Рейтинг@Mail.ru
Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250509/silnye-livni-s-gradom-i-usilenie-vetra--pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1146289186.html
Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу
Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу
В праздничный день 9 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в дневные часы... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T00:01
2025-05-09T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/00/1111600076_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_77ead3fafd0861025d251383e4738773.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В праздничный день 9 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в дневные часы местами сильные ливни с грозами и градом, усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. В западных, центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +18...+20 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +18...+20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +11...+13 градусов, днем от +16 до +19 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250506/shtorm-nakroet-krym-na-tri-dnya-1146237020.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/00/1111600076_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b00fa4757f6eeb99a922722dcd86e4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу пройдут сильные ливни с градом и усилится ветер

00:01 09.05.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкГрад. Архивное фото
Град. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В праздничный день 9 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в дневные часы местами сильные ливни с грозами и градом, усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. В западных, центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +16…+21, в горах +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +18...+20.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +11...+13 градусов, днем от +16 до +19 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Судак - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
6 мая, 12:51
Шторм накроет Крым на три дня
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:43Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
00:30Одна на всех: вклад советских республик в Победу
00:01Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 9 мая 2:37
22:15Встреча Путина с Си Цзиньпином и избрание папы римского – главное за день
21:47В Симферополе на 9 мая ограничат движение
21:32В программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участников
21:07Папа римский Лев XIV – биография
20:49Кардинал из США стал новым папой римским
20:11Женщина сорвалась с 7-метровой скалы в Крыму
19:45В Симферополе 9 мая пройдет общегородская минута молчания
19:16Избран новый папа римский
19:10Семьи бойцов СВО получат бесплатные путевки для сопровождения в санатории
18:39Украина не вернет долги Западу в ближайшие несколько десятилетий
18:10Дальнейшие шаги России по Украине зависят от перемирия на День Победы
17:41Морской транспорт Севастополя возобновил работу
17:07Севастополь простился с героем спецоперации
16:31Рейд закрыли в Севастополе
16:16Дед Зеленского отбивал у Гитлера стратегические запасы марганца
15:57В Севастополе ожидается 4 класс пожароопасности – МЧС
Лента новостейМолния