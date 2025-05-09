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В Севастополе 9 мая запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес"
В Севастополе 9 мая запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес" - РИА Новости Крым, 09.05.2025
В Севастополе 9 мая запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес"
В Севастополе на время выходных в период празднования Дня Победы запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T07:37
2025-05-09T07:37
2025-05-09T07:37
новый херсонес
михаил развожаев
новости севастополя
общественный транспорт
автобус
день победы
логистика
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе на время выходных в период празднования Дня Победы запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Бесплатный автобус в "Новый Херсонес" будет курсировать в течение трех дней: 9, 10 и 11 мая.Губернатор уточнил, что отправляться автобус будет по заполняемости, но не реже, чем один раз в час. График работы бесплатного автобуса – с 10 до 22 часов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как отметить День Победы в Крыму – главные мероприятия в честь 9 маяВ Симферополе запустили "Троллейбус Победы"Легендарный ветеран ЧФ Николай Токарев приглашен на парад в Москву
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новый херсонес, михаил развожаев, новости севастополя, общественный транспорт, автобус, день победы, логистика, транспорт
В Севастополе 9 мая запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес"
Бесплатный автобус в "Новый Херсонес" будет курсировать с 9 по 11 мая – Развожаев