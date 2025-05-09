https://crimea.ria.ru/20250509/otkryt-v-2045-m-v-krymu-zalozhili-kapsulu-vremeni-s-pismami-veteranov-1146325980.html

"Открыть в 2045-м": в Крыму заложили капсулу времени с письмами ветеранов

"Открыть в 2045-м": в Крыму заложили капсулу времени с письмами ветеранов - РИА Новости Крым, 09.05.2025

"Открыть в 2045-м": в Крыму заложили капсулу времени с письмами ветеранов

В Симферополе заложили капсулу времени с посланиями ныне живущих ветеранов и их "живыми" подписями, ее откроют в столетнюю годовщину Великой Победы в 2045 году. РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T11:02

2025-05-09T11:02

2025-05-09T11:56

80 лет победы

симферополь

крым

новости крыма

ветераны

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/09/1146325131_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_860abf0929e1b66af46900fb0c9d77ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В Симферополе заложили капсулу времени с посланиями ныне живущих ветеранов и их "живыми" подписями, ее откроют в столетнюю годовщину Великой Победы в 2045 году.В церемонии принял участие ветеран Великой Отечественной войны Георгий Николаевич Рубиновский и его родные и близкие, глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев. "Эти драгоценные строки, подписанные настоящими героями, передают силу духа, мужество и мудрость наших предков. Капсула будет открыта через 20 лет, в день 100-летия Великой Победы. Искренне надеюсь, что послание найдет отклик в сердцах молодежи, и они будут помнить о подвиге своих предков, продолжая строить мирное и светлое будущее. Вечная память героям Великой Отечественной войны!", - сказал Афанасьев.Капсула представляет собой металлический контейнер, в который помещены письмо-послание от ныне живущих ветеранов ВОВ с их "живыми" подписями, биографии ветеранов, подписавших письмо-послание потомкам, стихотворение, написанное одним из ветеранов о 1941 году, рассказали в администрации Сифмерополя.В тексте письма выражены слова благодарности потомкам за сохранение памяти о героическом прошлом, напутствия и пожелания. Эта капсула будет храниться на этом месте до 2045 года — до столетия Великой Победы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было

https://crimea.ria.ru/20250509/rossiya-byla-i-budet-nesokrushimoy-pregradoy-na-puti-natsizma--putin--1146323480.html

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, симферополь, крым, новости крыма, ветераны, новости