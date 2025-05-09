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В каких городах прогремят салюты в честь 80-летия Победы

В каких городах прогремят салюты в честь 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025

В каких городах прогремят салюты в честь 80-летия Победы

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в ряде российских городов... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T12:01

2025-05-09T12:01

2025-05-09T12:01

80 лет победы

россия

общество

новости

великая отечественная война

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ о проведении салютов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в ряде российских городов. Приказ размещен в Telegram-канале ведомства.Кроме того, в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, произведут салюты тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было

https://crimea.ria.ru/20250509/simferopol-prazdnuet-80-letie-velikoy-pobedy---fotoreportazh-1146329339.html

https://crimea.ria.ru/20250509/otkryt-v-2045-m-v-krymu-zalozhili-kapsulu-vremeni-s-pismami-veteranov-1146325980.html

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80 лет победы, россия, общество, новости, великая отечественная война