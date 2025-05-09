https://crimea.ria.ru/20250509/etot-den-pobedy-chem-zapomnilos-9-maya-2025-goda-1146340202.html
Этот День Победы: чем запомнилось 9 мая 2025 года
Этот День Победы: чем запомнилось 9 мая 2025 года - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Этот День Победы: чем запомнилось 9 мая 2025 года
Парад Победы на Красной площади в честь 80-летия Победы, народное ликование в Крыму, обстрелы ВСУ российских территорий в нарушение перемирия, встреча... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T21:33
2025-05-09T21:33
2025-05-09T21:00
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости Крым. Парад Победы на Красной площади в честь 80-летия Победы, народное ликование в Крыму, обстрелы ВСУ российских территорий в нарушение перемирия, встреча президента России Владимира Путина с главами Египта и Бразилии, цифры наполненности водохранилищ Крыма. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Парад на Красной площадиНа Красной площади в Москве прошел военный Парад Победы в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Среди участвующих в Параде маршем прошли бойцы, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, курсанты военных вузов, военнослужащие Росгвардии, курсанты-пограничники, а также военнослужащие 13 зарубежных стран, в том числе Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии и других. Также по главной площади страны проехала военная техника периода Великой Отечественной и самая современная. Впервые на параде продемонстрировали беспилотники "Герань" и "Ланцет". На Параде Победы присутствовали лидеры ряда стран мира: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.В своей речи на Параде президент России Путин подчеркнул, что Россия верно хранит память о исторических триумфальных событиях Великой Отечественной войны. Поэтому 9 мая отмечается в РФ как самый главный для страны, для всего народа и для каждой семьи, а российское общество помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.Также российский лидер подчеркнул, что вся страна и весь российский народ поддерживают участников специальной военной операции.А на приеме в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы в Кремле, президент поблагодарил присутствующих глав государств и правительств, руководителей зарубежных делегаций и организаций за приезд в столь важный день, чтобы разделить радость великого праздника. День Победы в Крыму80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне широко и народно отметили и в Крыму. Ведь нет такого места на полуострове, по которому бы не прокатилось кровавое колесо войны. Полуостров преодолел все тяготы фашистской оккупации, выстоял и остался непокоренным, несломленным. Флаги, яркие фотозоны, песни военных лет и море цветов — в небольшом и ярком репортаже от наших корреспондентов из Симферополя, Севастополя, Керчи и Феодосии. Несмотря на то, что на полуострове по соображениям безопасности отменены военные парады, шествие "Бессмертного полка" и массовые мероприятия на открытых площадках, в крымских городах и поселках было празднично. Великий, святой праздник отмечали также в крымских горах, и под водой — спасатели водрузили Знамя Победы на пики Ай-Петри, а дайверы установили корабельный колокол в память об освобождавших Крым на дне Судакской бухты. Злодеяния новых фашистов в День ПобедыВо всенародный праздник российская сторона зафиксировала более 5000 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины, в том числе формирования ВСУ совершили более 1450 обстрелов из ствольной артиллерии, а также 23 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили Минобороны РФ.Морская авиация Черноморского флота за прошедшую неделю уничтожила в Черном море 23 украинских безэкипажных катера. Вооруженные силы Украины за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, украинские формирования предприняли 15 атак и одну разведку боем в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое Донецкой Народной Республики.28 апреля президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.Встречи президентовНесмотря на праздничный день, президент Путин провел встречу с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси.Российский лидер отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 30% и достиг рекордных 9 миллиардов долларов, а за первые два месяца текущего года еще вырос еще более чем на 80%.Президент Египта в свою очередь поблагодарил российского коллегу за теплый прием и отметил, что страны укрепляют взаимодействие и политические консультации.Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.Сколько воды в КрымуКрымские ученые назвали цифры наполненности водохранилищ полуострова. В Крыму в апреле объем наполнения водохранилищ естественного стока увеличился и сегодня составляет около 55%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор технических наук, завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского Илья Николенко. Самый большой объем наполнения, 60−70%, в Симферопольском водохранилище, уточнил Николенко.Все это произошло потому, что в апреле на полуострове случились погодные аномалии — снег и высокие температуры и разница температурных значений днем и ночью, что привело к мощному сходу снежного покрова с гор в реки.
https://crimea.ria.ru/20250509/kontserty-vo-dvorakh-i-avtoprobegi-kak-v-krymu-otmetili-80-letie-pobedy-1146337734.html
https://crimea.ria.ru/20250509/bessmertnyy-polk-v-arteke-obedinil-detey-iz-35-stran-mira-1146339762.html
https://crimea.ria.ru/20250509/vopreki-zapretu-v-stolitse-moldavii-tysyachi-lyudey-prazdnuyu-den-pobedy-1146330062.html
https://crimea.ria.ru/20250509/v-kieve-politsiya-zaderzhala-pensionerku-v-sovetskoy-pilotke-1146330250.html
https://crimea.ria.ru/20250509/pridetsya-nauchit-v-rf-otsenili-slova-novogo-glavy-mid-germanii-ob-ukraine-1146339306.html
https://crimea.ria.ru/20250509/putin-otmetil-postupatelnoe-razvitie-otnosheniy-rossii-s-braziliey-1146335843.html
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главное за день, россия, крым, общество, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости Крым.
