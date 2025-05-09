https://crimea.ria.ru/20250509/nikto-ne-zabyt-lidery-kryma-pozdravili-rossiyan-s-80-letiem-pobedy-1146322496.html

Никто не забыт: лидеры Крыма поздравили россиян с 80-летием Победы

Никто не забыт: лидеры Крыма поздравили россиян с 80-летием Победы - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Никто не забыт: лидеры Крыма поздравили россиян с 80-летием Победы

Руководители Крыма и Севастополя поздравили жителей полуострова и всех россиян с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T09:33

2025-05-09T09:33

2025-05-09T09:37

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Руководители Крыма и Севастополя поздравили жителей полуострова и всех россиян с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава республики Сергей Аксенов отметил, что День Победы является главным, всенародным и священным праздником, объединяющим поколения.Аксенов отметил, что сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, святые слова "все для фронта, все для Победы" стали принципом жизни для многих миллионов людей."Воинский и трудовой подвиг отцов, дедов и прадедов, наших ветеранов – вечный пример для всех нас. В нем мы черпаем силу, которая помогает нам укреплять и развивать нашу страну, бороться и побеждать", - добавил он.Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, поздравляя соотечественников с праздником, отметил, что память о подвиге отцов и дедов, спасших все человечество от нацизма, является частью генетического кода российского народа. А люди, которые от этой памяти отказались, "превращаются в человеческое стадо".Долгом перед поколением победителей является доведение специальной военной операции до победного конца и достижение всех ее целей, добавил Константинов.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отметил, что День Великой Победы – праздник, который отзывается в сердце каждого из нас гордостью и болью: гордостью – за всех, кто на полях сражений и в тылу день за днём приближал Победу; болью – за 26 миллионов жизней, безжалостно унесенных войной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20250509/utro-mira-o-chem-pisali-gazety-sovetskogo-soyuza-9-maya-1945-goda-1146245579.html

https://crimea.ria.ru/20250509/simvoly-i-traditsii-velikoy-pobedy--infografika-1146298056.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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