Рейтинг@Mail.ru
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250509/bessmertnyy-polk-v-arteke-obedinil-detey-iz-35-stran-mira-1146339762.html
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира - РИА Новости Крым, 09.05.2025
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
Шествие "Бессмертного полка" в международном детском центре "Артек" объединило около четырех тысяч детей из 35 стран мира, сообщили в пресс-службе "Артека". РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T20:02
2025-05-09T20:02
бессмертный полк
мдц "артек"
крым
новости крыма
80 лет победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/09/1146339561_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_95f2127a6aa92d184b7c4757e0459fb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Шествие "Бессмертного полка" в международном детском центре "Артек" объединило около четырех тысяч детей из 35 стран мира, сообщили в пресс-службе "Артека".Потомки победителей прошли по набережной детского центра с портретами своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек."Вечно молодые герои, как живые, шествовали вместе со своими родными по дорогам страны детства, которую они защитили от фашистских захватчиков, - подчеркнули в пресс-службе.В шествии также принял участие директор "Артека" Константин Федоренко, который пронес в "Бессмертном полку" портрет своего деда."Этот великий праздник заслужил советский народ-победитель. Несмотря на многомиллионные потери, мы выиграли эту войну. В руках у воспитанников детского центра портреты героев. Через эти фотографии мы сопричастны. Этими людьми мы гордимся", – приводит слова Федоренко пресс-служба лагеря.Завершился День Победы митингом-концертом с исполнением песен военных лет и спектаклем "Молодая гвардия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
https://crimea.ria.ru/20250509/kontserty-vo-dvorakh-i-avtoprobegi-kak-v-krymu-otmetili-80-letie-pobedy-1146337734.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/09/1146339561_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_8916554450fbbeeb15a6e797a68e9320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бессмертный полк, мдц "артек", крым, новости крыма, 80 лет победы
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира

"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира

20:02 09.05.2025
 
© Пресс-служба МДЦ "Артек""Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
Бессмертный полк в Артеке объединил детей из 35 стран мира
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Шествие "Бессмертного полка" в международном детском центре "Артек" объединило около четырех тысяч детей из 35 стран мира, сообщили в пресс-службе "Артека".
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил почти 4 тысячи детей из 35 стран мира, среди которых Австралия, Аргентина, Канада, Китай, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, США, Турция, Финляндия, Швейцария и многие другие. В шествии также приняли участие ветераны и участники СВО", - сказали журналистам в пресс-службе.
Потомки победителей прошли по набережной детского центра с портретами своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек.
"Вечно молодые герои, как живые, шествовали вместе со своими родными по дорогам страны детства, которую они защитили от фашистских захватчиков, - подчеркнули в пресс-службе.
© Пресс-служба МДЦ "Артек""Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
Бессмертный полк в Артеке объединил детей из 35 стран мира
© Пресс-служба МДЦ "Артек"
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
В шествии также принял участие директор "Артека" Константин Федоренко, который пронес в "Бессмертном полку" портрет своего деда.
"Этот великий праздник заслужил советский народ-победитель. Несмотря на многомиллионные потери, мы выиграли эту войну. В руках у воспитанников детского центра портреты героев. Через эти фотографии мы сопричастны. Этими людьми мы гордимся", – приводит слова Федоренко пресс-служба лагеря.
Завершился День Победы митингом-концертом с исполнением песен военных лет и спектаклем "Молодая гвардия".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Символы и традиции Великой Победы – инфографика
Утро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 года
Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
Поздравления ветеранов в Керчи
19:33
Концерты во дворах и автопробеги: как в Крыму отметили 80-летие Победы
 
Бессмертный полкМДЦ "Артек"КрымНовости Крыма80 лет Победы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Придется научить: в РФ оценили слова нового главы МИД Германии об Украине
20:32Фицо жестко ответил на выпад Каллас из-за поездки в Москву
20:02"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
19:33Концерты во дворах и автопробеги: как в Крыму отметили 80-летие Победы
19:04Путин назвал Египет одним из ключевых партнеров России в Африке
18:38Самое большое Знамя Победы развернули на Саур-Могиле в ДНР
18:03Патриарх Кирилл поздравил с избранием папу Льва XIV
17:52Дефицит бюджета США вырос - меры по сокращению расходов не сработали
17:05В Крыму дайверы установили на дне колокол в память о моряках: ВИДЕО
16:41Путин отметил поступательное развитие отношений России с Бразилией
16:17Венгрия выслала из страны двух украинских шпионов
15:46Командиры сражавшихся под Курском частей КНДР приняли участие в Параде
15:31В городах Крыма создали особую атмосферу 80-летия Победы - ВИДЕО
15:14Великая Отечественная в 40-ка главных фотоснимках
15:06Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы
14:34В Черном море уничтожены 23 безэкипажных катера ВСУ
14:23Российская ПВО сбила 8 ракет Storm Shadow и 9 "Нептунов" за неделю
14:18Армия РФ до начала перемирия нанесла 6 групповых ударов по объектам ВСУ
14:05ВСУ более 5000 раз нарушали режим прекращения огня - Минобороны
13:54ВСУ за время перемирия пытались четырежды прорваться через госграницу РФ
Лента новостейМолния