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Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в Кремле
Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в Кремле - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в Кремле
Президент России Владимир Путин 9 мая в Кремле провел прием в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T13:48
2025-05-09T13:48
2025-05-09T13:48
владимир путин (политик)
парад
80 лет победы
россия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 9 мая в Кремле провел прием в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы, сообщает пресс-служба Кремля.Российский лидер поблагодарил присутствующих глав государств и правительств, руководителей зарубежных делегаций и организаций.Путин отметил, что значение события, которое знаменует День Победы, неоценимо для судеб мира, но для России и стран Содружества Независимых Государств это часть истории практически каждой семьи. Такая прямая, кровная сопричастность определяет то особое, можно сказать, трепетное отношение к этому празднику, определяет принципиальное отношение к правде о Великой Отечественной войне и ее героям, подчеркнул президент РФ.Этот пример, по словам Путина, особенно важен сейчас, когда вновь остро встал вопрос суверенных прав государств и народов на самобытность и самостоятельность.Президент России – верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин присутствовал на военном параде в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Вместе с Владимиром Путиным на трибуне находились главы делегаций иностранных государств. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, венесуэьский лидер Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
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владимир путин (политик), парад, 80 лет победы, россия, общество, новости
Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в Кремле
Путин во время приема в Кремле поднял тост за поколение победителей и торжество правды
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 9 мая в Кремле провел прием в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер поблагодарил присутствующих глав государств и правительств, руководителей зарубежных делегаций и организаций.
"Мы высоко ценим ваше решение посетить Москву 9 мая и разделить с нашим народом радость священного, бесконечно дорогого нам праздника", - сказал он.
Путин отметил, что значение события, которое знаменует День Победы, неоценимо для судеб мира, но для России и стран Содружества Независимых Государств это часть истории практически каждой семьи. Такая прямая, кровная сопричастность определяет то особое, можно сказать, трепетное отношение к этому празднику, определяет принципиальное отношение к правде о Великой Отечественной войне и ее героям, подчеркнул президент РФ.
"Считаю важным, что сегодня мы вместе отмечаем годовщину Великой Победы, вспоминаем тех, кто отдал все свои силы ради свободы родной страны и всего мира, жертвовал собой во имя спасения человечества. Такая солидарность, мужество в достижении общей цели – пример, имеющий непреходящую ценность", - сказал глава государства.
Этот пример, по словам Путина, особенно важен сейчас, когда вновь остро встал вопрос суверенных прав государств и народов на самобытность и самостоятельность.
"Еще раз поздравляю вас с Днем Победы. Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов", - добавил президент России.
Президент России – верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин присутствовал на военном параде в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Вместе с Владимиром Путиным на трибуне находились главы делегаций иностранных государств. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, венесуэьский лидер Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие.
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