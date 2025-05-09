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Россия была и будет несокрушимой преградой на пути нацизма – Путин
Россия была и будет несокрушимой преградой на пути нацизма – Путин - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Россия была и будет несокрушимой преградой на пути нацизма – Путин
Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма и будет бороться с бесчинствами поборников этих агрессивных идей. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T10:20
2025-05-09T10:20
2025-05-09T10:39
владимир путин (политик)
80 лет победы
москва
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма и будет бороться с бесчинствами поборников этих агрессивных идей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Путин подчеркнул, что Россия верно хранит память о исторических триумфальных событиях Великой Отечественной войны. Поэтому 9 мая отмечается в РФ как самый главный для страны, для всего народа и для каждой семьи. Он отметил, что российское общество помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы началсяСимволы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
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владимир путин (политик), 80 лет победы, москва, общество, россия, парад, видео
Россия была и будет несокрушимой преградой на пути нацизма – Путин
Россия была и будет несокрушимой преградой на пути нацизма и русофобии – Путин
10:20 09.05.2025 (обновлено: 10:39 09.05.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма и будет бороться с бесчинствами поборников этих агрессивных идей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма, будет бороться с бесчинствами, что творят поборники этих агрессивных разрушительных идей. Правда и справедливость на нашей стороне", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что Россия верно хранит память о исторических триумфальных событиях Великой Отечественной войны. Поэтому 9 мая отмечается в РФ как самый главный для страны, для всего народа и для каждой семьи.
"Наши отцы, деды и прадеды спасли Отечество и завещали нам защищать Родину, быть сплоченными, твердо отстаивать свои национальные интересы, нашу тысячелетнюю историю, культуру, традиционные ценности", - указал президент.
Он отметил, что российское общество помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.
"Наш долг – отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами", - заверил глава государства.
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