https://crimea.ria.ru/20250509/etot-den-pobedy-chem-zapomnilos-9-maya-2025-goda-1146340202.html

Этот День Победы: чем запомнилось 9 мая 2025 года

Этот День Победы: чем запомнилось 9 мая 2025 года - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Этот День Победы: чем запомнилось 9 мая 2025 года

Парад Победы на Красной площади в честь 80-летия Победы, народное ликование в Крыму, обстрелы ВСУ российских территорий в нарушение перемирия, встреча... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T21:33

2025-05-09T21:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости Крым. Парад Победы на Красной площади в честь 80-летия Победы, народное ликование в Крыму, обстрелы ВСУ российских территорий в нарушение перемирия, встреча президента России Владимира Путина с главами Египта и Бразилии, цифры наполненности водохранилищ Крыма. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Парад на Красной площадиНа Красной площади в Москве прошел военный Парад Победы в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Среди участвующих в Параде маршем прошли бойцы, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, курсанты военных вузов, военнослужащие Росгвардии, курсанты-пограничники, а также военнослужащие 13 зарубежных стран, в том числе Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии и других. Также по главной площади страны проехала военная техника периода Великой Отечественной и самая современная. Впервые на параде продемонстрировали беспилотники "Герань" и "Ланцет". На Параде Победы присутствовали лидеры ряда стран мира: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.В своей речи на Параде президент России Путин подчеркнул, что Россия верно хранит память о исторических триумфальных событиях Великой Отечественной войны. Поэтому 9 мая отмечается в РФ как самый главный для страны, для всего народа и для каждой семьи, а российское общество помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.Также российский лидер подчеркнул, что вся страна и весь российский народ поддерживают участников специальной военной операции.А на приеме в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы в Кремле, президент поблагодарил присутствующих глав государств и правительств, руководителей зарубежных делегаций и организаций за приезд в столь важный день, чтобы разделить радость великого праздника. День Победы в Крыму80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне широко и народно отметили и в Крыму. Ведь нет такого места на полуострове, по которому бы не прокатилось кровавое колесо войны. Полуостров преодолел все тяготы фашистской оккупации, выстоял и остался непокоренным, несломленным. Флаги, яркие фотозоны, песни военных лет и море цветов — в небольшом и ярком репортаже от наших корреспондентов из Симферополя, Севастополя, Керчи и Феодосии. Несмотря на то, что на полуострове по соображениям безопасности отменены военные парады, шествие "Бессмертного полка" и массовые мероприятия на открытых площадках, в крымских городах и поселках было празднично. Великий, святой праздник отмечали также в крымских горах, и под водой — спасатели водрузили Знамя Победы на пики Ай-Петри, а дайверы установили корабельный колокол в память об освобождавших Крым на дне Судакской бухты. Злодеяния новых фашистов в День ПобедыВо всенародный праздник российская сторона зафиксировала более 5000 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, в том числе формирования ВСУ совершили более 1450 обстрелов из ствольной артиллерии, а также 23 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили Минобороны РФ.Морская авиация Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожила в Черном море 23 украинских безэкипажных катера. Вооруженные силы Украины за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, украинские формирования предприняли 15 атак и одну разведку боем в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое Донецкой Народной Республики.28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.Встречи президентовНесмотря на праздничный день, президент Путин провел встречу с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси.Российский лидер отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 30% и достиг рекордных 9 миллиардов долларов, а за первые два месяца текущего года еще вырос еще более чем на 80%.Президент Египта в свою очередь поблагодарил российского коллегу за теплый прием и отметил, что страны укрепляют взаимодействие и политические консультации.Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.Сколько воды в КрымуКрымские ученые назвали цифры наполненности водохранилищ полуострова. В Крыму в апреле объем наполнения водохранилищ естественного стока увеличился и сегодня составляет около 55%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор технических наук, завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского Илья Николенко. Самый большой объем наполнения, 60−70%, в Симферопольском водохранилище, уточнил Николенко.Все это произошло потому, что в апреле на полуострове случились погодные аномалии — снег и высокие температуры и разница температурных значений днем и ночью, что привело к мощному сходу снежного покрова с гор в реки.

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