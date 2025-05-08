https://crimea.ria.ru/20250508/vsu-predprinyali-dve-popytki-proryva-cherez-gosgranitsu-rossii--minoborony-1146305734.html

ВСУ предприняли две попытки прорыва через госграницу России – Минобороны

ВСУ предприняли две попытки прорыва через госграницу России – Минобороны - РИА Новости Крым, 08.05.2025

ВСУ предприняли две попытки прорыва через госграницу России – Минобороны

Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ не прекратили ведение боевых действий, сообщает в четверг Минобороны России. РИА Новости Крым, 08.05.2025

2025-05-08T13:12

2025-05-08T13:12

2025-05-08T13:43

министерство обороны рф

новости сво

граница

курская область

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. Несмотря на объявление режима перемирия, ВСУ не прекратили ведение боевых действий, сообщает в четверг Минобороны России.По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 173 обстрела из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск, а также четыре с применением реактивных систем залпового огня. Кроме того, осуществлено 300 ударов и сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов, перечислили в Минобороны РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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курская область

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, граница, курская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)