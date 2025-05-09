https://crimea.ria.ru/20250509/pridetsya-nauchit-v-rf-otsenili-slova-novogo-glavy-mid-germanii-ob-ukraine-1146339306.html

Придется научить: в РФ оценили слова нового главы МИД Германии об Украине

Придется научить: в РФ оценили слова нового главы МИД Германии об Украине - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Придется научить: в РФ оценили слова нового главы МИД Германии об Украине

Заявления нового министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля во время визита в Киев говорят о желании Берлина и дальше воевать с Россией через Украину... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T20:45

2025-05-09T20:45

2025-05-09T20:45

германия

россия

мнения

совет федерации

алексей пушков

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111776/78/1117767894_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_510ca5edd3bc7dc577f34e6bb8230a7a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Заявления нового министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля во время визита в Киев говорят о желании Берлина и дальше воевать с Россией через Украину. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.9 мая в ходе визита в Киев, где состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, Вадефуль заявил, что новое правительство Германии будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".По словам сенатора, уроков из трех лет конфронтации с Россией в Берлине и других европейских столицах "явно не извлекли"."Ничего не поняли и ничему не научились. Придется научить. Не впервой", - заключил политик.Глава МИД Германии Йохан Вадефуль, выдвинутый на это должность новым канцлером Фридрихом Мерцем, известен своей жесткой антироссийской позицией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Их предки служили нацистам: неудобная правда о западных политикахНамек на Taurus: почему Мерц проиграл в первом туре выборов канцлера "Москва готова ко всему": в МИД оценили избрание Мерца канцлером Германии

германия

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, россия, мнения, совет федерации, алексей пушков, политика, новости