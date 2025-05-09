https://crimea.ria.ru/20250509/putin-otmetil-postupatelnoe-razvitie-otnosheniy-rossii-s-braziliey-1146335843.html

Путин отметил поступательное развитие отношений России с Бразилией

Путин отметил поступательное развитие отношений России с Бразилией - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Путин отметил поступательное развитие отношений России с Бразилией

Отношения России и Бразилии развиваются поступательно, в том числе в сфере торговли, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с бразильским лидером Луисом... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T16:41

2025-05-09T16:41

2025-05-09T16:41

луис инасиу да силва

бразилия

россия

владимир путин (политик)

политика

новости

экономика крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Отношения России и Бразилии развиваются поступательно, в том числе в сфере торговли, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с бразильским лидером Луисом Инасиу Лула да Силва в Москве.По словам Путина, развивается двусторонняя торговля. На долю Бразилии приходится значительная часть российского товарооборота со странами Латинской Америки и Карибского бассейна. РФ остается крупнейшим экспортером нефтепродуктов, минеральных удобрений на бразильский рынок, а Бразилия сохраняет лидирующие позиции в российском импорте продовольственных товаров, уточнил президент РФ.Страны также тесно взаимодействуют на международной арене, в том числе в рамках ООН, БРИКС, "Группы 20".Лула да Силва в свою очередь поблагодарил российского коллегу за теплый прием и отметил, что сегодня есть все возможности для развития торгово-экономических отношений между РФ и Бразилией.Президент Бразилии добавил, что хотел бы обсудить с российским лидером вопросы взаимодействия в военной, космической, экономической сферах, а также в образовании и энергетике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луис инасиу да силва, бразилия, россия, владимир путин (политик), политика, новости, экономика крыма