https://crimea.ria.ru/20250509/bessmertnyy-polk-v-arteke-obedinil-detey-iz-35-stran-mira-1146339762.html

"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира

"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира - РИА Новости Крым, 09.05.2025

"Бессмертный полк" в "Артеке" объединил детей из 35 стран мира

Шествие "Бессмертного полка" в международном детском центре "Артек" объединило около четырех тысяч детей из 35 стран мира, сообщили в пресс-службе "Артека". РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T20:02

2025-05-09T20:02

2025-05-09T20:02

бессмертный полк

мдц "артек"

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новости крыма

80 лет победы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Шествие "Бессмертного полка" в международном детском центре "Артек" объединило около четырех тысяч детей из 35 стран мира, сообщили в пресс-службе "Артека".Потомки победителей прошли по набережной детского центра с портретами своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек."Вечно молодые герои, как живые, шествовали вместе со своими родными по дорогам страны детства, которую они защитили от фашистских захватчиков, - подчеркнули в пресс-службе.В шествии также принял участие директор "Артека" Константин Федоренко, который пронес в "Бессмертном полку" портрет своего деда."Этот великий праздник заслужил советский народ-победитель. Несмотря на многомиллионные потери, мы выиграли эту войну. В руках у воспитанников детского центра портреты героев. Через эти фотографии мы сопричастны. Этими людьми мы гордимся", – приводит слова Федоренко пресс-служба лагеря.Завершился День Победы митингом-концертом с исполнением песен военных лет и спектаклем "Молодая гвардия".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Символы и традиции Великой Победы – инфографикаУтро мира: о чем писали газеты Советского Союза 9 мая 1945 годаАкт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии – как это было

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бессмертный полк, мдц "артек", крым, новости крыма, 80 лет победы