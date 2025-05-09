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Придется научить: в РФ оценили слова нового главы МИД Германии об Украине
Придется научить: в РФ оценили слова нового главы МИД Германии об Украине - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Придется научить: в РФ оценили слова нового главы МИД Германии об Украине
Заявления нового министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля во время визита в Киев говорят о желании Берлина и дальше воевать с Россией через Украину... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T20:45
2025-05-09T20:45
2025-05-09T20:45
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совет федерации
алексей пушков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Заявления нового министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля во время визита в Киев говорят о желании Берлина и дальше воевать с Россией через Украину. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.9 мая в ходе визита в Киев, где состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, Вадефуль заявил, что новое правительство Германии будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".По словам сенатора, уроков из трех лет конфронтации с Россией в Берлине и других европейских столицах "явно не извлекли"."Ничего не поняли и ничему не научились. Придется научить. Не впервой", - заключил политик.Глава МИД Германии Йохан Вадефуль, выдвинутый на это должность новым канцлером Фридрихом Мерцем, известен своей жесткой антироссийской позицией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Их предки служили нацистам: неудобная правда о западных политикахНамек на Taurus: почему Мерц проиграл в первом туре выборов канцлера "Москва готова ко всему": в МИД оценили избрание Мерца канцлером Германии
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германия, россия, мнения, совет федерации, алексей пушков, политика, новости
Придется научить: в РФ оценили слова нового главы МИД Германии об Украине
Слова нового главы МИД ФРГ говорят о желании Берлина продолжать войну с Россией - Пушков
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Заявления нового министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля во время визита в Киев говорят о желании Берлина и дальше воевать с Россией через Украину. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
9 мая в ходе визита в Киев, где состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, Вадефуль заявил, что новое правительство Германии будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
"Это означает, что Германия намерена и дальше воевать с Россией через Украину. Эта недавняя мантра всего западного альянса была отброшена Вашингтоном при Трампе, но не европейскими союзниками США", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, уроков из трех лет конфронтации с Россией в Берлине и других европейских столицах "явно не извлекли".
"Ничего не поняли и ничему не научились. Придется научить. Не впервой", - заключил политик.
Глава МИД Германии Йохан Вадефуль, выдвинутый на это должность новым канцлером Фридрихом Мерцем, известен своей жесткой антироссийской позицией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
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