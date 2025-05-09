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В каких городах прогремят салюты в честь 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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В каких городах прогремят салюты в честь 80-летия Победы
В каких городах прогремят салюты в честь 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025
В каких городах прогремят салюты в честь 80-летия Победы
Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в ряде российских городов... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T12:01
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80 лет победы
россия
общество
новости
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в ряде российских городов. Приказ размещен в Telegram-канале ведомства.Кроме того, в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, произведут салюты тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
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80 лет победы, россия, общество, новости, великая отечественная война
В каких городах прогремят салюты в честь 80-летия Победы

Министр обороны РФ Белоусов приказал провести салюты ко Дню Победы в 6 городах РФ

12:01 09.05.2025
 
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве
Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в ряде российских городов. Приказ размещен в Telegram-канале ведомства.
"9 мая 2025 года в 22.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле", - говорится в документе.
Кроме того, в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, произведут салюты тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверков.
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