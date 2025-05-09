Рейтинг@Mail.ru
Придется научить: в РФ оценили слова нового главы МИД Германии об Украине - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250509/pridetsya-nauchit-v-rf-otsenili-slova-novogo-glavy-mid-germanii-ob-ukraine-1146339306.html
Придется научить: в РФ оценили слова нового главы МИД Германии об Украине
Придется научить: в РФ оценили слова нового главы МИД Германии об Украине - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Придется научить: в РФ оценили слова нового главы МИД Германии об Украине
Заявления нового министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля во время визита в Киев говорят о желании Берлина и дальше воевать с Россией через Украину... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T20:45
2025-05-09T20:45
германия
россия
мнения
совет федерации
алексей пушков
политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111776/78/1117767894_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_510ca5edd3bc7dc577f34e6bb8230a7a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Заявления нового министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля во время визита в Киев говорят о желании Берлина и дальше воевать с Россией через Украину. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.9 мая в ходе визита в Киев, где состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, Вадефуль заявил, что новое правительство Германии будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".По словам сенатора, уроков из трех лет конфронтации с Россией в Берлине и других европейских столицах "явно не извлекли"."Ничего не поняли и ничему не научились. Придется научить. Не впервой", - заключил политик.Глава МИД Германии Йохан Вадефуль, выдвинутый на это должность новым канцлером Фридрихом Мерцем, известен своей жесткой антироссийской позицией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Их предки служили нацистам: неудобная правда о западных политикахНамек на Taurus: почему Мерц проиграл в первом туре выборов канцлера "Москва готова ко всему": в МИД оценили избрание Мерца канцлером Германии
германия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111776/78/1117767894_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_98e84937a33d2714f037029b3953b854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
германия, россия, мнения, совет федерации, алексей пушков, политика, новости
Придется научить: в РФ оценили слова нового главы МИД Германии об Украине

Слова нового главы МИД ФРГ говорят о желании Берлина продолжать войну с Россией - Пушков

20:45 09.05.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комиссии СФ РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель Комиссии СФ РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Заявления нового министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля во время визита в Киев говорят о желании Берлина и дальше воевать с Россией через Украину. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
9 мая в ходе визита в Киев, где состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, Вадефуль заявил, что новое правительство Германии будет поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
"Это означает, что Германия намерена и дальше воевать с Россией через Украину. Эта недавняя мантра всего западного альянса была отброшена Вашингтоном при Трампе, но не европейскими союзниками США", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, уроков из трех лет конфронтации с Россией в Берлине и других европейских столицах "явно не извлекли".
"Ничего не поняли и ничему не научились. Придется научить. Не впервой", - заключил политик.
Глава МИД Германии Йохан Вадефуль, выдвинутый на это должность новым канцлером Фридрихом Мерцем, известен своей жесткой антироссийской позицией. В частности, он выступает за то, чтобы ФРГ передала Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Их предки служили нацистам: неудобная правда о западных политиках
Намек на Taurus: почему Мерц проиграл в первом туре выборов канцлера
"Москва готова ко всему": в МИД оценили избрание Мерца канцлером Германии
 
ГерманияРоссияМненияСовет ФедерацииАлексей ПушковПолитикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Придется научить: в РФ оценили слова нового главы МИД Германии об Украине
20:32Фицо жестко ответил на выпад Каллас из-за поездки в Москву
20:02"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
19:33Концерты во дворах и автопробеги: как в Крыму отметили 80-летие Победы
19:04Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке
18:38Самое большое Знамя Победы развернули на Саур-Могиле в ДНР
18:03Патриарх Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV
17:52Дефицит бюджета США вырос - меры по сокращению расходов не сработали
17:05В Крыму дайверы установили на дне колокол в память о моряках: ВИДЕО
16:41Путин отметил поступательное развитие отношений России с Бразилией
16:17Венгрия выслала из страны двух украинских шпионов
15:46Командиры сражавшихся под Курском частей КНДР приняли участие в Параде
15:31В городах Крыма создали особую атмосферу 80-летия Победы - ВИДЕО
15:14Великая Отечественная в 40-ка главных фотоснимках
15:06Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы
14:34В Черном море уничтожены 23 безэкипажных катера ВСУ
14:23Российская ПВО сбила 8 ракет Storm Shadow и 9 "Нептунов" за неделю
14:18Армия РФ до начала перемирия нанесла 6 групповых ударов по объектам ВСУ
14:05ВСУ более 5000 раз нарушали режим прекращения огня - Минобороны
13:54ВСУ за время перемирия пытались четырежды прорваться через госграницу РФ
Лента новостейМолния