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Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы

Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T15:06

2025-05-09T15:06

2025-05-09T15:18

дональд трамп

владимир путин (политик)

80 лет победы

политика

новости

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом "Первому каналу" сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.Президент России – верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин 9 мая присутствовал на военном параде в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Вместе с Владимиром Путиным на трибуне находились главы иностранных государств. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, венесуэьский лидер Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие.Также российский лидер провел торжественный прием по случаю празднования 80-летия Победы, на котором присутствовали лидеры зарубежных государств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, владимир путин (политик), 80 лет победы, политика, новости, сша