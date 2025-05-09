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В Киеве полиция задержала пенсионерку в советской пилотке - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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В Киеве полиция задержала пенсионерку в советской пилотке
В Киеве полиция задержала пенсионерку в советской пилотке - РИА Новости Крым, 09.05.2025
В Киеве полиция задержала пенсионерку в советской пилотке
В Киеве близ Вечного огня полицейские задержали пожилую женщину, которая пришла возложить цветы к памятнику воинам-освободителям в советской пилотке с красной... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T12:45
2025-05-09T12:33
80 лет победы
киев
украина
общество
история
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Киеве близ Вечного огня полицейские задержали пожилую женщину, которая пришла возложить цветы к памятнику воинам-освободителям в советской пилотке с красной звездой, сообщают украинские СМИ.Как утверждают журналисты, полицейские потребовали от женщины снять с пилотки красную звезду, которая на Украине включена в перечень запрещенной символики. Пенсионерка отказалась.Сотрудники полиции усадили женщину в автомобиль и отвезли в участок для "дачи пояснений". Сама "нарушительница" ответила, что была в полиции уже шесть раз.Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее обратилась к жителям Украины и Молдавии, которым приходится праздновать День Победы "за закрытыми ставнями". Дипломат призвала их не сдаваться, потому что за ними стоит их поколение. Она добавила, что почитающим подвиг советских военных жителям Украины и Молдавии необходимо быть сильными при отстаивании истины. В то же время дипломат раскритиковала украинские власти за то, что они запрещают ветеранам Великой Отечественной войны носить символику георгиевской ленты и петь песни тех лет на русском языке.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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80 лет победы, киев, украина, общество, история, великая отечественная война
В Киеве полиция задержала пенсионерку в советской пилотке

В Киеве задержали пенсионерку в советской пилотке при возложении цветов к памятнику ВОВ

12:45 09.05.2025
 
© РИА НовостиПолиция Украины
Полиция Украины - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. В Киеве близ Вечного огня полицейские задержали пожилую женщину, которая пришла возложить цветы к памятнику воинам-освободителям в советской пилотке с красной звездой, сообщают украинские СМИ.
Как утверждают журналисты, полицейские потребовали от женщины снять с пилотки красную звезду, которая на Украине включена в перечень запрещенной символики. Пенсионерка отказалась.
Сотрудники полиции усадили женщину в автомобиль и отвезли в участок для "дачи пояснений". Сама "нарушительница" ответила, что была в полиции уже шесть раз.
Закладка капсулы времени, в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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"Открыть в 2045-м": в Крыму заложили капсулу времени с письмами ветеранов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее обратилась к жителям Украины и Молдавии, которым приходится праздновать День Победы "за закрытыми ставнями". Дипломат призвала их не сдаваться, потому что за ними стоит их поколение. Она добавила, что почитающим подвиг советских военных жителям Украины и Молдавии необходимо быть сильными при отстаивании истины. В то же время дипломат раскритиковала украинские власти за то, что они запрещают ветеранам Великой Отечественной войны носить символику георгиевской ленты и петь песни тех лет на русском языке.
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Возложение цветов к вечному огню - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
12:23
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80 лет ПобедыКиевУкраинаОбществоИсторияВеликая Отечественная война
 
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