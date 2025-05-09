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В Киеве полиция задержала пенсионерку в советской пилотке

В Киеве полиция задержала пенсионерку в советской пилотке - РИА Новости Крым, 09.05.2025

В Киеве полиция задержала пенсионерку в советской пилотке

В Киеве близ Вечного огня полицейские задержали пожилую женщину, которая пришла возложить цветы к памятнику воинам-освободителям в советской пилотке с красной... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T12:45

2025-05-09T12:45

2025-05-09T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Киеве близ Вечного огня полицейские задержали пожилую женщину, которая пришла возложить цветы к памятнику воинам-освободителям в советской пилотке с красной звездой, сообщают украинские СМИ.Как утверждают журналисты, полицейские потребовали от женщины снять с пилотки красную звезду, которая на Украине включена в перечень запрещенной символики. Пенсионерка отказалась.Сотрудники полиции усадили женщину в автомобиль и отвезли в участок для "дачи пояснений". Сама "нарушительница" ответила, что была в полиции уже шесть раз.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее обратилась к жителям Украины и Молдавии, которым приходится праздновать День Победы "за закрытыми ставнями". Дипломат призвала их не сдаваться, потому что за ними стоит их поколение. Она добавила, что почитающим подвиг советских военных жителям Украины и Молдавии необходимо быть сильными при отстаивании истины. В то же время дипломат раскритиковала украинские власти за то, что они запрещают ветеранам Великой Отечественной войны носить символику георгиевской ленты и петь песни тех лет на русском языке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250509/otkryt-v-2045-m-v-krymu-zalozhili-kapsulu-vremeni-s-pismami-veteranov-1146325980.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, киев, украина, общество, история, великая отечественная война