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Санкции против РФ не работают – Фицо на встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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Санкции против РФ не работают – Фицо на встрече с Путиным
Санкции против РФ не работают – Фицо на встрече с Путиным - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Санкции против РФ не работают – Фицо на встрече с Путиным
Санкции Евросоюза против России не работают и наносят ущерб самому ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом РФ... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T23:17
2025-05-09T23:17
роберт фицо
санкции
санкции против россии
европейский союз (ес)
новости
словакия
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Санкции Евросоюза против России не работают и наносят ущерб самому ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.Фицо подчеркнул, что Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией. В частности, Братислава заинтересована в сотрудничестве с Москвой в сфере атомной энергетики, уточнил он. Фицо также заверил, что власти Словакии сделают все для того, чтобы отношения двух стран улучшались.Говоря об украинском кризисе, словацкий премьер выразил уверенность, что этот конфликт не имеет военного решения."Мы очень рады, что ведутся переговоры, что происходят поиски решения, потому что это именно то, чего мы желали с самого начала конфликта", - сказал он.Словацкий лидер также поблагодарил Путина за прием и отметил, что после получения приглашения на Парад по случаю 80-летия Победы у него не было никаких сомнений в том, что необходимо это приглашение принять и ехать в Москву для участия в торжествах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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роберт фицо, санкции, санкции против россии, европейский союз (ес), новости, словакия, владимир путин (политик)
Санкции против РФ не работают – Фицо на встрече с Путиным

Санкции против России не работают и наносят ущерб самому Евросоюзу – Фицо

23:17 09.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Санкции Евросоюза против России не работают и наносят ущерб самому ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
"Санкции не работают и наносят ущерб самому Европейскому союзу", - сказал он.
Фицо подчеркнул, что Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией. В частности, Братислава заинтересована в сотрудничестве с Москвой в сфере атомной энергетики, уточнил он. Фицо также заверил, что власти Словакии сделают все для того, чтобы отношения двух стран улучшались.
Говоря об украинском кризисе, словацкий премьер выразил уверенность, что этот конфликт не имеет военного решения.
"Мы очень рады, что ведутся переговоры, что происходят поиски решения, потому что это именно то, чего мы желали с самого начала конфликта", - сказал он.
Словацкий лидер также поблагодарил Путина за прием и отметил, что после получения приглашения на Парад по случаю 80-летия Победы у него не было никаких сомнений в том, что необходимо это приглашение принять и ехать в Москву для участия в торжествах.
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Роберт ФицоСанкцииСанкции против РоссииЕвропейский Союз (ЕС)НовостиСловакияВладимир Путин (политик)
 
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00:00Какой сегодня праздник: 10 мая
23:17Санкции против РФ не работают – Фицо на встрече с Путиным
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