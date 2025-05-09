https://crimea.ria.ru/20250509/rossiya-byla-i-budet-nesokrushimoy-pregradoy-na-puti-natsizma--putin--1146323480.html

Россия была и будет несокрушимой преградой на пути нацизма – Путин

Россия была и будет несокрушимой преградой на пути нацизма – Путин - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Россия была и будет несокрушимой преградой на пути нацизма – Путин

Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма и будет бороться с бесчинствами поборников этих агрессивных идей. Об этом... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T10:20

2025-05-09T10:20

2025-05-09T10:39

владимир путин (политик)

80 лет победы

москва

общество

россия

парад

видео

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии, антисемитизма и будет бороться с бесчинствами поборников этих агрессивных идей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Параде в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Путин подчеркнул, что Россия верно хранит память о исторических триумфальных событиях Великой Отечественной войны. Поэтому 9 мая отмечается в РФ как самый главный для страны, для всего народа и для каждой семьи. Он отметил, что российское общество помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы началсяСимволы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было

москва

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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