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Армия РФ до начала перемирия нанесла 6 групповых ударов по объектам ВСУ
Армия РФ до начала перемирия нанесла 6 групповых ударов по объектам ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Армия РФ до начала перемирия нанесла 6 групповых ударов по объектам ВСУ
Вооруженные силы России до начала действия перемирия в течение недели нанесли шесть групповых ударов, в том числе по предприятиям военно-промышленного комплекса РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T14:18
2025-05-09T14:18
2025-05-09T14:18
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России до начала действия перемирия в течение недели нанесли шесть групповых ударов, в том числе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Кроме того, по данным Минобороны России, потери ВСУ за указанный период составили около 9500 боевиков убитыми и ранеными, а также 21 танк, 135 орудий полевой артиллерии, 123 боевые бронированные машины.Кроме того, уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня и 48 складов боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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удары по украине, перемирие, всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, новости
Армия РФ до начала перемирия нанесла 6 групповых ударов по объектам ВСУ
Войска РФ до начала действия перемирия нанесли шесть групповых ударов по военным объектам
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России до начала действия перемирия в течение недели нанесли шесть групповых ударов, в том числе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
"До начала действия перемирия с 3 по 8 мая текущего года Вооруженными силами РФ нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Кроме того, по данным Минобороны России, потери ВСУ за указанный период составили около 9500 боевиков убитыми и ранеными, а также 21 танк, 135 орудий полевой артиллерии, 123 боевые бронированные машины.
Кроме того, уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня и 48 складов боеприпасов.
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