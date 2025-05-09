Симферополь празднует 80-летие Великой Победы - фоторепортаж
Симферополь празднует 80-летие Великой Победы - фоторепортаж
11:31 09.05.2025 (обновлено: 11:42 09.05.2025)
© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
В Симферополе отмечают 80-летие Великой Победы. Люди несут цветы к мемориалам в память о павших воинах, портреты своих близких, павших на фронтах Великой Отечественной, работников тыла и детей войны. Весь город в праздничном убранстве. Как проходит 9 мая в столице Крыма - смотрите в фоторепортаже РИА Новости Крым.
© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымВ день 80-летия Великой Победы в Симферополе
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В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
1 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
2 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
3 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
4 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
5 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
6 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
7 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
8 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
9 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
10 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
11 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
12 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
13 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
14 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
15 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
16 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
17 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
18 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
19 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
20 из 20
В день 80-летия Великой Победы в Симферополе
© РИА Новости Крым
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