Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250509/putin-nazval-egipet-odnim-iz-klyuchevykh-partnerov-rossii-v-afrike-1146339162.html
Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке
Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке
Отношения России и Египта успешно развиваются, Каир является одним их ключевых партнеров Москвы на Африканском континенте. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T19:04
2025-05-09T19:04
абдельфаттах сиси
египет
россия
в мире
новости
политика
80 лет победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/09/1146339047_0:0:2896:1630_1920x0_80_0_0_595b2d3118a697da4aec7de7cc6e74c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Отношения России и Египта успешно развиваются, Каир является одним их ключевых партнеров Москвы на Африканском континенте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси.Российский лидер отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 30% и достиг рекордных 9 миллиардов долларов, а за первые два месяца текущего года еще вырос еще более чем на 80%.Путин добавил, что Москва и Каир координируют подходы по актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем ВостокеПрезидент Египта в свою очередь поблагодарил российского коллегу за теплый прием и отметил, что страны укрепляют взаимодействие и политические консультации. Ас-Сиси также выразил надежду, что заседание российско-египетской межправительственной комиссии, запланированное на 12-14 мая, пройдет успешно.Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250509/putin-otmetil-postupatelnoe-razvitie-otnosheniy-rossii-s-braziliey-1146335843.html
египет
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/09/1146339047_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b79ed6023806fab274721160ee0b3a11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
абдельфаттах сиси, египет, россия, в мире, новости, политика, 80 лет победы
Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке

Товарооборот РФ и Египта вырос на треть и достиг рекордных 9 млрд долларов - Путин

19:04 09.05.2025
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси
Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Отношения России и Египта успешно развиваются, Каир является одним их ключевых партнеров Москвы на Африканском континенте. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси.
"Сегодня российско-египетские взаимоотношения успешно развиваются. Наше сотрудничество носит многоплановый характер, основывается на положениях договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Египет - один из ключевых партнеров России в Африке", - сказал Путин.
Российский лидер отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 30% и достиг рекордных 9 миллиардов долларов, а за первые два месяца текущего года еще вырос еще более чем на 80%.
Путин добавил, что Москва и Каир координируют подходы по актуальным международным вопросам, включая ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Египта в свою очередь поблагодарил российского коллегу за теплый прием и отметил, что страны укрепляют взаимодействие и политические консультации. Ас-Сиси также выразил надежду, что заседание российско-египетской межправительственной комиссии, запланированное на 12-14 мая, пройдет успешно.
Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву 8 мая для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу египетский президент присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
16:41
Путин отметил поступательное развитие отношений России с Бразилией
 
Абдельфаттах СисиЕгипетРоссияВ миреНовостиПолитика80 лет Победы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:04Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке
18:38Самое большое Знамя Победы развернули на Саур-Могиле в ДНР
18:03Патриарх Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV
17:52Дефицит бюджета США вырос - меры по сокращению расходов не сработали
17:05В Крыму дайверы установили на дне колокол в память о моряках: ВИДЕО
16:41Путин отметил поступательное развитие отношений России с Бразилией
16:17Венгрия выслала из страны двух украинских шпионов
15:46Командиры сражавшихся под Курском частей КНДР приняли участие в Параде
15:31В городах Крыма создали особую атмосферу 80-летия Победы - ВИДЕО
15:14Великая Отечественная в 40-ка главных фотоснимках
15:06Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы
14:34В Черном море уничтожены 23 безэкипажных катера ВСУ
14:23Российская ПВО сбила 8 ракет Storm Shadow и 9 "Нептунов" за неделю
14:18Армия РФ до начала перемирия нанесла 6 групповых ударов по объектам ВСУ
14:05ВСУ более 5000 раз нарушали режим прекращения огня - Минобороны
13:54ВСУ за время перемирия пытались четырежды прорваться через госграницу РФ
13:48Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в Кремле
13:37Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-Петри
13:07В Симферополе открылась первая в России виртуальная диорама под землей
13:03В Крыму мужчина на квадроцикле упал с 250-метрового склона
Лента новостейМолния