904e167d5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе открылась первая в России виртуальная диорама в подземном переходе, передает корреспондент РИА Новости Крым. Она расположена в подземном переходе у здания Совета министров Крыма и посвящена Крымской наступательной операции апреля-мая 1944 года по освобождению полуострова от немецко-фашистских захватчиков. На экранах представлены сцены освобождения полуострова в 1944 году. Все, что жители и гости столицы видят на установленных в переходе мониторах, создано вручную, в том числе с фотографий советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея. Длина зала составляет 35 метров, глубина диорамы – 35 метров, также присутствует музыкальное сопровождение, мелодия написана специально для данного проекта.Утром 9 мая на мониторах в прямом эфире транслировался Парад в честь 80-летия Великой Победы в Москве. Сейчас тут представлена диорама освобождения Крыма. По словам замглавы администрации Симферополя Александра Семенченко, экраны буду находиться в этом подземном переходе постоянно. Картинка будет регулярно меняться. По словам Семенченко, сейчас идет подготовка ко Дню города. Посвященные этому событию материалы также можно будет посмотреть на экранах в переходеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было

https://crimea.ria.ru/20250509/otkryt-v-2045-m-v-krymu-zalozhili-kapsulu-vremeni-s-pismami-veteranov-1146325980.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, новости крыма, 80 лет победы, общество, новости