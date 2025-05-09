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Путин встретился с Вучичем: что обсудили президенты России и Сербии - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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Путин встретился с Вучичем: что обсудили президенты России и Сербии
Путин встретился с Вучичем: что обсудили президенты России и Сербии - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Путин встретился с Вучичем: что обсудили президенты России и Сербии
Россия обеспечивает порядка 85% всех потребностей Сербии в энергетике, а "Газпром" по просьбе Белграда добавляет объемы поставляемого газа сверх контрактных... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T21:47
2025-05-09T21:48
александр вучич
новости
владимир путин (политик)
политика
газ
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия обеспечивает порядка 85% всех потребностей Сербии в энергетике, а "Газпром" по просьбе Белграда добавляет объемы поставляемого газа сверх контрактных обязательств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сербским лидером Александром Вучичем. "Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех потребностей в энергетике Сербии. По маршруту "Турецкий поток" в штатном режиме осуществляются поставки законтрактованных Сербией объемов природного газа. Больше того, "Газпром" еще и не просто надежно обеспечивает, а добавляет по просьбам сербских друзей объемы сверх контрактных обязательств", - сказал Путин.Он отметил, что стратегическое партнерства между Россией и Сербией носит конструктивный и обоюдовыгодный характер, Москва ценит независимый, суверенный курс Белграда в международных делах.По словам Путина, российско-сербский диалог развивается поступательно, хотя показатели нашей взаимной торговли далеко не оптимальны, и даже есть некоторый спад. Поэтому нужно подумать о том, как преодолеть эту тенденцию. Александр Вучич в свою очередь выразил президенту России признательность за огромную поддержку территориальной целостности Сербии и ее суверенитета, а также исключительный личный вклад российского лидера в развитие двусторонних отношений. "Я полностью согласен с Вами, что нам надо увеличить наш товарооборот, и считаю, что есть большие возможности так и сделать", - отметил он.Вучич добавил, что у Сербии до сих пор действует долгосрочный контракт на поставки газа с очень хорошими для Белграда условиями."Вам спасибо за это. Мы надеемся, что для нас будет можно сохранить эти условия и, если я это могу сказать, даже и улучшить", - указал сербский лидер и добавил, что сотрудничество Москвы и Белграда во всех областях можно увеличить и укреплять.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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александр вучич, новости, владимир путин (политик), политика, газ, экономика
Путин встретился с Вучичем: что обсудили президенты России и Сербии

"Газпром" по просьбе Белграда увеличивает поставку газа в Сербию сверх контракта - Путин

21:47 09.05.2025 (обновлено: 21:48 09.05.2025)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Сербии Александром Вучичем
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Россия обеспечивает порядка 85% всех потребностей Сербии в энергетике, а "Газпром" по просьбе Белграда добавляет объемы поставляемого газа сверх контрактных обязательств. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сербским лидером Александром Вучичем.

"Россия остается гарантом энергобезопасности Сербии, обеспечивая порядка 85% всех потребностей в энергетике Сербии. По маршруту "Турецкий поток" в штатном режиме осуществляются поставки законтрактованных Сербией объемов природного газа. Больше того, "Газпром" еще и не просто надежно обеспечивает, а добавляет по просьбам сербских друзей объемы сверх контрактных обязательств", - сказал Путин.

Он отметил, что стратегическое партнерства между Россией и Сербией носит конструктивный и обоюдовыгодный характер, Москва ценит независимый, суверенный курс Белграда в международных делах.

По словам Путина, российско-сербский диалог развивается поступательно, хотя показатели нашей взаимной торговли далеко не оптимальны, и даже есть некоторый спад. Поэтому нужно подумать о том, как преодолеть эту тенденцию.

Александр Вучич в свою очередь выразил президенту России признательность за огромную поддержку территориальной целостности Сербии и ее суверенитета, а также исключительный личный вклад российского лидера в развитие двусторонних отношений.

"Я полностью согласен с Вами, что нам надо увеличить наш товарооборот, и считаю, что есть большие возможности так и сделать", - отметил он.

Вучич добавил, что у Сербии до сих пор действует долгосрочный контракт на поставки газа с очень хорошими для Белграда условиями.

"Вам спасибо за это. Мы надеемся, что для нас будет можно сохранить эти условия и, если я это могу сказать, даже и улучшить", - указал сербский лидер и добавил, что сотрудничество Москвы и Белграда во всех областях можно увеличить и укреплять.
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