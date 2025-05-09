"Открыть в 2045-м": в Крыму заложили капсулу времени с письмами ветеранов
В Крыму заложили капсулу времени с посланиями ныне живущих ветеранов и их подписями
11:02 09.05.2025 (обновлено: 11:56 09.05.2025)
© РИА Новости КрымЗакладка "капсулы времени", в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе заложили капсулу времени с посланиями ныне живущих ветеранов и их "живыми" подписями, ее откроют в столетнюю годовщину Великой Победы в 2045 году.
В церемонии принял участие ветеран Великой Отечественной войны Георгий Николаевич Рубиновский и его родные и близкие, глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев.
"Эти драгоценные строки, подписанные настоящими героями, передают силу духа, мужество и мудрость наших предков. Капсула будет открыта через 20 лет, в день 100-летия Великой Победы. Искренне надеюсь, что послание найдет отклик в сердцах молодежи, и они будут помнить о подвиге своих предков, продолжая строить мирное и светлое будущее. Вечная память героям Великой Отечественной войны!", - сказал Афанасьев.
Капсула представляет собой металлический контейнер, в который помещены письмо-послание от ныне живущих ветеранов ВОВ с их "живыми" подписями, биографии ветеранов, подписавших письмо-послание потомкам, стихотворение, написанное одним из ветеранов о 1941 году, рассказали в администрации Сифмерополя.
В тексте письма выражены слова благодарности потомкам за сохранение памяти о героическом прошлом, напутствия и пожелания. Эта капсула будет храниться на этом месте до 2045 года — до столетия Великой Победы.
© РИА Новости Крым
Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Николаевич Рубиновский
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Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Николаевич Рубиновский
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЗакладка "капсулы времени", в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы
2 из 7
Закладка "капсулы времени", в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЗакладка "капсулы времени", в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы
3 из 7
Закладка "капсулы времени", в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЗакладка "капсулы времени", в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы
4 из 7
Закладка "капсулы времени", в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЗакладка "капсулы времени", в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы
5 из 7
Закладка "капсулы времени", в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымЗакладка "капсулы времени", в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы
6 из 7
Закладка "капсулы времени", в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы
© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым
Глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев (справа) и ветеран Великой Отечественной войны Георгий Николаевич Рубиновский
7 из 7
Глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев (справа) и ветеран Великой Отечественной войны Георгий Николаевич Рубиновский
© РИА Новости Крым
1 из 7
Ветеран Великой Отечественной войны Георгий Николаевич Рубиновский
© РИА Новости Крым
2 из 7
Закладка "капсулы времени", в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы
© РИА Новости Крым
3 из 7
Закладка "капсулы времени", в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы
© РИА Новости Крым
4 из 7
Закладка "капсулы времени", в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы
© РИА Новости Крым
5 из 7
Закладка "капсулы времени", в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы
© РИА Новости Крым
6 из 7
Закладка "капсулы времени", в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы
© РИА Новости Крым
7 из 7
Глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев (справа) и ветеран Великой Отечественной войны Георгий Николаевич Рубиновский
© РИА Новости Крым
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