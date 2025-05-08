https://crimea.ria.ru/20250508/zachem-zapad-perepisyvaet-istoriyu-vtoroy-mirovoy-voyny--mnenie-1146282188.html

Зачем Запад переписывает историю Второй мировой войны – мнение

Зачем Запад переписывает историю Второй мировой войны – мнение - РИА Новости Крым, 08.05.2025

Зачем Запад переписывает историю Второй мировой войны – мнение

Мы становимся свидетелями того, как многие страны Запада переписывают историю, переоценивая события Второй мировой войны. Это необходимо им, чтобы интегрировать РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T07:03

2025-05-08T07:03

2025-05-08T07:03

радио "спутник в крыму"

вторая мировая война

коллективный запад

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Мы становимся свидетелями того, как многие страны Запада переписывают историю, переоценивая события Второй мировой войны. Это необходимо им, чтобы интегрировать прошлое в настоящее и оправдать свою современную антироссийскую политику. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии философского факультета КФУ им. Вернадского Олег Шевченко.По его словам, память о событиях Второй мировой войны и Дне Победы над фашизмом важна не только для России, Европы, США – это знаково для всего мира."Это вопрос глобальный. Потому что это была не просто война нескольких государств – это была военная трагедия, которая затронула практически все страны мира. Есть Африка, страны Латинской Америки, есть Большая Азия. И вопрос отношения к 9 мая может касаться и Уганды, и Южно-Африканской республики (ЮАР), и Бразилии – любой страны на планете", – сказал Шевченко.От Сиднея до Пекина: где в мире проходит "Бессмертный полк"События последних лет, и прежде всего конфликт России и Запада на Украине, в очередной раз и особенно ярко доказали, как важно помнить свое прошлое: это делает страну сильнее, говорит эксперт. Это видно на примере России, для народа которой 9 мая вот уже 80 лет является личностным праздником, а не просто датой в календаре, подчеркнул Шевченко."Мы помним!": новый проект медиагруппы "Россия сегодня" к 80-летию Победы Так, например, 8 мая в Европе долгое время отмечали День примирения и скорби, однако это событие стояло в одном ряду с днем победы над Наполеоном в 1812-м и поражением Помпеи от войск Юлия Цезаря, являясь не более чем датой из прошлого, пояснил эксперт."То есть, это какое-то событие, да, большое и значимое, но было и было, оно к настоящему не имеет никакого отношения", – отметил Шевченко.Теперь же "мы, похоже, являемся свидетелями большого поворота в восприятии прошлого на Западе", на который идет ряд европейских стран, чтобы получить подпитку и оправдание для своей современной антироссийской политики, считает эксперт."То есть, они пытаются сделать, чтобы для них прошлое было укоренено в настоящем. И сделать так, что это событие является частью их современной политики".В качестве примера Шевченко привел замену школьных учебников по истории в Молдавии, в которых оккупация советской Молдавии нацистскими Германией и Румынией подается как акт ее освобождения. А освобождение Молдавии от нацистов советскими войсками в 1944 году как акт оккупации."То же самое происходит в Прибалтике. Подобные мысли есть и у Болгарии, например. Попытки есть в Хорватии и других странах", – добавил Шевченко.При этом, в отличие, например, от Японии, в которой 9 мая по понятным причинам не может являться праздником, в "новой истории" таких стран о генетической памяти речи не идет."Потому что генетическая память должна была бы работать и у украинцев. Многие миллионы украинцев воевали на светлой стороне. Многие тысячи являлись Героями Советского Союза. Многие героически погибли. Но не сработала генетическая память на Украине. Значит, генетика решает не все", – прокомментировал эксперт.Крутой поворот в отношении к прошлому на Западе проявляется во многих таких фактах, заметил Шевченко, при этом они не всегда равнозначны и равнонаправлены. Например, одним из эпизодов этого процесса можно считать то, что американский президент Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы США во Второй мировой войне.Медведев осудил Трампа за слова о победе США во Второй мировойГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы На парад Победы в Москву приедут 29 зарубежных лидеров Песков рассказал о перемирии с Украиной и о мерах безопасности на 9 мая

https://crimea.ria.ru/20250506/kto-priedet-v-kiev-9-maya-k-zelenskomu-1146246514.html

https://crimea.ria.ru/20250316/do-slez-simferopoltsy-podelilis-vpechatleniem-ot-poezda-pobedy-1144967555.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вторая мировая война, коллективный запад, мнения