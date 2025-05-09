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Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы начался - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы начался
Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы начался - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы начался
Военный Парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T10:02
2025-05-09T10:09
парад
80 лет победы
москва
россия
новости
история
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Военный Парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия 24".Парад традиционно начался с боя кремлевских курантов. Почетный караул вносит на площадь государственный флаг России и Знамя Победы под звуки песни "Священная война". После этого министр обороны РФ Андрей Белоусов и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков совершат объезд и поприветствуют построившиеся на площади парадные расчеты. Далее расчеты пройдут пешим строем по брусчатке Красной площади. Среди участвующих в Параде бойцы, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, курсанты военных вузов, военнослужащие Росгвардии, курсанты-пограничники, а также военнослужащие 13 зарубежных стран, в том числе Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии и других.В ходе Парада по Красной площади проедет военная техника во главе с легендарными танками Т-34. Также по главной площади страны проедут танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, различные БМП и другая бронетехника. Кроме того, в составе колонны пройдут пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", зенитные ракетные комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-К", самоходные гаубицы "Мста-С". Также будут продемонстрированы беспилотники "Герань" и "Ланцет". На Параде Победы присутствуют лидеры ряда стран мира: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии. В ходе Парада по Красной площади проедет военная техника во главе с легендарными танками Т-34. Также по главной площади страны проедут танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, различные БМП и другая бронетехника. Кроме того, в составе колонны пройдут пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", зенитные ракетные комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-К", самоходные гаубицы "Мста-С". Также будут продемонстрированы беспилотники "Герань" и "Ланцет". На Параде Победы присутствуют лидеры ряда стран мира: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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парад, 80 лет победы, москва, россия, новости, история, общество
Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы начался

Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начался

10:02 09.05.2025 (обновлено: 10:09 09.05.2025)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкМосква. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Военный Парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия 24".
Парад традиционно начался с боя кремлевских курантов. Почетный караул вносит на площадь государственный флаг России и Знамя Победы под звуки песни "Священная война".
После этого министр обороны РФ Андрей Белоусов и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков совершат объезд и поприветствуют построившиеся на площади парадные расчеты.
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Далее расчеты пройдут пешим строем по брусчатке Красной площади. Среди участвующих в Параде бойцы, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, курсанты военных вузов, военнослужащие Росгвардии, курсанты-пограничники, а также военнослужащие 13 зарубежных стран, в том числе Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии и других.
В ходе Парада по Красной площади проедет военная техника во главе с легендарными танками Т-34. Также по главной площади страны проедут танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, различные БМП и другая бронетехника.
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Кроме того, в составе колонны пройдут пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", зенитные ракетные комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-К", самоходные гаубицы "Мста-С".
Также будут продемонстрированы беспилотники "Герань" и "Ланцет". На Параде Победы присутствуют лидеры ряда стран мира: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.
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В ходе Парада по Красной площади проедет военная техника во главе с легендарными танками Т-34. Также по главной площади страны проедут танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, различные БМП и другая бронетехника. Кроме того, в составе колонны пройдут пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", зенитные ракетные комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-К", самоходные гаубицы "Мста-С". Также будут продемонстрированы беспилотники "Герань" и "Ланцет".
На Параде Победы присутствуют лидеры ряда стран мира: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.
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Заголовок открываемого материала
10:45Севастопольцы возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы
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10:23Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе - видео
10:20Россия была и будет несокрушимой преградой на пути нацизма – Путин
10:02Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы начался
09:33Никто не забыт: лидеры Крыма поздравили россиян с 80-летием Победы
09:05Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде Победы
08:45Символы и традиции Великой Победы – инфографика
08:14Погодные аномалии в Крыму: как наполнились водохранилища полуострова
07:37В Севастополе 9 мая запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес"
07:10Утро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 года
00:43Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
00:30Одна на всех: вклад советских республик в Победу
00:01Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу
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