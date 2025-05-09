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Фицо жестко ответил на выпад Каллас из-за поездки в Москву - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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Фицо жестко ответил на выпад Каллас из-за поездки в Москву
Фицо жестко ответил на выпад Каллас из-за поездки в Москву - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Фицо жестко ответил на выпад Каллас из-за поездки в Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, обращаясь к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявил, что у нее нет полномочий критиковать его визит в Москву для... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T20:32
2025-05-09T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, обращаясь к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявил, что у нее нет полномочий критиковать его визит в Москву для участия в Параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ранее Каллас выразила возмущение по поводу того, что Фицо поехал в Москву на Парад Победы, а не участвует в праздновании Дня Европы в Киеве.Он напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной армии, и отметил, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения. "Я не согласен с политикой нового железного занавеса, над которой вы так усердно работаете", - добавил словацкий премьер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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роберт фицо, политика, москва, новости, 80 лет победы, россия, еврокомиссия, словакия
Фицо жестко ответил на выпад Каллас из-за поездки в Москву

У Каллас нет полномочий критиковать мой визит в Москву - Фицо

20:32 09.05.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, обращаясь к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас, заявил, что у нее нет полномочий критиковать его визит в Москву для участия в Параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее Каллас выразила возмущение по поводу того, что Фицо поехал в Москву на Парад Победы, а не участвует в праздновании Дня Европы в Киеве.
"Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии у вас нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке", - написал Фицо на своей странице в соцсети.
Он напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной армии, и отметил, что приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения.
"Я не согласен с политикой нового железного занавеса, над которой вы так усердно работаете", - добавил словацкий премьер.
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Роберт ФицоПолитикаМоскваНовости80 лет ПобедыРоссияЕврокомиссияСловакия
 
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