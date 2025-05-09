https://crimea.ria.ru/20250509/v-chernom-more-unichtozheny-23-bezekipazhnykh-katera-vsu-1146332907.html

В Черном море уничтожены 23 безэкипажных катера ВСУ

В Черном море уничтожены 23 безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2025

В Черном море уничтожены 23 безэкипажных катера ВСУ

Морская авиация Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожила в Черном море 23 украинских безэкипажных катера, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T14:34

2025-05-09T14:34

2025-05-09T14:34

безэкипажные катера

беспилотные катера

министерство обороны рф

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

чф рф (черноморский флот российской федерации)

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Морская авиация Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожила в Черном море 23 украинских безэкипажных катера, сообщает Минобороны России.В ночь на 3 мая с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун".Кроме того, за сутки силами Черноморского флота в течение суток уничтожены 23 безэкипажных катера, которые планировали атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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черное море

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2025

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безэкипажные катера, беспилотные катера, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, чф рф (черноморский флот российской федерации), черное море