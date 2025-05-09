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Севастопольцы возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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Севастопольцы возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы
Севастопольцы возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Севастопольцы возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, члены правительства и жители города возложили цветы к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T10:45
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михаил развожаев
севастополь
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, члены правительства и жители города возложили цветы к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны и 81-й годовщины освобождения города от от немецко-фашистских захватчиков.Как отметил губернатор, в Севастополе День Победы встречают с тройной гордостью.Он подчеркнул, что севастопольцы всегда чтили подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны и осознают угрозу нацизма."Севастопольцы знали это в 2014 году, знают и сейчас, поэтому мы сегодня всей душой с нашими ребятами, которые в рамках специальной военной операции защищают наши главные ценности – свободу, мир и свои семьи", - добавил градоначальник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы началсяСимволы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
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Севастопольцы возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы

Развожаев и севастопольцы возложили цветы ка Вечному огню в честь 80-летия Великой Победы

10:45 09.05.2025 (обновлено: 11:03 09.05.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, члены правительства и жители города возложили цветы к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны и 81-й годовщины освобождения города от от немецко-фашистских захватчиков.
Как отметил губернатор, в Севастополе День Победы встречают с тройной гордостью.
"Желаю каждому сегодня еще раз испытать ту великую радость нашего народа, которая была испытана народом-победителем 80 лет назад. Это легко сделать, потому что в нашей стране, как и в Севастополе, историческая память никогда не прерывалась, какие бы времена ни были", - сказал Развожаев.
Он подчеркнул, что севастопольцы всегда чтили подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны и осознают угрозу нацизма.
"Севастопольцы знали это в 2014 году, знают и сейчас, поэтому мы сегодня всей душой с нашими ребятами, которые в рамках специальной военной операции защищают наши главные ценности – свободу, мир и свои семьи", - добавил градоначальник.
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