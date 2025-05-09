https://crimea.ria.ru/20250509/sevastopoltsy-vozlozhili-tsvety-k-vechnomu-ognyu-v-chest-80-letiya-pobedy--1146324686.html

Севастопольцы возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы

Севастопольцы возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Севастопольцы возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, члены правительства и жители города возложили цветы к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T10:45

2025-05-09T10:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, члены правительства и жители города возложили цветы к Вечному огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны и 81-й годовщины освобождения города от от немецко-фашистских захватчиков.Как отметил губернатор, в Севастополе День Победы встречают с тройной гордостью.Он подчеркнул, что севастопольцы всегда чтили подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны и осознают угрозу нацизма."Севастопольцы знали это в 2014 году, знают и сейчас, поэтому мы сегодня всей душой с нашими ребятами, которые в рамках специальной военной операции защищают наши главные ценности – свободу, мир и свои семьи", - добавил градоначальник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы началсяСимволы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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