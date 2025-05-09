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Путин отметил поступательное развитие отношений России с Бразилией - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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Путин отметил поступательное развитие отношений России с Бразилией
Путин отметил поступательное развитие отношений России с Бразилией - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Путин отметил поступательное развитие отношений России с Бразилией
Отношения России и Бразилии развиваются поступательно, в том числе в сфере торговли, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с бразильским лидером Луисом... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T16:41
2025-05-09T16:41
луис инасиу да силва
бразилия
россия
владимир путин (политик)
политика
новости
экономика крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Отношения России и Бразилии развиваются поступательно, в том числе в сфере торговли, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с бразильским лидером Луисом Инасиу Лула да Силва в Москве.По словам Путина, развивается двусторонняя торговля. На долю Бразилии приходится значительная часть российского товарооборота со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. РФ остается крупнейшим экспортером нефтепродуктов, минеральных удобрений на бразильский рынок, а Бразилия сохраняет лидирующие позиции в российском импорте продовольственных товаров, уточнил президент РФ.Страны также тесно взаимодействуют на международной арене, в том числе в рамках ООН, БРИКС, "Группы 20".Лула да Силва в свою очередь поблагодарил российского коллегу за теплый прием и отметил, что сегодня есть все возможности для развития торгово-экономических отношений между РФ и Бразилией.Президент Бразилии добавил, что хотел бы обсудить с российским лидером вопросы взаимодействия в военной, космической, экономической сферах, а также в образовании и энергетике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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луис инасиу да силва, бразилия, россия, владимир путин (политик), политика, новости, экономика крыма
Путин отметил поступательное развитие отношений России с Бразилией

Отношения России и Бразилии развиваются поступательно – Путин

16:41 09.05.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Отношения России и Бразилии развиваются поступательно, в том числе в сфере торговли, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с бразильским лидером Луисом Инасиу Лула да Силва в Москве.
"Во многом благодаря личным контактам за предыдущие годы нам удалось проделать большую работу по укреплению отношений между нашими странами. Наши отношения развиваются поступательно, постоянно поддерживаются контакты на высоком уровне. Вы всегда находите возможность лично принимать российских представителей, когда они приезжают в Бразилию с рабочими визитами", - сказал российский лидер.
По словам Путина, развивается двусторонняя торговля. На долю Бразилии приходится значительная часть российского товарооборота со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. РФ остается крупнейшим экспортером нефтепродуктов, минеральных удобрений на бразильский рынок, а Бразилия сохраняет лидирующие позиции в российском импорте продовольственных товаров, уточнил президент РФ.
Страны также тесно взаимодействуют на международной арене, в том числе в рамках ООН, БРИКС, "Группы 20".
Лула да Силва в свою очередь поблагодарил российского коллегу за теплый прием и отметил, что сегодня есть все возможности для развития торгово-экономических отношений между РФ и Бразилией.
"У нас (товарооборот составляет – ред.) около 12,5 млрд долларов, но мы видим, что есть большой потенциал роста", - сказал он.
Президент Бразилии добавил, что хотел бы обсудить с российским лидером вопросы взаимодействия в военной, космической, экономической сферах, а также в образовании и энергетике.
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Луис Инасиу да СилваБразилияРоссияВладимир Путин (политик)ПолитикаНовостиЭкономика Крыма
 
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