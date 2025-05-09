https://crimea.ria.ru/20250509/v-gorodakh-kryma-sozdali-osobuyu-atmosferu-80-letiya-pobedy---video-1146334166.html

В городах Крыма создали особую атмосферу 80-летия Победы - ВИДЕО

В городах Крыма создали особую атмосферу 80-летия Победы - ВИДЕО - РИА Новости Крым, 09.05.2025

В городах Крыма создали особую атмосферу 80-летия Победы - ВИДЕО

80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Весь цивилизованный мир сегодня отмечают эту знаковую дату. Для Крыма победный май занимает особую страницу... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T15:31

2025-05-09T15:31

2025-05-09T15:31

80 лет победы

крым

симферополь

севастополь

керчь

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общество

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80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Весь цивилизованный мир сегодня отмечают эту знаковую дату. Для Крыма победный май занимает особую страницу в истории. Нет такого места на полуострове, по которому бы не прокатилось кровавое колесо войны.Крым преодолел все тяготы фашистской оккупации, выстоял и остался непокоренным, несломленным. 9 мая Крым и Севастополь традиционно встречают нарядными. Флаги, яркие фотозоны, песни военных лет и море цветов. А как именно этот священный день празднуют крымские города - смотрите в видео РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было

https://crimea.ria.ru/20250509/v-kakikh-gorodakh-progremyat-salyuty-v-chest-80-letiya-pobedy-1146329897.html

крым

симферополь

севастополь

керчь

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, крым, симферополь, севастополь, керчь, феодосия, новости, новости крыма, общество, видео