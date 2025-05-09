https://crimea.ria.ru/20250509/sanktsii-protiv-rf-ne-rabotayut--fitso-na-vstreche-s-putinym-1146341376.html

Санкции против РФ не работают – Фицо на встрече с Путиным

Санкции против РФ не работают – Фицо на встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Санкции против РФ не работают – Фицо на встрече с Путиным

Санкции Евросоюза против России не работают и наносят ущерб самому ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом РФ... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T23:17

2025-05-09T23:17

2025-05-09T23:17

роберт фицо

санкции

санкции против россии

европейский союз (ес)

новости

словакия

владимир путин (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/16/1143575936_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_57c60fe4733f838945f8d1bdb85096d5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Санкции Евросоюза против России не работают и наносят ущерб самому ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.Фицо подчеркнул, что Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией. В частности, Братислава заинтересована в сотрудничестве с Москвой в сфере атомной энергетики, уточнил он. Фицо также заверил, что власти Словакии сделают все для того, чтобы отношения двух стран улучшались.Говоря об украинском кризисе, словацкий премьер выразил уверенность, что этот конфликт не имеет военного решения."Мы очень рады, что ведутся переговоры, что происходят поиски решения, потому что это именно то, чего мы желали с самого начала конфликта", - сказал он.Словацкий лидер также поблагодарил Путина за прием и отметил, что после получения приглашения на Парад по случаю 80-летия Победы у него не было никаких сомнений в том, что необходимо это приглашение принять и ехать в Москву для участия в торжествах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250509/rossiya-sdelaet-vse-dlya-vosstanovleniya-otnosheniy-so-slovakiey--putin-1146341194.html

словакия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт фицо, санкции, санкции против россии, европейский союз (ес), новости, словакия, владимир путин (политик)