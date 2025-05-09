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Дефицит бюджета США вырос - меры по сокращению расходов не сработали

Дефицит бюджета США вырос - меры по сокращению расходов не сработали - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Дефицит бюджета США вырос - меры по сокращению расходов не сработали

Дефицит бюджета США с начала этого финансового года увеличился на 196 миллиардов долларов, несмотря на усилия администрации президента Соединенных Штатов... РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T17:52

2025-05-09T17:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Дефицит бюджета США с начала этого финансового года увеличился на 196 миллиардов долларов, несмотря на усилия администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по сокращению расходов и численности госаппарата, пишет РИА Новости со ссылкой на бюджетное управление конгресса.Согласно отчету, за период с октября по апрель федеральные расходы выросли на 342 миллиарда долларов по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основной рост пришелся на оборону, иммиграционные программы и социальные обязательства. Доходы бюджета за это время увеличились лишь на 146 миллиардов долларов, несмотря на более высокий сбор подоходного налога.Бюджетное управление конгресса уточняет, что расходы на оборону выросли на 39 миллиардов долларов, на министерство внутренней безопасности - на 18 миллиардов долларов. Самый существенный вклад в дефицит внесли выплаты по программам Social Security и Medicare, общая сумма которых достигла почти 1,5 триллиона долларов - на 70 миллиардов долларов больше, чем годом ранее.На фоне этих показателей администрация Трампа добивается принятия масштабного законопроекта по налогам и иммиграции, в котором заложены планы по сокращению расходов на сумму не менее чем 2 триллиона долларов.Созданный по решению Трампа департамент государственной эффективности США (DOGE) призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент 16 января заявил, что федеральные расходы американского правительства достигли беспрецедентного уровня в условиях мирного времени, а бюджетный дефицит составляет 6,8-7% от ВВП. Он назвал текущее состояние финансовой политики Америки "вышедшим из-под контроля" и выразил обеспокоенность возможными последствиями. Кроме того, спикер палаты представителей Штатов Майк Джонсон 11 февраля сказал, что DOGE выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://crimea.ria.ru/20250509/putin-otmetil-postupatelnoe-razvitie-otnosheniy-rossii-s-braziliey-1146335843.html

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