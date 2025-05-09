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Симферополь празднует 80-летие Великой Победы - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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Фотоленты
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Симферополь празднует 80-летие Великой Победы - фоторепортаж
Симферополь празднует 80-летие Великой Победы - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Симферополь празднует 80-летие Великой Победы - фоторепортаж
В Симферополе отмечают 80-летие Великой Победы. Люди несут цветы к мемориалам в память о павших воинах, портреты своих близких, павших на фронтах Великой... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T11:31
2025-05-09T11:42
фотоленты
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симферополь
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история
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В Симферополе отмечают 80-летие Великой Победы. Люди несут цветы к мемориалам в память о павших воинах, портреты своих близких, павших на фронтах Великой Отечественной, работников тыла и детей войны. Весь город в праздничном убранстве. Как проходит 9 мая в столице Крыма - смотрите в фоторепортаже РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы началсяСимволы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
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80 лет победы, симферополь, общество, история, ветераны, крым, новости крыма
Симферополь празднует 80-летие Великой Победы - фоторепортаж

Симферополь празднует 80-летие Великой Победы - фоторепортаж

11:31 09.05.2025 (обновлено: 11:42 09.05.2025)
 
© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости Крым
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В Симферополе отмечают 80-летие Великой Победы. Люди несут цветы к мемориалам в память о павших воинах, портреты своих близких, павших на фронтах Великой Отечественной, работников тыла и детей войны. Весь город в праздничном убранстве. Как проходит 9 мая в столице Крыма - смотрите в фоторепортаже РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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© РИА Новости Крым
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В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
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В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
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В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
15 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
16 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
17 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
18 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
19 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
20 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
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