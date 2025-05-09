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Армия РФ до начала перемирия нанесла 6 групповых ударов по объектам ВСУ

Армия РФ до начала перемирия нанесла 6 групповых ударов по объектам ВСУ - РИА Новости Крым, 09.05.2025

Армия РФ до начала перемирия нанесла 6 групповых ударов по объектам ВСУ

Вооруженные силы России до начала действия перемирия в течение недели нанесли шесть групповых ударов, в том числе по предприятиям военно-промышленного комплекса РИА Новости Крым, 09.05.2025

2025-05-09T14:18

2025-05-09T14:18

2025-05-09T14:18

удары по украине

перемирие

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России до начала действия перемирия в течение недели нанесли шесть групповых ударов, в том числе по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.В результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места хранения и пункты управления безэкипажных катеров и ударных беспилотников, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Кроме того, по данным Минобороны России, потери ВСУ за указанный период составили около 9500 боевиков убитыми и ранеными, а также 21 танк, 135 орудий полевой артиллерии, 123 боевые бронированные машины.Кроме того, уничтожены четыре боевые машины реактивных систем залпового огня и 48 складов боеприпасов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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