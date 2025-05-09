https://crimea.ria.ru/20250509/silnye-livni-s-gradom-i-usilenie-vetra--pogoda-v-krymu-v-pyatnitsu-1146289186.html

Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу

Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу

В праздничный день 9 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в дневные часы... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T00:01

2025-05-09T00:01

2025-05-09T00:01

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крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В праздничный день 9 мая в Крыму ожидается неустойчивая погода. Атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове кратковременные дожди, в дневные часы местами сильные ливни с грозами и градом, усиление ветра до 15-20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. В западных, центральных и восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +18...+20 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ночью, утром туман. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +18...+20.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +11...+13 градусов, днем от +16 до +19 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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