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"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира - РИА Новости Крым, 09.05.2025
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
Шествие "Бессмертного полка" в международном детском центре "Артек" объединило около четырех тысяч детей из 35 стран мира, сообщили в пресс-службе "Артека". РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T20:02
2025-05-09T20:02
2025-05-09T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Шествие "Бессмертного полка" в международном детском центре "Артек" объединило около четырех тысяч детей из 35 стран мира, сообщили в пресс-службе "Артека".Потомки победителей прошли по набережной детского центра с портретами своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек."Вечно молодые герои, как живые, шествовали вместе со своими родными по дорогам страны детства, которую они защитили от фашистских захватчиков, - подчеркнули в пресс-службе.В шествии также принял участие директор "Артека" Константин Федоренко, который пронес в "Бессмертном полку" портрет своего деда."Этот великий праздник заслужил советский народ-победитель. Несмотря на многомиллионные потери, мы выиграли эту войну. В руках у воспитанников детского центра портреты героев. Через эти фотографии мы сопричастны. Этими людьми мы гордимся", – приводит слова Федоренко пресс-служба лагеря.Завершился День Победы митингом-концертом с исполнением песен военных лет и спектаклем "Молодая гвардия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было
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бессмертный полк, мдц "артек", крым, новости крыма, 80 лет победы
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Шествие "Бессмертного полка" в международном детском центре "Артек" объединило около четырех тысяч детей из 35 стран мира, сообщили в пресс-службе "Артека".
"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил почти 4 тысячи детей из 35 стран мира, среди которых Австралия, Аргентина, Канада, Китай, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, США, Турция, Финляндия, Швейцария и многие другие. В шествии также приняли участие ветераны и участники СВО", - сказали журналистам в пресс-службе.
Потомки победителей прошли по набережной детского центра с портретами своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек.
"Вечно молодые герои, как живые, шествовали вместе со своими родными по дорогам страны детства, которую они защитили от фашистских захватчиков, - подчеркнули в пресс-службе.
В шествии также принял участие директор "Артека" Константин Федоренко, который пронес в "Бессмертном полку" портрет своего деда.
"Этот великий праздник заслужил советский народ-победитель. Несмотря на многомиллионные потери, мы выиграли эту войну. В руках у воспитанников детского центра портреты героев. Через эти фотографии мы сопричастны. Этими людьми мы гордимся", – приводит слова Федоренко пресс-служба лагеря.
Завершился День Победы митингом-концертом с исполнением песен военных лет и спектаклем "Молодая гвардия".
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