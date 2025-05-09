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Одна на всех: вклад советских республик в Победу - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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Одна на всех: вклад советских республик в Победу
Одна на всех: вклад советских республик в Победу - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Одна на всех: вклад советских республик в Победу
Победу в Великой Отечественной войне приближали все Советские республики. На оккупированных территориях действовали партизанские и подпольные движения. Чтобы... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T00:30
2025-05-09T00:30
80 лет победы
ссср
история
память
общество
видео
великая отечественная война
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Победу в Великой Отечественной войне приближали все Советские республики. На оккупированных территориях действовали партизанские и подпольные движения. Чтобы спасти промышленность страны, за Урал, в Сибирь и на Дальний Восток были эвакуированы тысячи производств и миллионы людей.Вдали от боевых действий советский народ ковал Победу: там производили вооружения, нефтепродукты, сталь, продовольствие, одежду – делали все, чтобы обеспечить фронт и тыл.Азербайджанская, Армянская, Грузинская, Казахская, Киргизская, Таджикская, Туркменская, Узбекская Советские Социалистические Республики и Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика – весь советский народ днями и ночами делал все, чтобы День Великой Победы настал как можно скорее.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:8 мая 1965 года впервые присвоили звания городам-героямОт Великой Отечественной до СВО - новая выставка открылась в СимферополеАрхивные фотографии от Совинформбюро передали первым лицам Крыма
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РИА Новости Крым
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
80 лет победы, ссср, история, память, общество, видео, великая отечественная война, видео
Одна на всех: вклад советских республик в Победу

На Победу в Великой Отечественной войне работали все советские республики – видео

00:30 09.05.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Победу в Великой Отечественной войне приближали все Советские республики. На оккупированных территориях действовали партизанские и подпольные движения. Чтобы спасти промышленность страны, за Урал, в Сибирь и на Дальний Восток были эвакуированы тысячи производств и миллионы людей.
Вдали от боевых действий советский народ ковал Победу: там производили вооружения, нефтепродукты, сталь, продовольствие, одежду – делали все, чтобы обеспечить фронт и тыл.
Азербайджанская, Армянская, Грузинская, Казахская, Киргизская, Таджикская, Туркменская, Узбекская Советские Социалистические Республики и Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика – весь советский народ днями и ночами делал все, чтобы День Великой Победы настал как можно скорее.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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