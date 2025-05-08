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ВСУ предприняли две попытки прорыва через госграницу России – Минобороны - РИА Новости Крым, 08.05.2025
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ВСУ предприняли две попытки прорыва через госграницу России – Минобороны
ВСУ предприняли две попытки прорыва через госграницу России – Минобороны - РИА Новости Крым, 08.05.2025
ВСУ предприняли две попытки прорыва через госграницу России – Минобороны
Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ не прекратили ведение боевых действий, сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.05.2025
2025-05-08T13:12
2025-05-08T13:43
министерство обороны рф
новости сво
граница
курская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ не прекратили ведение боевых действий, сообщает в четверг Минобороны России.По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также четыре с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов, перечислили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, граница, курская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
ВСУ предприняли две попытки прорыва через госграницу России – Минобороны

Две попытки прорыва через госграницу России предпринял киевский режим в Курской области

13:12 08.05.2025 (обновлено: 13:43 08.05.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ
Боевики ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ не прекратили ведение боевых действий, сообщает в четверг Минобороны России.

"Предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики", – сказано в сообщении.

По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также четыре с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов, перечислили в Минобороны РФ.
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