Парад Победы на Красной площади в честь 80-летия Победы, народное ликование в Крыму, обстрелы ВСУ российских территорий в нарушение перемирия, встреча президента России Владимира Путина с главами Египта и Бразилии, цифры наполненности водохранилищ Крыма. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Парад на Красной площади
На Красной площади в Москве прошел военный Парад Победы
в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Среди участвующих в Параде маршем прошли бойцы, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, курсанты военных вузов, военнослужащие Росгвардии, курсанты-пограничники, а также военнослужащие 13 зарубежных стран, в том числе Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Киргизии и других.
Также по главной площади страны проехала военная техника периода Великой Отечественной и самая современная. Впервые на параде продемонстрировали беспилотники "Герань" и "Ланцет".
На Параде Победы присутствовали лидеры ряда стран мира: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.
В своей речи
на Параде президент России Путин подчеркнул, что Россия верно хранит память о исторических триумфальных событиях Великой Отечественной войны. Поэтому 9 мая отмечается в РФ как самый главный для страны, для всего народа и для каждой семьи, а российское общество помнит уроки Второй мировой войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.
Также российский лидер подчеркнул, что вся страна и весь российский народ поддерживают участников специальной военной операции
.
"Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу", - сказал глава государства.
А на приеме в честь глав делегаций, прибывших по случаю празднования 80-летия Победы в Кремле, президент поблагодарил
присутствующих глав государств и правительств, руководителей зарубежных делегаций и организаций за приезд в столь важный день, чтобы разделить радость великого праздника.
"Вспоминаем тех, кто отдал все свои силы ради свободы родной страны и всего мира, жертвовал собой во имя спасения человечества. Такая солидарность, мужество в достижении общей цели – пример, имеющий непреходящую ценность", - сказал глава государства и предложил тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости.
День Победы в Крыму
80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне широко и народно отметили и в Крыму
. Ведь нет такого места на полуострове, по которому бы не прокатилось кровавое колесо войны. Полуостров преодолел все тяготы фашистской оккупации, выстоял и остался непокоренным, несломленным. Флаги, яркие фотозоны, песни военных лет и море цветов — в небольшом и ярком репортаже от наших корреспондентов из Симферополя, Севастополя, Керчи и Феодосии.
Несмотря на то, что на полуострове по соображениям безопасности отменены военные парады, шествие "Бессмертного полка" и массовые мероприятия на открытых площадках, в крымских городах и поселках было празднично
.
Великий, святой праздник отмечали также в крымских горах, и под водой — спасатели водрузили Знамя Победы
на пики Ай-Петри, а дайверы установили корабельный колокол
в память об освобождавших Крым на дне Судакской бухты.
Злодеяния новых фашистов в День Победы
Во всенародный праздник российская сторона зафиксировала более 5000 нарушений режима прекращения огня со стороны Украины
, в том числе формирования ВСУ совершили более 1450 обстрелов из ствольной артиллерии, а также 23 с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 3502 удара и сброса боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов. Всего зафиксировано 5026 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщили Минобороны РФ.
Вооруженные силы Украины за время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через государственную границу России в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщает Минобороны России.
"Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск. Ими предприняты четыре попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской и Белгородской областях", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские формирования предприняли 15 атак и одну разведку боем в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской Народной Республики, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое Донецкой Народной Республики.
28 апреля
президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне "исходя из гуманитарных соображений ". В соответствующем заявлении на сайте Кремля сообщалось, что на этот период останавливаются все боевые действия, при этом Россия считает, что украинская сторона должна последовать примеру, а в случае нарушений перемирия Киевом ВС РФ дадут адекватный и эффективный ответ.
Встречи президентов
Несмотря на праздничный день, президент Путин провел встречу
с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси.
Российский лидер отметил, что по итогам прошлого года товарооборот между двумя странами увеличился более чем на 30% и достиг рекордных 9 миллиардов долларов, а за первые два месяца текущего года еще вырос еще более чем на 80%.
Президент Египта в свою очередь поблагодарил российского коллегу за теплый прием и отметил, что страны укрепляют взаимодействие и политические консультации.
Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и присутствовал вместе с другими зарубежными лидерами на параде Победы на Красной площади.
Сколько воды в Крыму
Крымские ученые назвали цифры наполненности водохранилищ полуострова. В Крыму в апреле объем наполнения водохранилищ естественного стока увеличился и сегодня составляет около 55%. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал доктор технических наук, завкафедрой химических технологий водопользования "Института биохимических технологий, экологии и фармации" КФУ им. Вернадского Илья Николенко. Самый большой объем наполнения, 60−70%, в Симферопольском водохранилище, уточнил Николенко.
Все это произошло потому, что в апреле на полуострове случились погодные аномалии
— снег и высокие температуры и разница температурных значений днем и ночью, что привело к мощному сходу снежного покрова с гор в реки.