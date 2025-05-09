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Никто не забыт: лидеры Крыма поздравили россиян с 80-летием Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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Никто не забыт: лидеры Крыма поздравили россиян с 80-летием Победы
Никто не забыт: лидеры Крыма поздравили россиян с 80-летием Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Никто не забыт: лидеры Крыма поздравили россиян с 80-летием Победы
Руководители Крыма и Севастополя поздравили жителей полуострова и всех россиян с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T09:33
2025-05-09T09:37
сергей аксенов
крым
80 лет победы
общество
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
новости крыма
владимир константинов
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Руководители Крыма и Севастополя поздравили жителей полуострова и всех россиян с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что День Победы является главным, всенародным и священным праздником, объединяющим поколения.Аксенов отметил, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, святые слова "все для фронта, все для Победы" стали принципом жизни для многих миллионов людей."Воинский и трудовой подвиг отцов, дедов и прадедов, наших ветеранов – вечный пример для всех нас. В нем мы черпаем силу, которая помогает нам укреплять и развивать нашу страну, бороться и побеждать", - добавил он.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, поздравляя соотечественников с праздником, отметил, что память о подвиге отцов и дедов, спасших все человечество от нацизма, является частью генетического кода российского народа. А люди, которые от этой памяти отказались, "превращаются в человеческое стадо".Долгом перед поколением победителей является доведение специальной военной операции до победного конца и достижение всех ее целей, добавил Константинов.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что День Великой Победы – праздник, который отзывается в сердце каждого из нас гордостью и болью: гордостью – за всех, кто на полях сражений и в тылу день за днём приближал Победу; болью – за 26 миллионов жизней, безжалостно унесенных войной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей аксенов, крым, 80 лет победы, общество, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, новости крыма, владимир константинов, михаил развожаев, севастополь
Никто не забыт: лидеры Крыма поздравили россиян с 80-летием Победы

Аксенов и Константинов поздравили крымчан с 80-летием Великой Победы

09:33 09.05.2025 (обновлено: 09:37 09.05.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВозложение цветов к вечному огню
Возложение цветов к вечному огню - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Руководители Крыма и Севастополя поздравили жителей полуострова и всех россиян с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что День Победы является главным, всенародным и священным праздником, объединяющим поколения.
"Мы встречаем юбилей Победы в сложное время. На фронтах специальной военной операции решается судьба России. Наши воины снова сражаются с нацизмом, громят врага. Они – наши герои, соль русской земли, достойные наследники великого поколения победителей. Мы преклоняемся перед их мужеством и воинской доблестью, стойкостью и силой духа", - написал он в своем Telegram-канале.
Аксенов отметил, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, святые слова "все для фронта, все для Победы" стали принципом жизни для многих миллионов людей.
"Воинский и трудовой подвиг отцов, дедов и прадедов, наших ветеранов – вечный пример для всех нас. В нем мы черпаем силу, которая помогает нам укреплять и развивать нашу страну, бороться и побеждать", - добавил он.
Одна на всех: вклад советских республик в Победу
00:30
Одна на всех: вклад советских республик в Победу
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, поздравляя соотечественников с праздником, отметил, что память о подвиге отцов и дедов, спасших все человечество от нацизма, является частью генетического кода российского народа. А люди, которые от этой памяти отказались, "превращаются в человеческое стадо".
"Мы храним память о наших Героях, сохраняем верность их подвигу. Это они подарили нам День Победы — право радоваться жизни и гордиться теми, кто это право для нас отвоевал", - написал он в своем Telegram-канале.
Долгом перед поколением победителей является доведение специальной военной операции до победного конца и достижение всех ее целей, добавил Константинов.
С Днем Победы
07:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Утро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 года
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что День Великой Победы – праздник, который отзывается в сердце каждого из нас гордостью и болью: гордостью – за всех, кто на полях сражений и в тылу день за днём приближал Победу; болью – за 26 миллионов жизней, безжалостно унесенных войной.
"Мы, поколение, воспитанное на великих подвигах, будем чтить память наших воинов всегда! В этом году мы восстановили более 150 памятных мест, чтобы наши дети и дети наших детей знали: Россию невозможно сломить, а историю — переписать", - заявил глава региона в своем обращении.
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С праздником! - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
08:45Инфографика
Символы и традиции Великой Победы – инфографика
 
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Заголовок открываемого материала
10:45Севастопольцы возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы
10:33Весь народ России поддерживает участников СВО – Путин
10:23Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе - видео
10:20Россия была и будет несокрушимой преградой на пути нацизма – Путин
10:02Парад на Красной площади в честь 80-летия Победы начался
09:33Никто не забыт: лидеры Крыма поздравили россиян с 80-летием Победы
09:05Зарубежные лидеры прибывают в Кремль для участия в Параде Победы
08:45Символы и традиции Великой Победы – инфографика
08:14Погодные аномалии в Крыму: как наполнились водохранилища полуострова
07:37В Севастополе 9 мая запустят бесплатный автобус в "Новый Херсонес"
07:10Утро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 года
00:43Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
00:30Одна на всех: вклад советских республик в Победу
00:01Сильные ливни с градом и усиление ветра – погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 9 мая 2:37
22:15Встреча Путина с Си Цзиньпином и избрание папы римского – главное за день
21:47В Симферополе на 9 мая ограничат движение
21:32В программе "Севастополь – город Героев" утвердили более 300 участников
21:07Папа римский Лев XIV – биография
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