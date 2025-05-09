https://crimea.ria.ru/20250509/v-simferopole-otkrylas-virtualnaya-diorama-1146330579.html
В Симферополе открылась первая в России виртуальная диорама под землей
В Симферополе открылась первая в России виртуальная диорама под землей - РИА Новости Крым, 09.05.2025
В Симферополе открылась первая в России виртуальная диорама под землей
В Симферополе открылась первая в России виртуальная диорама в подземном переходе, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T13:07
2025-05-09T13:07
2025-05-09T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе открылась первая в России виртуальная диорама в подземном переходе, передает корреспондент РИА Новости Крым. Она расположена в подземном переходе у здания Совета министров Крыма и посвящена Крымской наступательной операции апреля-мая 1944 года по освобождению полуострова от немецко-фашистских захватчиков. На экранах представлены сцены освобождения полуострова в 1944 году. Все, что жители и гости столицы видят на установленных в переходе мониторах, создано вручную, в том числе с фотографий советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея. Длина зала составляет 35 метров, глубина диорамы – 35 метров, также присутствует музыкальное сопровождение, мелодия написана специально для данного проекта.Утром 9 мая на мониторах в прямом эфире транслировался Парад в честь 80-летия Великой Победы в Москве. Сейчас тут представлена диорама освобождения Крыма. По словам замглавы администрации Симферополя Александра Семенченко, экраны буду находиться в этом подземном переходе постоянно. Картинка будет регулярно меняться. По словам Семенченко, сейчас идет подготовка ко Дню города. Посвященные этому событию материалы также можно будет посмотреть на экранах в переходеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
https://crimea.ria.ru/20250509/otkryt-v-2045-m-v-krymu-zalozhili-kapsulu-vremeni-s-pismami-veteranov-1146325980.html
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симферополь, крым, новости крыма, 80 лет победы, общество, новости
В Симферополе открылась первая в России виртуальная диорама под землей
В Симферополе открылась первая в России виртуальная диорама в подземном переходе
13:07 09.05.2025 (обновлено: 13:30 09.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе открылась первая в России виртуальная диорама в подземном переходе, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Она расположена в подземном переходе у здания Совета министров Крыма и посвящена Крымской наступательной операции апреля-мая 1944 года по освобождению полуострова от немецко-фашистских захватчиков.
На экранах представлены сцены освобождения полуострова в 1944 году. Все, что жители и гости столицы видят на установленных в переходе мониторах, создано вручную, в том числе с фотографий советского военного фотокорреспондента Евгения Халдея.
Длина зала составляет 35 метров, глубина диорамы – 35 метров, также присутствует музыкальное сопровождение, мелодия написана специально для данного проекта.
Утром 9 мая на мониторах в прямом эфире транслировался Парад в честь 80-летия Великой Победы в Москве. Сейчас тут представлена диорама освобождения Крыма.
По словам замглавы администрации Симферополя Александра Семенченко, экраны буду находиться в этом подземном переходе постоянно. Картинка будет регулярно меняться.
"Каждый день здесь будут различные события, которые можно будет посмотреть. В эти дни и на следующей неделе здесь будет транслироваться данная диорама, а также ролики, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Такая технология позволяет нам к любому празднику готовить интересные видео, с которыми наши жители и гости смогут ознакомиться", - сказал он.
По словам Семенченко, сейчас идет подготовка ко Дню города. Посвященные этому событию материалы также можно будет посмотреть на экранах в переходе
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