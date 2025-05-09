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В городах Крыма создали особую атмосферу 80-летия Победы - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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В городах Крыма создали особую атмосферу 80-летия Победы - ВИДЕО
В городах Крыма создали особую атмосферу 80-летия Победы - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 09.05.2025
В городах Крыма создали особую атмосферу 80-летия Победы - ВИДЕО
80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Весь цивилизованный мир сегодня отмечают эту знаковую дату. Для Крыма победный май занимает особую страницу... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T15:31
2025-05-09T15:31
80 лет победы
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80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Весь цивилизованный мир сегодня отмечают эту знаковую дату. Для Крыма победный май занимает особую страницу в истории. Нет такого места на полуострове, по которому бы не прокатилось кровавое колесо войны.Крым преодолел все тяготы фашистской оккупации, выстоял и остался непокоренным, несломленным. 9 мая Крым и Севастополь традиционно встречают нарядными. Флаги, яркие фотозоны, песни военных лет и море цветов. А как именно этот священный день празднуют крымские города - смотрите в видео РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
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96
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80 лет победы, крым, симферополь, севастополь, керчь, феодосия, новости, новости крыма, общество, видео
В городах Крыма создали особую атмосферу 80-летия Победы - ВИДЕО

В Крыму создали особую атмосферу 80-летия Победы - видео из четырех городов полуострова

15:31 09.05.2025
 
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80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Весь цивилизованный мир сегодня отмечают эту знаковую дату. Для Крыма победный май занимает особую страницу в истории. Нет такого места на полуострове, по которому бы не прокатилось кровавое колесо войны.
Крым преодолел все тяготы фашистской оккупации, выстоял и остался непокоренным, несломленным. 9 мая Крым и Севастополь традиционно встречают нарядными. Флаги, яркие фотозоны, песни военных лет и море цветов. А как именно этот священный день празднуют крымские города - смотрите в видео РИА Новости Крым.
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