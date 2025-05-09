https://crimea.ria.ru/20250509/sevastopoltsy-vozlozhili-tsvety-k-vechnomu-ognyu-v-chest-80-letiya-pobedy--1146324686.html
Севастопольцы возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы
Севастопольцы возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Севастопольцы возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, члены правительства и жители города возложили цветы к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T10:45
2025-05-09T10:45
2025-05-09T11:03
михаил развожаев
севастополь
крым
80 лет победы
новости севастополя
новости крыма
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/09/1146324537_0:5:796:453_1920x0_80_0_0_b60478998315d3ded52fe6a547c80ae8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, члены правительства и жители города возложили цветы к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны и 81-й годовщины освобождения города от от немецко-фашистских захватчиков.Как отметил губернатор, в Севастополе День Победы встречают с тройной гордостью.Он подчеркнул, что севастопольцы всегда чтили подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны и осознают угрозу нацизма."Севастопольцы знали это в 2014 году, знают и сейчас, поэтому мы сегодня всей душой с нашими ребятами, которые в рамках специальной военной операции защищают наши главные ценности – свободу, мир и свои семьи", - добавил градоначальник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы началсяСимволы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
https://crimea.ria.ru/20250509/vlasti-kryma-vozlozhili-tsvety-k-vechnomu-ognyu-v-simferopole-1146323704.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/09/1146324537_95:0:703:456_1920x0_80_0_0_77b84a2fa55494224e59b2bce65f6455.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, севастополь, крым, 80 лет победы, новости севастополя, новости крыма, видео
Севастопольцы возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы
Развожаев и севастопольцы возложили цветы ка Вечному огню в честь 80-летия Великой Победы
10:45 09.05.2025 (обновлено: 11:03 09.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, члены правительства и жители города возложили цветы к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны и 81-й годовщины освобождения города от от немецко-фашистских захватчиков.
Как отметил губернатор, в Севастополе День Победы встречают с тройной гордостью.
"Желаю каждому сегодня еще раз испытать ту великую радость нашего народа, которая была испытана народом-победителем 80 лет назад. Это легко сделать, потому что в нашей стране, как и в Севастополе, историческая память никогда не прерывалась, какие бы времена ни были", - сказал Развожаев.
Он подчеркнул, что севастопольцы всегда чтили подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны и осознают угрозу нацизма.
"Севастопольцы знали это в 2014 году, знают и сейчас, поэтому мы сегодня всей душой с нашими ребятами, которые в рамках специальной военной операции защищают наши главные ценности – свободу, мир и свои семьи", - добавил градоначальник.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: