https://crimea.ria.ru/20250509/parad-na-krasnoy-ploschadi-v-chest-80-letiya-pobedy-nachalsya-1146322858.html

Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы начался

Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы начался - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы начался

Военный Парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T10:02

2025-05-09T10:02

2025-05-09T10:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Военный Парад в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, трансляцию мероприятия ведет телеканал "Россия 24".Парад традиционно начался с боя кремлевских курантов. Почетный караул вносит на площадь государственный флаг России и Знамя Победы под звуки песни "Священная война". После этого министр обороны РФ Андрей Белоусов и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков совершат объезд и поприветствуют построившиеся на площади парадные расчеты. Далее расчеты пройдут пешим строем по брусчатке Красной площади. Среди участвующих в Параде бойцы, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, курсанты военных вузов, военнослужащие Росгвардии, курсанты-пограничники, а также военнослужащие 13 зарубежных стран, в том числе Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии и других.В ходе Парада по Красной площади проедет военная техника во главе с легендарными танками Т-34. Также по главной площади страны проедут танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, различные БМП и другая бронетехника. Кроме того, в составе колонны пройдут пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", зенитные ракетные комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-К", самоходные гаубицы "Мста-С". Также будут продемонстрированы беспилотники "Герань" и "Ланцет". На Параде Победы присутствуют лидеры ряда стран мира: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии. В ходе Парада по Красной площади проедет военная техника во главе с легендарными танками Т-34. Также по главной площади страны проедут танки Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М, различные БМП и другая бронетехника. Кроме того, в составе колонны пройдут пусковые установки передвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс", зенитные ракетные комплексы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", самоходные артиллерийские установки "Гиацинт-К", самоходные гаубицы "Мста-С". Также будут продемонстрированы беспилотники "Герань" и "Ланцет". На Параде Победы присутствуют лидеры ряда стран мира: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250509/akt-o-bezogovorochnoy-kapitulyatsii-fashistskoy-germanii--kak-eto-bylo-1146303165.html

https://crimea.ria.ru/20250509/nikto-ne-zabyt-lidery-kryma-pozdravili-rossiyan-s-80-letiem-pobedy-1146322496.html

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