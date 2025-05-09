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Фицо жестко ответил на выпад Каллас из-за поездки в Москву

Фицо жестко ответил на выпад Каллас из-за поездки в Москву - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Фицо жестко ответил на выпад Каллас из-за поездки в Москву

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, обращаясь к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявил, что у нее нет полномочий критиковать его визит в Москву для... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T20:32

2025-05-09T20:32

2025-05-09T20:32

роберт фицо

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80 лет победы

россия

еврокомиссия

словакия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, обращаясь к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявил, что у нее нет полномочий критиковать его визит в Москву для участия в Параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее Каллас выразила возмущение по поводу того, что Фицо поехал в Москву на Парад Победы, а не участвует в праздновании Дня Европы в Киеве.Он напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной армии, и отметил, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения. "Я не согласен с политикой нового железного занавеса, над которой вы так усердно работаете", - добавил словацкий премьер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт фицо, политика, москва, новости, 80 лет победы, россия, еврокомиссия, словакия