https://crimea.ria.ru/20250509/v-sevastopole-9-maya-zapustyat-besplatnyy-avtobus-v-novyy-khersones-1146308845.html

В Севастополе 9 мая запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес"

В Севастополе 9 мая запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес" - РИА Новости Крым, 09.05.2025

В Севастополе 9 мая запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес"

В Севастополе на время выходных в период празднования Дня Победы запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T07:37

2025-05-09T07:37

2025-05-09T07:37

новый херсонес

михаил развожаев

новости севастополя

общественный транспорт

автобус

день победы

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на время выходных в период празднования Дня Победы запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Бесплатный автобус в "Новый Херсонес" будет курсировать в течение трех дней: 9, 10 и 11 мая.Губернатор уточнил, что отправляться автобус будет по заполняемости, но не реже, чем один раз в час. График работы бесплатного автобуса – с 10 до 22 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отметить День Победы в Крыму – главные мероприятия в честь 9 маяВ Симферополе запустили "Троллейбус Победы"Легендарный ветеран ЧФ Николай Токарев приглашен на парад в Москву

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый херсонес, михаил развожаев, новости севастополя, общественный транспорт, автобус, день победы, логистика, транспорт