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Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T15:06
2025-05-09T15:18
дональд трамп
владимир путин (политик)
80 лет победы
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом "Первому каналу" сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.Президент России – верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин 9 мая присутствовал на военном параде в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Вместе с Владимиром Путиным на трибуне находились главы иностранных государств. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, венесуэьский лидер Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие.Также российский лидер провел торжественный прием по случаю празднования 80-летия Победы, на котором присутствовали лидеры зарубежных государств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, владимир путин (политик), 80 лет победы, политика, новости, сша
Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы

Путин и Трамп обменялись поздравлениями по случаю 80-лоетия Победы через помощников

15:06 09.05.2025 (обновлено: 15:18 09.05.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через помощников обменялись поздравлениями по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом "Первому каналу" сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
"Через своих помощников президент России и президент Трамп обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника", - сказал он.
Президент России – верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин 9 мая присутствовал на военном параде в ознаменование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Вместе с Владимиром Путиным на трибуне находились главы иностранных государств. В их числе председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сербии Александр Вучич, венесуэьский лидер Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, руководитель Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и другие.
Также российский лидер провел торжественный прием по случаю празднования 80-летия Победы, на котором присутствовали лидеры зарубежных государств.
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Дональд ТрампВладимир Путин (политик)80 лет ПобедыПолитикаНовостиСША
 
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