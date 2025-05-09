Рейтинг@Mail.ru
Армия РФ до начала перемирия нанесла 6 групповых ударов по объектам ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250509/armiya-rf-do-nachala-peremiriya-nanesla-6-gruppovykh-udarov-po-obektam-vsu-1146332637.html
Армия РФ до начала перемирия нанесла 6 групповых ударов по объектам ВСУ
Армия РФ до начала перемирия нанесла 6 групповых ударов по объектам ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2025
Армия РФ до начала перемирия нанесла 6 групповых ударов по объектам ВСУ
Вооруженные силы России до начала действия перемирия в течение недели нанесли шесть групповых ударов, в том числе по предприятиям военно-промышленного комплекса РИА Новости Крым, 09.05.2025
2025-05-09T14:18
2025-05-09T14:18
удары по украине
перемирие
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268929_64:106:1132:707_1920x0_80_0_0_fb88dc1d3cf6eea739bb16b0631c4c6a.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России до начала действия перемирия в течение недели нанесли шесть групповых ударов, в том числе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Кроме того, по данным Минобороны России, потери ВСУ за указанный период составили около 9500 боевиков убитыми и ранеными, а также 21 танк, 135 орудий полевой артиллерии, 123 боевые бронированные машины.Кроме того, уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня и 48 складов боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250509/vsu-bolee-5000-raz-narushali-rezhim-prekrascheniya-ognya---minoborony-1146332422.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/0b/1140268929_193:99:1004:707_1920x0_80_0_0_25e592b259bb7b47cf8fbdf3ebdab3cd.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
удары по украине, перемирие, всу (вооруженные силы украины), новости сво, министерство обороны рф, новости
Армия РФ до начала перемирия нанесла 6 групповых ударов по объектам ВСУ

Войска РФ до начала действия перемирия нанесли шесть групповых ударов по военным объектам

14:18 09.05.2025
 
© Министерство обороны РФРакета "Калибр"
Ракета Калибр
© Министерство обороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России до начала действия перемирия в течение недели нанесли шесть групповых ударов, в том числе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
"До начала действия перемирия с 3 по 8 мая текущего года Вооруженными силами РФ нанесены шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сообщении.
В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Кроме того, по данным Минобороны России, потери ВСУ за указанный период составили около 9500 боевиков убитыми и ранеными, а также 21 танк, 135 орудий полевой артиллерии, 123 боевые бронированные машины.
Кроме того, уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня и 48 складов боеприпасов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВСУ
14:05
ВСУ более 5000 раз нарушали режим прекращения огня - Минобороны
 
Удары по УкраинеПеремириеВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:31В городах Крыма создали особую атмосферу 80-летия Победы - ВИДЕО
15:14Великие сражения и главные события Великой Отечественной: фотолента
15:06Путин и Трамп обменялись поздравлениями с Днем Победы
14:34В Черном море уничтожены 23 безэкипажных катера ВСУ
14:23Российская ПВО сбила 8 ракет Storm Shadow и 9 "Нептунов" за неделю
14:18Армия РФ до начала перемирия нанесла 6 групповых ударов по объектам ВСУ
14:05ВСУ более 5000 раз нарушали режим прекращения огня - Минобороны
13:54ВСУ за время перемирия пытались четырежды прорваться через госграницу РФ
13:48Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в Кремле
13:37Крымские спасатели водрузили Знамя Победы на вершине Ай-Петри
13:07В Симферополе открылась первая в России виртуальная диорама под землей
13:03В Крыму мужчина на квадроцикле упал с 250-метрового склона
12:45В Киеве полиция задержала пенсионерку в советской пилотке
12:23Вопреки запрету: в столице Молдавии тысячи людей празднуют День Победы
12:01В каких городах прогремят салюты в честь 80-летия Победы
11:31Симферополь празднует 80-летие Великой Победы - фоторепортаж
11:02"Открыть в 2045-м": в Крыму заложили капсулу времени с письмами ветеранов
10:45Севастопольцы возложили цветы к Вечному огню в честь 80-летия Победы
10:33Весь народ России поддерживает участников СВО – Путин
10:23Власти Крыма возложили цветы к Вечному огню в Симферополе - видео
Лента новостейМолния