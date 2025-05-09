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Cудакские дайверы установили под водой колокол в память погибших моряков - РИА Новости Крым, 09.05.2025
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Cудакские дайверы установили под водой колокол в память погибших моряков
Cудакские дайверы установили под водой колокол в память погибших моряков - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Cудакские дайверы установили под водой колокол в память погибших моряков
Дайверы из дайв-центра в Судаке в 80 годовщину Победы установили на дне Судакской бухты корабельный колокол (рынду) в память о Судакском десанте и всех моряках... РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T17:05
2025-05-09T17:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Дайверы из дайв-центра в Судаке в 80 годовщину Победы установили на дне Судакской бухты корабельный колокол (рынду) в память о Судакском десанте и всех моряках и десантниках, погибших во время Великой Отечественной войны."Этот колокол - в каком-то смысле аналог Вечного Огня под водой. Огонь под водой не горит, а вот звук колокола распространяется прекрасно. Наш центр - прямо под Судакской крепостью, Судакская бухта и окрестности Крабьего острова - популярное место для погружения с аквалангом, и с этого момента каждый, кто погружается здесь, может ударить в колокол в память о героях Великой Отечественной", - сообщил координатор Бессмертного Полка России по г. Симферополю Сергей Мельник.По его словам, из-за того, что несколько лет подряд нет возможности проводить Бессмертный полк в Крыму - сначала из-за коронавирусных ограничений, а потом из-за мер безопасности в связи с СВО, решили подумать о других способах почтить память героев.Руководитель дайв-центра в Судаке, член Русского географического общества Евгений Сергеев говорит, что с радостью поддержал идею об установке Колокола памяти под водой."Мы чтим память героев Судакского десанта и всех участников Великой Отечественной. В семье каждого дайвера, каждого нашего гостя есть свой герой. 80 лет назад они жертвовали собой ради того, чтобы сегодня мы могли проводить курортный сезон. Точно так же, как наши защитники сейчас оберегают покой Судакской бухты в зоне СВО", - отметил Евгений Сергеев. Он напомнил, что по инициативе и под руководством Сергея Мельника совместно с Российскими студенческими отрядами и журналистами Крыма в течение нескольких лет восстановлено и облагорожено 7 памятников партизанам на Долгоруковской Яйле, мемориальный комплекс в Геройском, а также памятник зенитчицам на Чонгаре. С этого проекта началась и продолжается ежегодная акция крымских студотрядов "Десант Победы".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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судак, крым, новости, новости крыма, дайвинг, память, общество, 80 лет победы
Cудакские дайверы установили под водой колокол в память погибших моряков

Cудакские дайверы установили под водой колокол в память о погибших моряках и десантниках

17:05 09.05.2025
 
© Фото предоставлены Сергеем МельникомCудакские дайверы установили под водой колокол в память погибших моряков
Cудакские дайверы установили под водой колокол в память погибших моряков
© Фото предоставлены Сергеем Мельником
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. Дайверы из дайв-центра в Судаке в 80 годовщину Победы установили на дне Судакской бухты корабельный колокол (рынду) в память о Судакском десанте и всех моряках и десантниках, погибших во время Великой Отечественной войны.
"Этот колокол - в каком-то смысле аналог Вечного Огня под водой. Огонь под водой не горит, а вот звук колокола распространяется прекрасно. Наш центр - прямо под Судакской крепостью, Судакская бухта и окрестности Крабьего острова - популярное место для погружения с аквалангом, и с этого момента каждый, кто погружается здесь, может ударить в колокол в память о героях Великой Отечественной", - сообщил координатор Бессмертного Полка России по г. Симферополю Сергей Мельник.
По его словам, из-за того, что несколько лет подряд нет возможности проводить Бессмертный полк в Крыму - сначала из-за коронавирусных ограничений, а потом из-за мер безопасности в связи с СВО, решили подумать о других способах почтить память героев.
"Бессмертный полк - это не только шествие, это и множество других способов сохранения исторической памяти. Главное - не относиться к этому формально. Поскольку в этом году я нахожусь 9 мая в Судаке, то мы с друзьями-дайверами решили организовать такую необычную подводную акцию", - говорит Сергей Мельник.
Руководитель дайв-центра в Судаке, член Русского географического общества Евгений Сергеев говорит, что с радостью поддержал идею об установке Колокола памяти под водой.
"Мы чтим память героев Судакского десанта и всех участников Великой Отечественной. В семье каждого дайвера, каждого нашего гостя есть свой герой. 80 лет назад они жертвовали собой ради того, чтобы сегодня мы могли проводить курортный сезон. Точно так же, как наши защитники сейчас оберегают покой Судакской бухты в зоне СВО", - отметил Евгений Сергеев.
© Фото предоставлены Сергеем МельникомCудакские дайверы установили под водой колокол в память погибших моряков
Cудакские дайверы установили под водой колокол в память погибших моряков
© Фото предоставлены Сергеем Мельником
Cудакские дайверы установили под водой колокол в память погибших моряков
Он напомнил, что по инициативе и под руководством Сергея Мельника совместно с Российскими студенческими отрядами и журналистами Крыма в течение нескольких лет восстановлено и облагорожено 7 памятников партизанам на Долгоруковской Яйле, мемориальный комплекс в Геройском, а также памятник зенитчицам на Чонгаре. С этого проекта началась и продолжается ежегодная акция крымских студотрядов "Десант Победы".
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