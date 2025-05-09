https://crimea.ria.ru/20250509/silnye-livni-s-gradom-i-usilenie-vetra--pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1146289186.html
Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу
Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу
В праздничный день 9 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в дневные часы... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T00:01
2025-05-09T00:01
2025-05-09T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/00/1111600076_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_77ead3fafd0861025d251383e4738773.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В праздничный день 9 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в дневные часы местами сильные ливни с грозами и градом, усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. В западных, центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +18...+20 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +18...+20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +11...+13 градусов, днем от +16 до +19 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250506/shtorm-nakroet-krym-na-tri-dnya-1146237020.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111160/00/1111600076_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_b00fa4757f6eeb99a922722dcd86e4b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу пройдут сильные ливни с градом и усилится ветер
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В праздничный день 9 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в дневные часы местами сильные ливни с грозами и градом, усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. В западных, центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +16…+21, в горах +10…+15 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +18...+20 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +18...+20.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +11...+13 градусов, днем от +16 до +19 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.