https://crimea.ria.ru/20250509/putin-nazval-egipet-odnim-iz-klyuchevykh-partnerov-rossii-v-afrike-1146339162.html

Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке

Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке

Отношения России и Египта успешно развиваются, Каир является одним их ключевых партнеров Москвы на Африканском континенте. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T19:04

2025-05-09T19:04

2025-05-09T19:04

абдельфаттах сиси

египет

россия

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новости

политика

80 лет победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Отношения России и Египта успешно развиваются, Каир является одним их ключевых партнеров Москвы на Африканском континенте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси.Российский лидер отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 30% и достиг рекордных 9 миллиардов долларов, а за первые два месяца текущего года еще вырос еще более чем на 80%.Путин добавил, что Москва и Каир координируют подходы по актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем ВостокеПрезидент Египта в свою очередь поблагодарил российского коллегу за теплый прием и отметил, что страны укрепляют взаимодействие и политические консультации. Ас-Сиси также выразил надежду, что заседание российско-египетской межправительственной комиссии, запланированное на 12-14 мая, пройдет успешно.Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250509/putin-otmetil-postupatelnoe-razvitie-otnosheniy-rossii-s-braziliey-1146335843.html

египет

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

абдельфаттах сиси, египет, россия, в мире, новости, политика, 80 лет победы