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В Черном море уничтожены 23 безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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В Черном море уничтожены 23 безэкипажных катера ВСУ
В Черном море уничтожены 23 безэкипажных катера ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2025
В Черном море уничтожены 23 безэкипажных катера ВСУ
Морская авиация Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожила в Черном море 23 украинских безэкипажных катера, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T14:34
2025-05-09T14:34
безэкипажные катера
беспилотные катера
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
чф рф (черноморский флот российской федерации)
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Морская авиация Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожила в Черном море 23 украинских безэкипажных катера, сообщает Минобороны России.В ночь на 3 мая с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун".Кроме того, за сутки силами Черноморского флота в течение суток уничтожены 23 безэкипажных катера, которые планировали атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250509/rossiyskaya-pvo-sbila-8-raket-storm-shadow-i-9-neptunov-za-nedelyu-1146332773.html
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безэкипажные катера, беспилотные катера, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), новости сво, чф рф (черноморский флот российской федерации), черное море
В Черном море уничтожены 23 безэкипажных катера ВСУ

Авиация уничтожила в Черном море 23 безэкипажных катера ВСУ за неделю

14:34 09.05.2025
 
© РИА Новости КрымАтаки ВСУ
Атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Морская авиация Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожила в Черном море 23 украинских безэкипажных катера, сообщает Минобороны России.
"Морской авиацией Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 23 безэкипажных катера", - говорится в сообщении.
В ночь на 3 мая с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по инфраструктуре полуострова Крым восемью крылатыми ракетами воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании и тремя противокорабельными ракетами "Нептун".
Кроме того, за сутки силами Черноморского флота в течение суток уничтожены 23 безэкипажных катера, которые планировали атаковать объекты прибрежной инфраструктуры Крымского полуострова.
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Фрагменты крылатых ракет Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Безэкипажные катераБеспилотные катераМинистерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Черное море
 
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