https://crimea.ria.ru/20250509/simferopol-prazdnuet-80-letie-velikoy-pobedy---fotoreportazh-1146329339.html

Симферополь празднует 80-летие Великой Победы - фоторепортаж

Симферополь празднует 80-летие Великой Победы - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Симферополь празднует 80-летие Великой Победы - фоторепортаж

В Симферополе отмечают 80-летие Великой Победы. Люди несут цветы к мемориалам в память о павших воинах, портреты своих близких, павших на фронтах Великой... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T11:31

2025-05-09T11:31

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В Симферополе отмечают 80-летие Великой Победы. Люди несут цветы к мемориалам в память о павших воинах, портреты своих близких, павших на фронтах Великой Отечественной, работников тыла и детей войны. Весь город в праздничном убранстве. Как проходит 9 мая в столице Крыма - смотрите в фоторепортаже РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы началсяСимволы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, симферополь, общество, история, ветераны, крым, новости крыма